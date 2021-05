Čempionų lygos finalai – iš arti: laimėtojai, finalininkai, įvarčiai, kortelės ir tas pats Porto stadionas antrus metus iš eilės

Porto „Dragao“ stadione vyksiančios rungtynės bus 66-asis svarbiausio žemynų klubų turnyro finalas.

Prieš jį primename praėjusių finalų svarbiausius faktus ir ryškiausias žvaigždes.

Stadionas

Šių metų Čempionų lygos finalas turėjo vykti Sankt Peterburgo „Krestovskij“ stadione. Tačiau viską sujaukus pernai kilusiai COVID-19 pandemijai, finalų šeimininkų teisės buvo paslinktos į kitus metus. UEFA perdavė 2021 metų finalą Stambulo „Ataturk“ stadionui, kuris negalėjo priimti lemiamų rungtynių praėjusiais metais.

Vis dėlto ir šįmetis finalas vyks ne Stambule. UEFA prieš dvi savaites dėl Turkijoje pablogėjusios epideminės padėties ir sugriežtintų apribojimų nusprendė, kad Čempionų lygos finalą priims Porto „Dragão“ stadionas.

Čempionų lygos finalas Portugalijoje vyks antrus metus iš eilės. Pernai du stipriausi klubai susitiko Lisabonos „Luz“ stadione.

Portugalijoje taip pat vyko 1967 ir 2014 metų Čempionų lygos (Čempionų taurės) finalai.

Anglai

Du Anglijos klubai Čempionų lygos finale žais trečią kartą. 2008 metais „Manchester United“ lemiamose rungtynėse nugalėjo „Chelsea“ 1:1 (baudiniai 6:5; rungtynės vyko Maskvoje), 2019 metais „Liverpool“ – Londono „Tottenham Hotspur“ 2:0 (Madride).

Vienos šalies komandos žaidė dar penkiuose Čempionų lygos finaluose. Anksčiau įvyko trys ispaniški finalai, po vieną – itališką ir vokišką finalą.

Visuose trijuose ispaniškuose finaluose pergales šventė Madrido „Real“ (2000 m. nugalėjo „Valencia“, 2014 ir 2016 m. – Madrido „Atletico“). Itališkame finale „Milan“ įveikė Turino „Juventus“ (2003 m.), vokiškame finale Miuncheno „Bayern“ nugalėjo Dortmundo „Borussia“ (2013 m.).

Patirtis

„Manchester City“ finale žais pirmą kartą. „Chelsea“ į finalą pateko trečią kartą.

Abiejuose praėjusiuose finaluose, kuriuose žaidė „Chelsea“, buvo mušami baudiniai. 2008 metais „Chelsea“ baudinių serijoje pralaimėjo „Manchester United“ komandai, bet 2012 metais nugalėjo Miuncheno „Bayern“ klubą. Prieš devynerius metus Miunchene vykusio finalo pagrindinis laikas baigėsi 1:1, o baudinių serijoje „Chelsea“ buvo tikslesnis 4:3.

Šalys

Šiais metais Anglijos klubas Čempionų lygos nugalėtoju taps 14-ąjį kartą. Iki šiol nugalėtojų taurė šešis kartus buvo įteikta „Liverpool“, tris – „Manchester United“, du – „Nottingham Forest“, po vieną – „Chelsea“ ir Birmingemo „Aston Villa“.

Prieš keturis dešimtmečius keturis sezonus paeiliui Čempionų taurę laimėjo Anglijos komandos, kuriose žaidė vien Jungtinės Karalystės futbolininkai. 1979 ir 1980 metais „Nottingham Forest“, 1981 metais „Liverpool“ ir 1982 metais „Aston Villa“ sudėtyje nebuvo nė vieno žaidėjo nei iš žemyninės Europos, nei iš kitų žemynų.

Daugiau kartų negu anglai Čempionų lygos nugalėtojais tapo tik Ispanijos klubai. Į šią šalį svarbiausias žemyno prizas buvo atvežtas 18 kartų. Net 13 kartų jį iškovojo turnyro rekordininkas Madrido „Real“.

Italijos komandos Čempionų lygos nugalėtojomis tapo 12 kartų, Vokietijos – 8, Nyderlandų – 6, Portugalijos – 4, Prancūzijos, Rumunijos, Škotijos ir Jugoslavijos (Serbijos) – po 1.

Finale taip pat žaidė, bet nugalėtojomis netapo Belgijos, Graikijos ir Švedijos komandos.

