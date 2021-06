Miuncheno „Bayern“ dėlioja, kas bus, jei teks parduoti R.Lewandowskį

Numatomas lenko įpėdinis yra norvegas Erlingas Haalandas, tačiau tai nėra šios vasaros perėjimo lango variantas.

Vokietijos žurnalistai mano, kad R.Lewandowskis kitais metais gali ieškoti naujų iššūkių. Tada jam bus 33 metai ir greičiausiai tai bus jo paskutinė galimybė pakeisti bundeslygą į kitas aukščiausio lygio varžybas.

„Bild“ rašo apie galimą perėjimą į anglų „Premier“ lygą (realiausia – į Londono „Chelsea“) arba ispanų „La Liga“.

Dabartinė R.Lewandowskio sutartis baigiasi po dvejų metų, todėl kita vasara yra paskutinė proga „Bayern“ klubui uždirbti.

Jei R.Lewandowskis iš tikrųjų išeis, E.Haalandas turėtų būti jo įpėdinis.

Dortmundo „Borussia“ snaiperis kainuoja 75 milijonus eurų.

Praėjusiame sezone dvidešimtmetis per 41 mačą pelnė 41 įvartį. Be to, jis pažymėjo net 12 rezultatyvių perdavimų.

Tačiau norvegas vis tiek turi blogesnius skaičius nei R.Lewandowskis, kuris per 40 rungtynių pelnė 48 įvarčius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

E.Haalando talento šalininkas yra Julianas Nagelsmannas, kuris naujajame sezone vadovaus „Bayern“.

Tuo metu „Bayern“ sporto direktorius tikisi, kad lenkas pasiliks.

„Mes žinome, ką Robertas Lewandowskis mums duoda „Bayern“, bet jis taip pat žino, ką turi Miunchene. Ką jis norėjo pasiekti, tą pasiekė ir su mumis. Robertas priklauso mums, kaip ir Manuelis Neueris bei Thomas Muelleris“, – „Kicker“ sakė bosnis Hasanas Salihamidžičius.

R.Lewandowskio, M.Neuerio ir Th.Muellerio sutartys baigiasi 2023 m. birželio pabaigoje.

„Mes dar turime daug laiko, eisime žingsnis po žingsnio. Tikiuosi, kad visi trys dar ilgai žais „Bayern“ klube. Mes esame patrauklus klubas žaidėjams ir talentams“, – teigė H.Salihamidžičius.