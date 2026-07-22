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Lietuvių priešpriešos nebus: B. Vanagui ir R. Baciuškai neleista startuoti lenktynėse Ispanijoje

2026 m. liepos 22 d. 20:55
Lrytas.lt
Vos kelioms dienoms likus iki vienų prestižiškiausių Europos bekelės lenktynių, lietuvių planus teko sustabdyti. Aragono vyriausybė oficialiai paskelbė atšaukianti liepos 24–26 dienomis turėjusias vykti „Baja Espana Aragon 2026“ varžybas.
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Dėl ekstremalios miškų gaisrų rizikos regione šį savaitgalį į startą neišvažiuos nei „Gurtam Toyota Gazzo Racing Baltics“ ekipažas su pilotu Benediktu Vanagu ir navigatoriumi Aisvydu Paliukėnu, nei kitas Lietuvos atstovas Rokas Baciuška.
Ekstremalios oro sąlygos
Aragono valdžia sprendimą priėmė atsižvelgdami į meteorologų perspėjimus, kurie artimiausioms dienoms prognozuoja aukščiausio – raudonojo – lygio gaisrų pavojų.
Regioną alina ilgalaikė sausra, oro temperatūra išlieka itin aukšta, numatomi stiprūs vėjo gūsiai, o drėgmės lygis – kritiškai mažas.
Tokiomis aplinkybėmis net menkiausia kibirkštis gali tapti didelio gaisro priežastimi.
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Prie sprendimo prisidėjo ir tai, kad pastarosiomis savaitėmis Aragone siautė vieni didžiausių miškų gaisrų per pastaruosius dešimtmečius.
Jie pareikalavo milžiniškų ugniagesių bei gelbėjimo tarnybų pajėgų, todėl valdžia nusprendė nerizikuoti papildomu krūviu tarnyboms ir išvengti masinių žmonių susibūrimų bei intensyvaus transporto judėjimo.
„Žinoma, apmaudu. Tai buvo vienas svarbiausių sezono startų – automobilis jau buvo Ispanijoje, komandos atliko visus pasirengimo darbus, jau testuojasi regiono sąlygas. Buvome pasiruošę kovoti dėl aukštų pozicijų. Tačiau šiuo atveju kalbame ne apie sportą, o apie žmonių saugumą. Jei specialistai sako, kad rizika yra per didelė, toks sprendimas yra suprantamas. Gamta visuomet taria paskutinį žodį“, – sako Benediktas Vanagas.
Organizatoriai ieškos naujos datos
Tiek Aragono vyriausybė, tiek varžybų organizatoriai pabrėžia, kad „Baja Espana Aragon“ regionui yra strategiškai svarbus renginys, kasmet pritraukiantis tūkstančius žiūrovų, dalyvių ir turistų. Dėl to jau pradėti darbai ieškant alternatyvios datos, kad lenktynės dar šiemet galėtų įvykti.
Kol kas „Gurtam Toyota Gazzo Racing Baltics“ komanda laukia organizatorių sprendimo dėl galimos naujos datos ir tęsia pasiruošimą likusiems FIA Europos bajų taurės etapams.
Benediktas VanagasRokas BaciuškaToyota Gazoo Racing Baltics

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