Finalininkai

Šį sezoną „Manchester City“ pakeliui į finalą nepralaimėjo nė vienerių rungtynių. Grupės varžybose Mančesterio futbolininkai pasiekė penkias pergales ir kartą sužaidė lygiosiomis (su „Porto“), atkrintamosiose varžybose laimėjo visas šešerias rungtynes.

„Chelsea“ grupės varžybose iškovojo keturias pergales ir dvejas rungtynes baigė lygiosiomis (su „Sevilla“ ir „Krasnodar“), atkrintamosiose varžybose pasiekė dar keturias pergales, kartą sužaidė lygiosiomis (per pirmąsias pusfinalio rungtynes svečiuose su Madrido „Real“) ir patyrė vieną pralaimėjimą (atsakomosiose ketvirtfinalio rungtynėse su „Porto“).

Anglijos lygoje šiais metais daug geriau žaidė „Manchester City“. Šis klubas likus trejoms rungtynėms iki turnyro pabaigos užsitikrino septintąjį šalies čempiono vardą.

Šešiskart Anglijos čempionas „Chelsea“ iki paskutinio turo kovojo dėl vietos pirmajame ketverte ir teisės kitą sezoną žaisti Čempionų lygoje. Praėjusį sekmadienį „Chelsea“ vos neprisižaidė, tačiau pirmenybių finiše patirtas pralaimėjimas nebuvo pražūtingas, nes tą pačią dieną taškų neiškovojo ir pagrindinis varžovas „Leicester City“. „Chelsea“ užėmė ketvirtąją vietą ir apgynė teisę žaisti Čempionų lygoje.

Rezultatyviausi

Čempionų lygos finalas neturėtų atimti rezultatyviausio sezono žaidėjo vardo iš norvego Erlingo Haalando. Dortmundo „Borussia“ puolėjas per visą turnyrą įmušė 10 įvarčių. 8 kartus taikliai smūgiavo Paryžiaus PSG puolėjas prancūzas Kylianas Mbappe.

Rezultatyviausias „Chelsea“ futbolininkas prancūzas Olivier Giroud įmušė 6 įvarčius. Tuo tarpu rezultatyviausi „Manchester City“ žaidėjai alžyrietis Riyadas Mahrezas ir ispanas Ferranas Torresas pasižymėjo po 4 kartus.

Įvarčiai

Įmušti tris ar daugiau įvarčių finalo rungtynėse pavyko trims futbolininkams. Vengras Ferencas Puskasas iš Madrido „Real“ tą padarė dukart. Jis 1960 metais keturis kartus įmušė į Frankfurto „Eintracht“ vartus, 1962 metais pelnė tris įvarčius į Lisabonos „Benfica“ vartus. 1960 metais triskart įmušė ir kitas „Real“ puolėjas argentinietis Alfredo Di Stefano.

1969 metais „Milan“ puolėjas Pierino Prati tris kartus įmušė į Amsterdamo „Ajax“ vartus.

1960 metais „Real“ ir 1969 metais „Milan“ iškovojo Čempionų taurę. Tuo tarpu 1962 metais trijų F.Puskaso įvarčių neužteko ir Madrido komanda pralaimėjo „Benfica“ futbolininkams 3:5.

Užtat 1960 metais F.Puskaso ir A.Di Stefano įvarčiai užtikrino „Real“ klubui iki šiol nepagerintą finalų rezultatyvumo rekordą. Madrido futbolininkai „Eintracht“ komandą nugalėjo 7:3.

Per šias rungtynes buvo pasiektas ir finalų didžiausio skirtumo rekordas. Tiesa, šį rekordą pavyko pakartoti rezultatu 4:0 laimėjusiems „Bayern“ ir „Milan“ futbolininkams. 1974 metais „Bayern“ tokiu rezultatu sutriuškino Madrido „Atletico“ komandą, o „Milan“ keturis įvarčius be atsako įmušė dviejuose finaluose: 1989 metais į Bukarešto „Steaua“, 1994 metais į „Barcelona“ vartus.

Lygiosios

Šis Čempionų lygos turnyras yra 66-asis (29-asis – po Europos turnyrų reformos, per kurią Čempionų taurę pakeitė Čempionų lyga).

1974 metais vienintelį kartą istorijoje finale buvo žaidžiamos dvejos rungtynės. Pagal to meto nuostatus finalo rungtynėms pasibaigus lygiosiomis nebūdavo mušami baudiniai, bet vykdavo pakartotinės rungtynės. Pirmosios rungtynės tarp „Bayern“ ir „Atletico“ baigėsi rezultatu 1:1, o po dviejų dienų „Bayern“ pakartotines rungtynes laimėjo 4:0. Abejos rungtynės vyko Briuselyje.

