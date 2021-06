Apie grasinimus 28-erių Turino „Juventus“ ekipos žaidėjas pranešė ispanų radijui.

Puolėjas tikino, kad jis yra ujamas ir per socialinius tinklus. Be to jis tikino, kad ant jo žmonos ir vaiko šaukė nepatenkinti sirgaliai Sevilijoje.

„Žmonės rėkė – „tikiuosi, tavo vaikas mirs“. Norėčiau, kad tie šaukiantys atsidurtų mano vietoje. Ir tada susimąstytų: kaip reikia jaustis, kai grasinama tavo šeimai, tavo vaikams“, – tikino A.Morata.

Žaidėjas aiškino, kad į Sevilijos stadioną atėjusi jo žmona su vaiku dėvėjo marškinėlius su savo pavarde „Morata“, tuomet kiti sirgaliai ją užsipuolė.

„Tai labai sunku perteikti. Viena, kai švilpia ir laido replikas man, kai nepasinaudoju šansu pelnyti įvartį, o kitą – puola šeimą. Viskam yra ribos“, – aiškino A.Morata.

„Juventus“ ekipai iš Madrido „Atletico“ paskolintas 28-erių futbolininkas šiame Europos čempionate praleido ne vieną gerą šansą pelnyti įvartį.

Jis neįmušė 11 metrų baudinio triuškinančioje akistatoje su slovakai, kurias ispanai laimėjo 5:0.

Nors Alvaro ir pelnė įvartį į Lenkijos ekipos vartus, jam itin prikišama, kad per lemiamą 11 metrų baudinį, kurį į lenkų vartus mušė ir nepataikė Gerardas Moreno, kamuolys atšoko būtent A.Moratai ir šis nesugebėjo nukreipti jo į vartus.

Po rungtynių jam šaukė aistruoliai, jog nori su juo susidoroti.

A.Morata tapo sirgalių pykčio priežastimi: juo nebuvo patenkinti aistruoliai kontroliniame mače su Portugalija, jis prarado kelis šansus pasižymėti „Euro 2020“ mače su Švedija, pelnė įvartį su Lenkija, tačiau prarado galimybę padėti ekipai laimėti.

Žaidėjas papasakojo, kad po pergalės prieš Slovakiją ir nerealizuoto 11 metrų baudinio visą naktį nemiegojo.

Net ir gaunant grasinimus, futbolininkas patikino, jog jaučia didelę paramą iš komandos ir visų draugų.

Jam skambino buvęs Ispanijos rinktinės vartininkas Ikeras Casillasas, kad padrąsintų ir suteiktų gerų emocijų.

„Aš didžiuojuosi, kad ėjau ir siekiau pelnyti įvartį nuo 11 metrų baudinio, kai dar per apšilimą visi sirgaliai švilpė į mano pusę.

Aš paėmiau tą kamuolį ir ėjau mušti. Aš esu motyvuotas. Prieš kelis metus buvau labai nusivylęs savimi, o dabar – esu motyvuotas. Visi, kas galvoja kitaip, jie manęs nežino“, – radijui kalbėjo A.Morata.

Žaidėjas padėkojo rinktinės futbolininkams.

„Sunku surasti kitą tokią grupę bendraminčių, ypač dabar, kai yra nelengva. Po tokios sunkios savaitės, kokia buvo, visi žiūri į mane ir aš jų akyse matau didelį palaikymą“, – tikino Ispanijos rinktinės narys.