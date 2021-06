Prieš 2021-ųjų sezoną prie Marijampolės komandos prisijungęs 24 metų baskas aikštė pasirodė per dvejas „Optibet A lygos“ rungtynės. Be to, gynėjas sužaidė dvejas rungtynes LFF 1 lygos pirmenybėse.

„Sūduva“ dėkoja futbolininkui už darbą ir linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.