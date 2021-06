Nyderlandų rinktinė pirmose rungtynėse po atkaklios ir intriguojančios kovos 3:2 nugalėjo Ukrainos futbolininkus, o Austrija 3:1 susitvarkė su Šiaurės Makedonija.

Jau sužaistose šios grupės antrojo turo rungtynėse Ukraina įveikė makedonus 2:1

Nyderlandų rinktinė laimėjo pastarąsias šešerias rungtynes prieš Austrijos futbolininkus. Tuo tarpu austrai paskutinį kartą pasiekė pergalę prieš šiuos varžovus 1990 metais vykusiose draugiškose rungtynėse Vienoje 2:1.

Be to, Austrijos rinktinei per pastarąsias aštuonerias rungtynes tik kartą pavyko išsaugoti „sausus“ vartus.

Nyderlandai

Atranka. 6 pergalės, 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas

Geriausias pasiekimas Europos čempionate. Čempionai (1988)

„Euro 2016“. Nepateko.

Treneris. Frankas de Boeras, 51 metai

Pagrindinė žvaigždė. Memphis Depay, 27 metai, Liono „Olympique“

Nyderlandai ant aukščiausios pakylos grįžta turėdami daug pykčio. Praleisti 2016 metų Europos ir 2018-ųjų pasaulio čempionatai tapo sunkiai išvaloma dėme, tačiau pernai rinktinės trenerio vietą užėmęs buvęs Amsterdamo „Ajax“, Milano „Inter“ klubų treneris F.de Boeras pasiruošęs sugrįžimą pažymėti užtikrintai. Nyderlandams didelė sėkmė nežadama – pirmąjį etapą ši ekipa turėtų įveikti, tačiau kas dėsis vėliau – visiška nežinomybė.

Atrankoje oranžiniai atrodė tvirtai, o ryškiu rinktinės stuburu tapo „Ajax“ akademijos auklėtiniai. Daugiausia žvilgsnių turėtų krypti į Memphis Depay, kuris tapo labai pavojingu puolėju, o saugų grandyje pagrindinį vaidmenį atliks kūrybiškumu garsėjantis Frenkie de Jongas. Didžiausią klausimą kelia braškantis gynėjų vidurys: čia yra traumą patyrusio lyderio Virgilo Van Dijko formos skylė, kuria pasaulio čempionato atrankoje pasinaudoję turkai laimėjo 4:2.

Blogiausia, kad Nyderlandų rinktinės treneris čia neturi pakankamai gerų pasirinkimų, kurios užtikrintų aukštumas.

Austrija

Atranka. 6 pergalės, 1 lygiosios, 3 pralaimėjimai.

Geriausias pasiekimas Europos čempionate. Grupių etapas (2008, 2016)

„Euro 2016“. Grupių etapas

Treneris. Franco Foda, 55 metai

Pagrindinė žvaigždė. Davidas Alaba, 28 metai, Miuncheno „Bayern“

Po daugybės klajonių metų Austrija antrą kartą iš eilės pateko į Europos čempionatą. „Euro 2020“ atrankoje austrai buvo antri, o praėjusį rudenį iškovojo bilietą į Tautų lygos A grupę, taip sukeldami nemenkus aistruolių lūkesčius. Tiesa, pastarieji atslūgo dėl pralaimėjimų pasaulio čempionato atrankoje.

Austrijos rinktinė ir toliau kliausis pasaulinio lygio žvaigžde D.Alaba, kuris nacionalinėje komandoje žaidžia gerokai arčiau varžovų vartų nei „Bayern“ klube Vokietijoje. Austrai turi ir vieną iš kylančių Europos žvaigždžių Sašą Kalajdžičių iš „Stuttgart“ klubo, tad tikimasi, kad būtent šiame čempionate jis ir suspindės visomis spalvomis. O to tikrai reikia – Austrijos rinktinės gynyba yra pakankamai skylėta. Per tris paskutinius pasaulio čempionato atrankos mačus jie praleido 7 įvarčius bei 0:4 krito prieš Danija.