Lietuvių desantui Estijoje niekas nepasipriešino: lyg taifūnas laimėjo visur, kur startavo

Klasėje „Cross Car Mini“ nugalėtoju tapo charizmatiškasis Kasparas Kažemėkas. Išvakarėse per treniruočių važiavimus jis patyrė variklio gedimą – motore atsirado skylė.
Susiję straipsniai
Tačiau komanda rankų nenuleido, per naktį iš Vencpilio atvežė kitą bagį ir jaunasis lietuvis šeštadienį stojo į startą pasiryžęs kovoti dėl aukščiausių pozicijų. Finale lietuvis po starto važiavo antras, tačiau gudriu manevru aplenkė latvę Martą Skustą ir pakilo į pirmą vietą bei neapleido šios pozicijos iki pat šachmatinės vėliavos mosto.
Antroje vietoje finišavo Gedas Rutkauskas, pademonstravęs puikų startą, disciplinuotą važiavimą ir laiku pasukęs į „Joker“ ratą.
„Cross Car“ įskaitoje visą dieną tempą diktavo Kernius Šulinskas su latviu Robertu Purmaliu. Varžovai nuolat keitėsi pozicijomis, gerino vienas kito rato įveikimo laikus, tačiau galiausiai finale Kernius Šulinskas parodė visą savo potencialą ir iškovojo pergalę. Į finalą nepateko dar du lietuviai – Marius Udrėnas bei Matas Zavarskis.
Beje, pastarasis pusfinalyje finišavo trečias ir turėjo kelialapį į finalą, tačiau teisėjai jo lenkimą įvertino kaip neatitinkantį taisyklių. Pats Matas Zavarskis po finišo pripažino, kad neturėjo ką prarasti, todėl ėmėsi kraštutinių priemonių pakilti aukščiau, tačiau rizika nepasiteisino.
„Super 1600“ finale visus varžovus už savęs paliko Valdas Mikužis. Pirmame posūkyje po starto jis susidūrė su tautiečiu Ryčiu Rutkausku, tačiau ten didesnių kriminalų neįvyko.
Valdas Mikužis atsipirko tik užspaustu galiniu buferiu, kuris trynėsi į padangą ir kėlė dūmų kamuolius. Tačiau Valdui Mikužiui šis defektas diskomforto nesukėlė ir lietuvis, pergurdavęs visus varžovus, laimėjo etapą.
Rytis Rutkauskas finišavo ketvirtas, tačiau po teisėjų sprendimų Baltijos šalių čempionato įskaitoje užėmė trečią vietą, o Estijos ralio kroso čempionate buvo klasifikuotas antroje vietoje.
„BMW RX 3000“ visą dieną niekas neprilygo Lukui Sidabrui. Jis savo tempą pradėjo demonstruoti jau kvalifikaciniuose važiavimuose ir tokį patį greitį išlaikė pusfinaliuose bei finaluose. Nesustabdomas „Izoton Sport“ ekipos pilotas pasidžiaugė, kad ši pergalė Raassilla trasoje jam tarsi revanšas už čia praėjusį kartą patirtą nesėkmę.
Nors ir negausi lietuvių delegacija Estijoje įrodė, kad svarbu ne kiekybė, o kokybė. Lietuviai laimėjo visose kategorijose, kuriose startavo.
Dabar tautiečiai jau koncentruojasi į artėjančias varžybas Vilkyčiuose, kurios įvyks rugpjūčio 9-ą dieną. Čia bus surengtas Latvijos-Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas.