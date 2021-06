17-ojo A lygos turo anonsas: grandų akistata bei iššūkiai naujiesiems strategams

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 11 dieną 18 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 2:1

Tikėtina, kad rinktinių pertrauka dviejuose pastaruosiuose mačuose pralaimėjusiems sūduviečiams buvo labiau reikalinga negu būsimiems turo varžovams. Victoras Basadre turėjo laiko išanalizuoti nesėkminguose mačuose atliktas klaidas bei parengti žaidybinį planą, kuris skirsis nuo ankstesnių. Dėl diskvalifikacijos „Sūduvai“ negalės padėti Semiras Kerla, o atitinkamai Lietuvos bei Togo rinktinėse žaidusiems futbolininkams – Markui Benetai ir Serge'ui Nyuiadzi – greičiausiai bus suteikta poilsio. Trečias pralaimėjimas iš eilės gali kainuoti Marijampolės klubui pirmą vietą turnyro lentelėje.

Suprantama, kad šis mačas bus neeilinis Vladimirui Čeburinui – strategas sugrįš į stadioną, kuriame iškovojo skambiausias pergales „Sūduvos“ istorijoje. Prieš savo buvusią komandą „Hikvision“ arenoje taip pat žais puolėjas Josipas Tadičius, tiesa, Ovidijaus Verbicko pasirodymas – pakibęs ant klaustuko. Realu, kad tiek jam, tiek Sauliui Mikoliūnui bus suteikta poilsio. Jeigu „Žalgiris“ iškovos pergalę, abi ekipos savo sąskaitoje turės po 34 taškus, tačiau šiame mače išskirti favoritą yra labai sudėtinga.

Gargždų „Banga“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Birželio 11 dieną 20 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Į duobę patekę gargždiškiai varžovus priims su naujuoju vyr. treneriu – iš B komandos perkeltu Davidu Afonso.

Pastarąją pergalę dar balandžio 21-ąją iškovojusi Gargždų ekipa leidžiasi turnyro lentelėje žemyn ir tik 4 taškais lenkia 10-oje pozicijoje esantį Kėdainių „Nevėžį“. „Bangai“ teko atsisveikinti su ilgai klube besidarbavusiu Tomu Tamošausku, du žaidėjai šiame sezone jau nežais dėl traumų, Aleksandras Aksionovas ir Skirmantas Rakauskas nebaigė pastarojo susitikimo Alytuje, o Dovydas Norvilas nepadės ekipai artimiausiame mače dėl diskvalifikacijos. Ne pati dėkingiausia D. Afonso startinė situacija, tačiau vyr. treneris gali pasidžiaugti, kad pagaliau įvarčių sąskaitą atsidarė Etienne'as Mukanya.

Dėka puikaus gegužės mėnesio į 5-ąją turnyro lentelės vietą šoktelėję čempionato debiutantai sieks revanšo už pirmame rate patirtą nesėkmę, tačiau tą darys be krašto gynėjo Gabrieliaus Zagursko, kuris pranešė apie karjeros pabaigą. Tiesa, tai nėra „Hegelmann Litauen“ ekipai itin didelis nuostolis, kadangi kairiuoju krašto gynėju įprastai rungtyniauja Lukas Čerkauskas. Per artimiausius keletą turų Kauno rajono klubas žais dažniau su žemiau turnyro lentelėje esančiais oponentais, tad pamiršti kovos dėl vietos tarptautiniame fronte tikrai nederėtų.

„Kauno Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Birželio 12 dieną 15 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Palankiai susiklosčius aplinkybėms, 2-oje pozicijoje žygiuojantys žalgiriečiai gali po 17-ojo turo tapti pirmenybių lyderiais.

Kauniečiai versis be Grato Sirgėdo, be to, dėl diskvalifikacijų akistatą praleis du žaidėjai – saugas Domantas Putrius bei vidurio gynėjas Rudinilsonas Silva. Vargu, ar komandai padės ir Lietuvoje rinktinėje daug rungtyniavęs Egidijus Vaitkūnas ir taip pat nuošalyje nelikęs Martynas Dapkus. Įvertinus tai, kaip žalgiriečiams sunkiai identiškomis aplinkybėmis klostėsi dvikova Telšiuose, čia irgi galime tikėtis atkaklios kovos, nors „Kauno Žalgiris“ išlieka susidūrimo favoritu.

