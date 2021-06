Italijos rinktinė debiutiniame čempionato mače nepaliko jokių šansų Turkijai, įveikusi varžovus net 3:0.

Tai jau buvo devintoji italų pergalė iš eilės. Be to, šios šalies rinktinė per tuos devynis mačus pelnė 28 įvarčius ir nepraleido nė vieno.

Tuo tarpu šveicarai sužaidė lygiosiomis su Velsu ir turi gerus šansus tapti bent trečiąja grupės komanda, kuri gaus kvietimą į tolesnes pirmenybių akistatas.

Italija

Atranka. 10 pergalių, 0 lygiųjų, 0 pralaimėjimų.

Geriausias pasiekimas Europos čempionate. Čempionai (1968)

„Euro 2016“. ketvirtfinalis. Po 11 metrų baudinių (1:1) nusileido Vokietijai 5:6.

Treneris. Roberto Mancini, 56 metai.

Pagrindinė žvaigždė. Marco Veratti, 28 metai, „Paris Saint-Germain“.

Dar balandį Lietuvoje viešėjusi Italijos rinktinė Europos čempionate turi ypatingą užduotį – nusiplauti tą skaudžią gėdos dėmę, kuri užtiško dar 2018-aisiais, kai elitinė rinktinė liko už pasaulio pirmenybių durų. 56-erių buvęs „Manchester City“, Milano „Inter“ treneris R.Mancini kol kas viltis pateisina su kaupu – Italijos rinktinė atranką įveikė be pralaimėjimų.

Vienas geriausių savo kartos puolėjų turėjo pakeisti italų žaidimo stilių ir atsisveikinti su senbuviais, tarp kurių – legendinis Gianluigi Buffonas, kurį pakeitė 22-ejų Gianluigi Donnarumma, tačiau Italijos gynybos grandį ir toliau sergi 36-erių Giorgio Chiellini ir 34-erių Leonardo Bonucci. Atranką į Europos čempionatą Italija užbaigė įspūdinga pergale 9:1 prieš Armėnijos komandą, tačiau iki šiol ekipai trūksta pajėgiausių pasaulio ekipų iššūkių.

R.Mancini sudėtyje žvaigždžių netrūksta, o net ir jaunas vartininkas yra gerai susipažinęs su aukščiausia futbolo pavara. Italai vis dar sprendžia, kas geriausiai tvarkytųsi vidurio puolėjo pozicijoje, tačiau nei Ciro Immobile, nei Andrea Belotti tarptautiniuose vandenyse dar neparodė taip trokštamos klasės.

Šveicarija

Atranka. 5 pergalės, 2 lygiosios, 1 pralaimėjimas.

Geriausias pasiekimas Europos čempionate. Aštuntfinalis (2016)

„Euro 2016“. Aštuntfinalis. Pralaimėjo 11 metrų baudinių seriją Lenkijai (4:5).

Treneris. Vladimiras Petkovičius, 57 metai

Pagrindinė žvaigždė. Granitas Xhaka, 28 metai, Londono „Arsenal“.

2014 metais rinktinės vairą perėmęs V.Petkovičius kiekvienam turnyrui suburia rimtą komandą. Treneris rinktinę užgrūdina ne tik griežta ranka, bet ir solidžiomis pergalėmis. Šveicarai turi patyrusią komandą, o iš pastarųjų čempionatų visi varžovai žino apie solidžią gynybą ir saugų liniją. Šveicarų kapitonas Granitas Xhaka ne vieną kartą įrodė, kad jam rinktinėje sekasi gerokai geriau nei „Arsenal“ klube, o Xherdanas Shaqiri iš „Liverpool“ visada pasiruošęs tapti X-faktoriumi.

Daugiausia akių tikrai kryps į pastaruosius futbolininkus, tačiau nors jie ir yra didžiausia komandos stiprybė – kartu tai ir kelia nerimą.

Kyla abejonių dėl G.Xhaka sportinės formos, o X.Shaqiri pastaraisiais metais klube negauna tiek laiko aikštėje, kiek norėtųsi.

Negana to, V.Petkovičiaus komandai teks įveikti psichologinį barjerą – trys pastarieji bandymai pagrindiniuose turnyruose baigdavosi būtent aštuntfinalyje. Paskutinį kartą ketvirtfinalį ši komanda pasiekė 1954 metų pasaulio čempionate.