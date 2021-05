Kaip skelbia „La Gazzetta dello Sport“, „Juventus“ vadovybė kreipėsi į žaidėjus ir paprašė atidėti algų mokėjimus keturiems mėnesiams. Komandos buhalterija yra skolinga futbolininkams už kovą ir balandį bei prašo neimti algos už gegužę ir birželį.

Tuomet jau baigsis sezonas ir komanda pradės išpardavinėti savo žvaigždes.

Praėjusiais metais „Juventus“ taip pat prašė žaidėjų atidėti algų mokėjimą ir tai leido komandai sutaupyti 90 mln. eurų.

Kol kas neaišku, ar futbolininkai sutiks su šiuo prašymu, juolab, kad klubas ne tik prarado čempiono titulą, tačiau šį sezoną balansuoja ties labai skausminga riba – „Juventus“ dabar žengia penktoje vietoje su 72 taškais ir nuo ketvirtosios pozicijos, kuri garantuoja patekimą į Čempionų lygą, ją skiria taškas.

Žinoma, prisideda ir skandalas, kuriame „Juventus“ įvardijamas kaip vienas iš nenusisekusio Superlygos turnyro iniciatorių.

Jei Turino komanda neišsižadės varžybų, jai gresia rimti nemalonumai iš UEFA pusės – net ir diskvalifikacija.

Be to, „Juventus“ turi mąstyti, kaip atsikratyti savo pagrindinės žvaigždės portugalo Cristiano Ronaldo. Mat jo sutartis yra itin skausminga italams. Penkių geriausio pasaulio žaidėjo titulų savininkas per sezoną susižeria po 30 milijonų eurų, o jo sutartis galioja dar vienam sezonui.

Tai reiškia, kad per savaitę C.Ronaldo gauna 625 tūkst. eurų atlygį, per dieną – 89 285, per valandą – 3720, per minutę – 62,3, o per sekundę – 1,03 euro.