Alytiškiai į rinktinių pertrauką išėjo puikiomis nuotaikomis ir su 13 taškų šiuo metu žengia 8-oje pozicijoje, o iki 5-oje vietoje žengiančių „Hegelmann Litauen“ futbolininkų atsilieka tik 5 taškais. Tiesa, dar apie mėnesį dzūkams nepadės traumą besigydantis Renatas Banevičius, savo ruožtu, Lietuvos rinktinėje per tris susitikimus 115 minučių sužaidęs Paulius Golubickas greičiausiai bus pasiruošęs padėti komandai. „Dainava“ daugiau neturi diskvalifikuotų žaidėjų, tad išvyką į Kauną sieks įprasminti bent jau lygiosiomis.

Kėdainių „Nevėžis“ – „Panevėžys“. Birželio 12 dieną 17 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:4

Ir toliau namuose rungtyniaujantis „Nevėžis“ sieks atimti taškų iš dar vieno oponento.

Vos įvartį per du mačus praleidę kėdainiečiai atsitiesia, o rinktinių pertrauka Dariui Gvildžiui pravertė sulaukiant traumuotų žaidėjų ir dar labiau sustyguojant komandos žaidimą. Su ekipa jau pradėjo treniruotis ir pirmuosiuose turuose komandos lyderiu buvęs Alexas Kyeremeh – futbolininkas iš Ganos „Nevėžio“ gretose nerungtyniavo nuo balandžio 8-osios. Kėdainių klubo žaidimas nuteikia pozityviau: galime neabejoti pasiaukojančia gynyba ir tankiomis pajėgomis šalia savo vartų, o žaidimas kontratakose „Panevėžiui“ tikrai gali kelti rūpesčių. Tiesa, teks verstis be diskvalifikuoto Peterio Eletu.

Aukštaitijos sostinės komanda taip pat atliko pokyčius sudėtyje. Klubą paliko tik epizodinį vaidmenį atlikęs Svajūnas Čyžas, o vartininko pozicija buvo sustiprinta brazilu Victoru Golu. Šiuo metu savo kraityje „Panevėžys“ turi 28 taškus ir nuo lyderių atsilieka 6 taškais, o 17-asis turas – proga sumažinti deficitą netgi ne nuo dviejų lyderių. Ankstesnėse rungtynėse panevėžiečiams nepadėjo Elivelto, tačiau ekipos gretose be įvarčių pasibaigusiame mače Kaune itin aktyvus buvo Jeffrey Sarpongas, pasiruošęs kelti varžovams rūpesčių ir akistatoje Kėdainiuose.

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“. Birželio 12 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:1

Su laikinuoju vyr. treneriu Valdu Trakiu sostinės klubas pasiruošęs rašyti naują istorijos lapą.

„Riteriai“ išsiskyrė su trenerių vadovu Sergejumi Gurenka ir šiuo metu turi net 12 taškų deficitą nuo 4-osios vietos. Sostinės komanda per pastarąsias penkerias rungtynes iškovojo tik 2 taškus bei nenugali net paskutinių čempionato ekipų, be to, vilniečių puolimas visiškai nuslopo – pastaruoju metu dažniau taikliais smūgiais pasižymi vidurio gynėjai. Per porą kontrolinių susitikimų „Riteriai“ iškovojo pergales, mušė įvarčius, tačiau šeštadienį teks žaisti be šeštą geltoną kortelę užsidirbusio Olaide Badmuso.

Telšių klubas taip pat turės netektį – dėl diskvalifikacijos nerungtyniaus Lukas Ankudinovas. Vis dėlto „Džiugas“ charakterį demonstruoja ir dar sudėtingesnėse situacijose – pergalingas mačas su „Sūduva“ buvo geriausias to pavyzdys. Ilgą laiką pergalės neiškovoję žemaičiai šiuo metu su 14 taškų žengia septinti ir gali aplenkti aukščiau esančius „Riterius“, be to, juos dar turėtų vesti motyvacija į priekį siekiant atsirevanšuoti varžovams už triuškinamą nesėkmę pirmame rate.