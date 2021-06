H. Videmontas apie du panašius „Žalgirio“ dūrius Marijampolėje: „Tam ruošėmės“

Lietuvos čempionams dvikovos Marijampolėje pirmasis kėlinys susiklostė puikiai – tikslūs Francis Kyeremeh bei Hugo Videmonto smūgiai 11 ir 12 minutėmis leido įgyti dviejų įvarčių persvarą.

Visgi „Sūduvai“ likus be vieno pašalinto žaidėjo „Žalgiris“ savo persvaros nepadidino. Tai ir užkliuvo žalgiriečiams.

„Iš to ką sugalvojome – daug kas suveikė, bet nemažai ir nesuveikė. Perskaitėme varžovą, pirmą kėlinį sužaidėme užtikrintai. Antrajame kėlinyje galbūt pagalvojome, kad rungtynės jau laimėtos, nes varžovas liko be vieno žaidėjo. Iniciatyva po pertraukos daugiau priklausė jiems. Tačiau varžovai mums nesukūrė didelio pavojaus. Tik retkarčiais paspausdavome varžovus prie jų vartų. Tai ne visuomet yra gerai“, – kalbėjo V. Čeburinas.

Anot jo, varžovų žaidėjo pašalinimas galėjo padaryti meškos paslaugą: „Varžovai liko dešimtiese, bet nepabiro, stengėsi atakuoti. Daug problemų jie mums nesukūrė. Mes turėjome progų kurias reikėjo ir turėjome realizuoti. Tačiau toks futbolas, kartais be vieno žaidėjo komanda mobilizuojasi. Stengiasi atidirbti už du. Galbūt ir tai padarė įtakos. Antras kėlinys nebuvo blogas, bet nebuvo ir geras dėl to, kad žaidėme daugiau kontratakuodami.“

Antrojo įvarčio autorius H. Videmontas kalbėdamas apie komandos pasirodymą jau turėjo omenyje ir pasiruošimą liepos pradžioje startuosiančioms Čempionų lygos atrankos varžyboms.

„Prieš rungtynes sakiau, kad turime kilti aukštyn, parodyti kas esame. Jausmas dvejopas. Žinoma labai džiaugiuosi, jog laimėjome šias rungtynes – dėl aistruolių, komandos, dėl klubo, situacijos turnyro lentelėje. Tačiau nesu patenkintas dėl to, kaip žaidėme antrajame kėlinyje. Svarbiausia, žinoma, buvo laimėti. Bet kai esi „Žalgiryje“ ir vien tik to neužtenka. Atlikome per mažai perdavimų, laimėjome per mažai dvikovų. Turime ruoštis Čempionų lygai, kuri artėja. To, kaip žaidėme šį kartą, ten gali neužtekti. Pirmajame kėlinyje įmušėme, bet dėl antro nesu patenkintas. Tačiau, žinoma, dėl pergalės džiaugiuosi kartu su komanda“, – sakė prancūzas.

Jo teigimu, abu kontratakose „Žalgirio“ įvarčiai nebuvo atsitiktinai – tokioms situacijoms ekipa ruošėsi.

„Abu įvarčiai panašūs. Dirbome ties tuo treniruotėse praėjusią savaitę. Žinojome, kad kartais kai jie mus bandys spausti, galime taip sužaisti. Du puikius perdavimus atliko Tomislavas, Milenas ir labai džiaugiuosi, jog pavyko įmušti. Viskas atsitiko labai greitai ir mušdamas įvartį turėjau stebėti kamuolį, vartininką, savo poziciją, nuspręsti kokia koja mušti kamuolį. Pasirinkau teisingai“, – kalbėjo vienas ekipos lyderių.

„Žalgiris“ turnyro lentelėje susilygino taškais su „Sūduva“, tačiau A lygos kovas trumpam turės pamiršti, nes antradienį, birželio 15 d. laukia LFF taurės akistata Alytuje. Šalies čempionate žalgiriečiai penktadienį, birželio 18 d., keliaus į Telšius.