Keturiuose finaluose komandoms per pagrindinį laiką ir pratęsimą nepavyko įmušti nė vieno įvarčio. Po 120 sausų minučių per baudinių seriją „Steaua“ nugalėjo „Barcelona“ (1986 m.), „Eindhoven“ – „Benfica“ (1988 m.), Belgrado „Crvena Zvezda“ – Marselio „Olympique“ (1991 m.) ir „Milan“ – „Juventus“ (2003 m.).

1986 metais „Steaua“ baudinių seriją laimėjo sausu rezultatu 2:0, o rumunų vartininkas Helmuthas Duckadamas atrėmė visus keturis baudinius. Atremti tiek baudinių finale nepavyko nė vienam kitam vartininkui.

Dar septynis kartus pagrindinis laikas ir pratęsimas baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis. Tad iš viso baudinių serijos buvo mušamos net 11 finalų.

Pastarąjį kartą sirgaliai baudinių serijos liudininkais tapo 2016 metais, kai dviejų Madrido komandų dvikovoje „Real“ nugalėjo „Atletico“ klubą.

Penkių finalų nugalėtojai paaiškėjo per pratęsimą. Įdomu, kad net du kartus nugalėtojams per pratęsimą pavyko įmušti net tris įvarčius. 1968 metais „Manchester United“ ir „Benfica“ rungtynėse po 90 minučių rezultatas buvo 1:1, bet per pratęsimą tris įvarčius pelnė Mančesterio komanda. Istorija pasikartojo 2014 metais, kai dvi Madrido komandos „Real“ ir „Atletico“ per du kėlinius įmušė po kartą (beje, „Real“ rezultatą išlygino per teisėjo pridėtą laiką), o per pratęsimą „Real“ pasižymėjo tris kartus.

Kortelės

Čempionų lygos finale raudonomis kortelėmis buvo nubausti tik trys futbolininkai. 2006 metais teisėjas pašalino Londono „Arsenal“ vartininką vokietį Jensą Lehmanną (žaidė su „Barcelona“), 2008 metais – „Chelsea“ puolėją Didier Drogbą iš Dramblio Kaulo Kranto (žaidė su „Manchester United“), 2017 metais – „Juventus“ saugą kolumbietį Juaną Cuadrado (jis į aikštę įėjo 66-ąją min., bet jau 84-ąją min. gavo antrą geltoną kortelę; žaidė su „Real“).

Visos trys žaidėjų netekusios komandos pralaimėjo finalo rungtynes.

Čempionai

Vienintelis futbolininkas, Čempionų taurės laimėtoju tapęs šešis kartus, buvo Madrido „Real“ klube žaidęs ispanas Francisco Gento. Jis nugalėtojų komandai atstovavo, kai „Real“ šventė penkias iš eilės pergales 1956-1960 metais ir liko „baltųjų“ gretose iki 1966 metų, kai jie dar kartą tapo čempionais.

1956-1960 metais be F.Gento penkiuose iš eilės pergalinguose finaluose už „Real“ garbę kovojo dar septyni futbolininkai, o Alfredo Di Stefano visuose penkiuose finaluose įmušė bent po vieną įvartį.

Po penkis kartus Čempionų taurės-Čempionų lygos nugalėtojais tapo labai ilgai „Milan“ aprangą vilkėję italai Paolo Maldini ir Alessandro Costacurta. Tiesa, A.Costacurta žaidė tik trijuose finaluose, o P.Maldini ėjo į aikštę per visas penkerias lemiamas rungtynes, kuriose „Milan“ šventė pergales (1989, 1990, 1994, 2003 ir 2007 m.).

Penkis kartus Čempionų lygos nugalėtoju tapo ir portugalas Cristiano Ronaldo. Jis 2008 metais prisidėjo prie „Manchester United“ pergalės, 2014, 2016, 2017 ir 2018 metais – prie Madrido „Real“ pergalių.

F.Gento ir P.Maldini žaidė aštuoniuose finaluose ir pagal šį skaičių yra Čempionų lygos rekordininkai.

Tik vienas futbolininkas tapo Čempionų lygos nugalėtoju, žaisdamas trijose komandose. Tą padarė olandas Clarence‘as Seedorfas (1995 m. su Amsterdamo „Ajax“, 1998 m. su Madrido „Real“, 2003 ir 2007 m. su „Milan“).