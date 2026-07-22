Lietaus permerktoje Bauskės trasoje lietuviai demonstravo kovotojų charakterį

Dvi dienas vykusios varžybos buvo išties permainingos tiek dėl įvykių trasoje, tiek dėl oro sąlygų. Šeštadienio važiavimuose reguliariai prapliupdavęs lietus vertė komandų strategus spręsti padangų pasirinkimo rebusus.
Maža to, šeštadienio vakarą trasą nuplovė tokia liūtis, kad dalyvių parkas tiesiog skendėjo vandenyje.
Sportininkai su nerimu laukė sekmadienio ryto, kadangi po liūties į trasą praktiškai nebuvo galima įkelti kojos.
Tačiau sekmadienį oro sąlygos pagerėjo – debesis pakeitė saulė, tad ir šlapia trasa su kiekvienu važiavimu ėmė džiūti, o rezultatai – gerėti.
Galiausiai po trijų kvalifikacinių važiavimų sportininkai stojo į finalinę kovą dėl pozicijų ir metinės įskaitos taškų.
Susiję straipsniai
„Cross Car Mini“ klasės finale sužibėjo jaunasis lenktynininkas Kasparas Kažemėkas. Iki tol visą dieną važiavęs varžovų šešėlyje jis finale sugebėjo pademonstruoti maksimalų susikaupimą ir pro šachmatinę vėliavą praskriejo pirmas.
Neblogus šansus užlipti ant podiumo turėjo ir kitas šioje klasėje lenktyniaujantis lietuvis Gedas Rutkauskas. Tačiau finale jis apsisuko, vėliau mėgino vytis varžovus, tačiau aukščiau ketvirtosios vietos nebepakilo.
„Cross Car“ įskaitoje ant trečiosios vietos laiptelio žengė Kernius Šulinskas, nusileidęs tik dviem greitiems latviams.
Penktoje vietoje finišavo iš paguodos važiavimo į pagrindinį finalą pirmuoju numeriu patekęs Matas Zavarskis.
Iškart už jo finale rikiavosi Matas Rimkus. Viena pozicija žemiau – pirmą sykį šiemet į finalą prasimušęs Zenonas Bartkevičius.
Itin apmaudžiai finalas susiklostė iki tol įspūdingą tempą rodžiusiam Jokūbui Bagdanavičiui. Jį sustabdė techninis gedimas ir vaikinas lenktyniaujančius oponentus buvo priverstas stebėti iš trasos pakraščio.
Dar vienas lietuvis Marius Udrėnas į šios klasės finalus nepapuolė ir liko klasifikuotas vienuoliktoje vietoje.
„Super 1600“ įskaitoje dar vieną pergalę iškovojo Bauskėje nenugalimas Valdas Mikužis. Jam lenktynių savaitgalis irgi nėjo kaip per sviestą.
Vienoje iš kvalifikacijų pilotas užgeso starte, kitoje kvalifikacijoje pamiršo pasukti į „Joker“ ratą, netrūko ir kontaktų su varžovais.
Tačiau finale pilotas įrodė savo vertę ir už nugaros paliko visus oponentus. Antrą vietą iškovojo ralio kroso varžybose tik epizodiškai pasirodantis Mantas Laskovas.
Nors sportininkas teigė, kad ralio kroso disciplinoje dar nesijaučia užtikrintai, o ypač ant šlapios dangos, pradžiūvus trasai pilotas finale parodė, kad gali važiuoti lyderių tempu. Ketvirtoje vietoje liko Rytis Rutkauskas, kuris finale liko tik su vienu varančiuoju ratu ir negalėjo pasipriešinti lyderių trejetui.
„Super 2000“ klasėje pats greičiausias iš lietuvių buvo Edvinas Miknius. Jam savaitgalis taip pat nebuvo lengvas. Sportininkas patyrė nemažai kontaktų, o vieno važiavimo metu per pusę lūžo jo „Honda Civic“ ratlankis.
Visgi finale sportininkas išlaikė techniką nepažeistą ir apsigynė antrąją poziciją. Ketvirtoje vietoje finišavo savaitgalį ne sykį su techninėmis problemomis kovojęs Alvydas Samoška.
Iš karto už jo išsirikiavo dar trys lietuviai – atitinkamai Rokas Jakubauskas, Mantas Sidabras ir Gintautas Norkus.
Itin gausioje „BMW RX 3000“ klasėje Lietuvos spalvas gynė Lukas Sidabras ir Dovydas Padgurskis.
Tiesa, pastarasis iš kovos pasitraukė dar iki finalų, kadangi vienos iš kvalifikacijų metu rėžėsi į trasos atitvarus ir smarkiai pažeidė savo BMW.
Komanda varžybų vietoje automobilio atstatyti nesugebėjo, tad Dovydas Padgurskis turėjo tenkintis trylikta klasės vieta.
Penktoje vietoje finišavo iki tol stabilumą rodęs Lukas Sidabras. Iš pirmos eilės finale startavęs lietuvis buvo vienas pagrindinių pretendentų į podiumo pozicijas, tačiau jau pirmame posūkyje pastumtas varžovo kone apsisuko. Jam teko vytis nutolusius oponentus ir iki trečiosios vietos pritrūko poros pozicijų.
Bauskėje įvykęs etapas buvo jau ketvirtasis iš šešių Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato etapų. Jau rugpjūčio 9-ąją dieną sportininkai vėl rinksis į Vilkyčius, kur varžysis penktame sezono etape.
Kai kurie lietuviai lenktyniaus ir artėjantį savaitgalį, mat Raassilla trasoje Estijoje įvyks Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas.