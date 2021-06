V. Trakys: „Liko dvidešimt finalų, kurie ir parodys, ko esame verti“

Vos prieš porą savaičių komandai pradėjęs vadovauti V. Trakys iškart padarė kelis pakeitimus – sugrąžino keturių gynėjų liniją, daugiau laisvės (ir laiko) suteikė lyderiui Angeliui Lezamai, kapitoną Dominyką Barauską perkėlė į kraštą, o žaidėjams, kurie sezono pradžioje negaudavo žaidimo laiko (arba gaudavo minimaliai), suteikė galimybę įrodyti, ko jie yra verti.

Nors strategas oficialiai buvo pristatytas kaip „laikinai einantis vyriausiojo trenerio pareigas“, jis dėl to per daug galvos nesuka.

„Trenerio pozicija yra tokia, kad kiekvienas mūsų yra laikinas, todėl pavadinimai manęs nedomina. Man rūpi pergalės. Antradienį džiaugiausi, kad nugalėjome „Bangą“, sekmadienį džiaugsiuos, jei laimėsime prieš „Panevėžį“, – sakė V. Trakys.

Kaip jau užsiminėme, vos tik tapęs vyriausiuoju treneriu, strategas įvedė kelias naujoves, kurios turėtų pakeisti „Riterių“ veidą. Jei tos naujovės dvikovoje su „Džiugu“ dar neveikė, tai rungtynėse prieš „Bangą“, ypač antrajame kėlinyje, veikė nenutrūkstamai.

„Kai komanda beveik pusę sezono žaidė vienu stiliumi, natūralu, kad vos atvykęs visko kardinaliai pakeisti negali. Aš jau anksčiau minėjau, kad gerų dalykų „Riterių“ žaidime buvo ne tiek mažai, todėl tokiais atvejais užtenka smulkmenų, kad vaizdas pasikeistų iš esmės.

Kalbant apie pergalę prieš „Bangą“, tai mes jos pernelyg nesureikšminame. Be abejo, ji svarbi turnyrinės lentelės prasme, dar svarbesnė psichologiškai, tačiau rungtynėse buvo daug taisytinų dalykų, kurie neleidžia džiūgauti ir galvoti, kokie esame geri“, – kalbėjo V. Trakys.

Antradienio mače dėl traumų, diskvalifikacijų ir kitų priežasčių „Riterių“ suolelis buvo pats trumpiausias per visą sezoną. Geroji naujiena yra ta, kad sekmadienį po diskvalifikacijų sugrįžta Mindaugas Grigaravičius ir Marko Pavlovskis. Be to, treneris užsiminė, kad greitu metu komandą gali papildyti naujokas.

„Mums reikia žaidėjo, galinčio sustiprinti priekinę liniją ir tuo pačiu padidinti įvarčių skaičių. Vieno A. Lezamos indėlio mums neužteks. Beje, kalbant apie A. Lezamą, tai jo pastangos treniruočių metu, noras tapti lyderiu turėtų būti pavyzdys visiems jauniems mūsų komandos žaidėjams“, – dėstė strategas.

Pirmajame rate „Riteriai“ nugalėjo „Panevėžį“ 2:0. Tąsyk fantastiškas rungtynes sužaidė Lukas Paukštė, o įvarčius pelnė Mindaugas Grigaravičius bei Olaidė Badmusas.

„Skaičiuoti mokame ir suprantame, kad jeigu sugebėtumėm laimėti prieš „Panevėžį“, tai atsilikimas iki ketvirtos vietos sumažėtų iki aštuonių taškų. Vis tik, su komanda sutarėme, kad mums šiame sezone nebus labai svarbių ir mažiau svarbių rungtynių. Liko dvidešimt finalų, kurie ir parodys, ko esame verti“, – reziumavo V. Trakys.

„Optibet A lygos“ rungtynės „Panevėžys“ – „Riteriai“ bus žaidžiamos sekmadienį 17 valandą „Aukštaitijos“ stadione.