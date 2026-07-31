Naujoji Vilkyčių trasos konfigūracija intriguoja sportininkus: ilgesnis žvyras ir didesnis greitis žada veiksmą

Tačiau prieš šį etapą sportininkai kalba ne tik apie taškus. Žiūrovų ir lenktynininkų laukia antroji, naujoji Vilkyčių trasos konfigūracija, kuri pasižymi ilgesne žvyro atkarpa, didesniu greičiu ir kitokiu važiavimo ritmu. Daugelis pilotų neabejoja, kad būtent šie pokyčiai lenktynes padarys dar įdomesnes.
Vienas jų – „Super 2000“ klasėje antrąją vietą čempionate užimantis Edvinas Miknius. Jis naująją trasos versiją jau išbandė praėjusį rudenį ir sako, kad skirtumas nuo įprastos konfigūracijos – akivaizdus.
„Man teko tos konfigūracijos trasoje treniruotis pernai rudenį. Kai pasiruošėme „Honda“ Bikerniekams, važiavome daryti reguliavimus ir nulėkėme į Vilkyčius. Tai būtent tuomet aš ir pavažiavau ta naująja konfigūracija. Buvau labai nustebęs ir patenkintas ta trasos versija, nes daug smagiau, daugiau greičio atsiranda. Jei važiuojant pagrindine konfigūracija tas tramplinas yra nešokamas, tai važiuojant antrą konfigūraciją atsiranda daugiau greičio ir per trampliną tikrai galima pakilti. Be to, žvyrinė sekcija irgi labai įdomi, nes ji ir greita, ir po jos eina staigus posūkis. Labai techniška vieta, kur lengva ir išslysti, ir kažką aplenkti. Tikrai labai smagu bus važiuoti šią konfigūraciją.
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Šiemet kadangi važiuoju be lūkesčių, nes pirmi metai man ralio krose pilname sezone, tų taškų labai neskaičiuoju, bet esu antroje klasės vietoje. Tie rezultatai, matyt, kalba patys už save, o man įneša tik dar daugiau paskatos ir motyvacijos važiuoti“, – sakė Edvinas Miknius.
Po keturių etapų Edvinas Miknius savo klasėje yra antras ir nuo lyderio Lenardo Lepsio atsilieka 18 taškų.
Dėl čempiono titulo rimta kova vyksta ir „Super 1600“ klasėje. Rytis Rutkauskas čia užima antrąją vietą, o nuo lyderio Valdo Mikužio atsilieka devyniais taškais. Pasak lenktynininko, naujoji trasos konfigūracija pareikalaus itin gero starto.
„Ta konfigūracija visai gera. Svarbiausia, kad pavyktų po starto išsiskirstyti ir šiek tiek atitolti nuo varžovų, nes paskui tas aštrus posūkis yra gana klastingas ir ten lengvai galima įsivelti į kontaktus su varžovais. Būtent todėl man asmeniškai galbūt labiau patinka pirmoji konfigūracija, tačiau įdomi ir antroji. Ji tikrai kitokia.
Varžyboms jau ruošiamės, mechanikai peržiūri automobilį. Darbų daug nebus, gal tik kosmetika, priekinis buferis apgadintas po paskutinių varžybų, o agregatai sveiki. Ambicijos – kovoti dėl aukščiausių vietų, nes dabar lentelėje esu keliais taškais nukritęs, bet tikiuosi, kad pavyks atsigriebti“, – kalbėjo Rytis Rutkauskas.
„Cross Car“ klasėje dėl čempiono titulo taip pat tęsiasi atkakli kova. Antrąją vietą užimantis Kernius Šulinskas nuo lyderio Roberto Purmalio atsilieka 15 taškų, todėl Vilkyčių etapas jam gali tapti vienu svarbiausių visame sezone.
„Antroji konfigūracija man patinka. Man patinka žvyras, o joje žvyro daugiau. Pats pirmas posūkis yra labai greitas ir po to staigiai lėtėjantis. Jis labai techniškas, tad man ši konfigūracija labiau patinka nei pirmoji.
Į penktą etapą atvažiuoju su tokiais pat lūkesčiais kaip visada – kuo aukščiau, kuo švariau, kuo greičiau. Ir aišku, noriu tobulėti“, – sakė Kernius Šulinskas.
Po Vilkyčių etapo iki sezono finišo liks tik vienas varžybų savaitgalis Rygoje, todėl kiekvienas iškovotas taškas gali nulemti galutinę čempionato rikiuotę. Būtent dėl to artėjančios lenktynės žada ne tik įdomią kovą dėl pergalių, bet ir vieną svarbiausių sezono akistatų kovoje dėl čempionų titulų.