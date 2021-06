Pagal tradiciją, Danijos ir Belgijos komandų mačai niekada neapsiribodavo keliais įvarčiais – statistika bylojo, kad šių ekipų rungtynėse būdavo mušami beveik keturi įvarčiai. Taip atsitiko ir šįkart.

Jau 2 minutę įvartį po belgų gynėjų klaidos pelnė Yussufas Poulsenas. Po savo įspūdingo puolimo danai galėjo pelnyti dar kelis įvarčius, tačiau galiausiai viskas aprimo.

Kaip ir buvo sutarta, per rungtynes buvo pagerbtas šeštadienį sustojus širdžiai išgelbėtas Danijos nacionalinės ekipos žaidėjas Christianas Eriksenas: 10-ąją akistatos minutę buvo išspirtas kamuolys į užribį bei stadione buvę sirgaliai, žaidėjai ir Europa plojo Danijos rinktinės lyderiui minutę.

Per likusį pirmojo kėlinio laiką danai išliko aktyvesni, sugebėję net devynis kartus mušti į varžovų vartų pusę, tuo tarpu Belgijos ekipa tai padarė vos kartą.

Vis dėlto jau antrame kėlinyje pasirodę belgai nutarė žaisti savąjį žaidimą ir tuoj pat rezultatas tap lygus. 55-ąją minutę R.Lukaku gavo kamuolį ir nurūko į priekį, baudos aikštėje perdavė kamuolį draugui, o šis dar ir Thorganui Hazardui – šis lengvai įmušė įvartį į Danijos vartus.

Pagavę savo žaidimą svečiai tik didino spaudimą ir 70-ąją minutę pasižymėjo tik antrame kėlinyje pasirodęs belgų lyderis Kevinas De Bruyne – po jo įvarčio rezultatas tapo 2:1

Belgijos ir Danijos rinktinių padėtis B grupėje iki ketvirtadienio dvikovos buvo skirtinga. Belgija čempionatą pradėjo pergale prieš rusus 3:0, o Danija patyrė apmaudų pralaimėjimą 0:1 Suomijos futbolininkams, kai nutarė žaisti atidėtą dvikovą dėl nelaimės su Ch.Eriksenu.

Antrame ture šioje grupėje sužaistas mačas tarp Suomijos ir Rusijos: pergalę šventė rusai 1:0.

Danai grupėje lieka be taškų, tačiau dar nepalaidojo šansų prasibrauti į kitą turnyro etapą – paskutinėse grupės rungtynėse jie privalo dviejų įvarčių skirtumu nurungti Rusiją ir tada turės teorinis šansus užimti trečiąją vietą, kuri gali garantuoti vietą aštuntfinalyje. Geriausius rezultatus parodžiusios trečiąsias vietas grupėse laimėjusios keturios rinktinės gaus kelialapį į kitą etapą.

Vienintelis Danijos ir Belgijos rinktinių susitikimas pagrindiniuose turnyruose įvyko 1984 m. Europos čempionate. Tada danai šventė pergalę rezultatu 3:2, nors atsilikinėjo 0:2.

Per visą tarpusavio mačų istoriją nuo 1922 metų, danai ir belgai per 14 mačų pelnė 52 įvarčius – po 3,7 įvarčio per dvikovą.

Belgai yra iš eilės jau įveikę danus tris kartus, o vadovaujama katalono Roberto Martinezo jau yra laimėję aštuonias iš eilės Europos ir pasaulio čempionatų rungtynes.