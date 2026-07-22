Rokas Baciuška Ispanijoje startuos su naujausiu „Toyota Hilux“

Prieš likusius FIA pasaulio ralio reidų čempionato (W2RC) etapus lietuvis kartu su šturmanu Oriolu Vidaliu priėmė papildomą sportinį iššūkį – liepos 24–26 dienomis startuos „Baja Aragon“ lenktynėse.
Šis startas nėra pasaulio čempionato dalis, tačiau suteiks galimybę sukaupti vertingų lenktyninių kilometrų Ultimate (T1+) kategorijoje, išbandyti naujausią techniką ir dar geriau pasiruošti likusiems W2RC etapams.
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Po pirmųjų testų Ispanijoje Rokas liko patenkintas naujuoju automobiliu bei pabrėžė, kad prie jo dar reikės priprasti.
„Dėkojame „DEFENDER Rally“ komandai, kuri suteikė galimybę trumpam sugrįžti į T1+ klasę ir kaupti patirtį“, – sakė R. Baciuška.
„Baja Aragon“ laikomos vienomis greičiausių ir sudėtingiausių bekelės lenktynių Europoje. Šių metų varžybose T1+ „Ultimate“ klasėje startuos net 31 ekipažas, tarp jų – ne viena Dakaro ralio legenda. Tarp dalyvių bus ir dar vienas Lietuvos atstovas – B. Vanagas.
R. Baciuškai tai bus jau ketvirtasis startas šiose varžybose. Geriausią rezultatą lietuvis pasiekė 2024 metais, kai T1+ „Ultimate“ klasėje finišavo antroje vietoje.
Nors šiemet konkurencija bus itin didelė, pagrindinis sportininko tikslas – maksimaliai išnaudoti galimybę sukaupti papildomos patirties su T1+ technika, mėgautis lenktynėmis ir kartu kovoti dėl aukščiausių pozicijų.
„Žinoma, pagrindinis tikslas – įgyti kuo daugiau patirties su šiuo automobiliu, tačiau jei atsiras galimybė kovoti dėl pergalės, tikrai ja pasinaudosime“, – teigė R. Baciuška.
2026-ieji sportininkui – itin intensyvūs. Be dalyvavimo FIA pasaulio ralio reidų čempionate su „DEFENDER“ komanda „Stock“ klasėje, šiemet jis jau spėjo startuoti FIA Europos ralio kroso čempionato RX1 klasėje, Latvijoje.