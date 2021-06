Romos olimpiniame stadione prasidėjo griausminga šventė, nors jame ir nebuvo tiek sirgalių, kiek būtume įpratę matyti ne COVID-19 sukaustytais metais. Nepaisant to – Romoje aistrų be galo daug, o jas kelia ne tik nuostabius pasirodymus parengę atlikėjai ar Italijos karinių oro pajėgų skraidymo komanda.

Amžinajame mieste prieš pirmąsias „Euro 2020“ rungtynes, kurios prasidės 22 valandą, karščiausius futbolo aistruolius sveikina ir Italijos futbolo legendos Francesco Totti bei Alessandro Nesta.

Po Italijos triumfo „Eurovizoje“ muzikos gerbėjai „Euro 2020“ atidarymo ceremonijoje taip pat gavo desertą – legendinį italų klasikinės muzikos atlikėją Andrea Bocelli. Dieviškas balsas žymėjo dieviško sporto sugrįžimą.

Europos futbolo čempionato oficialų himną „We are the Poeple“ atliks didžėjus Martino Garrico bei roko legendos iš U2 grupės Bono bei The Edge.

Sekite atidarymą kartu su lrytas.lt

Futbolo rungtynes su lrytas.lt galite sekti čia.