Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus – įdomiausių Europos futbolo pirmenybių aštuntfinalio skaičių rinkinyje.

0

Anglijos rinktinė, kurios vartus visose rungtynėse gynė Jordanas Pickfordas, šiame čempionate dar nepraleido nė vieno įvarčio. Tiesa, ir patys anglai muša retai – jie pelnė 4 įvarčius (du – grupės varžybose, du – aštuntfinalio rungtynėse su vokiečiais). Iki aštuntffinalio nė vieno įvarčio nepraleido ir italai, bet jiems šeštadienį nepavyko apsiginti nuo Austrijos rinktinės.

1

Aštuntfinalyje buvo mušama viena baudinių serija, per kurią įvarčio neįmušė tik vienas iš 10 futbolininkų. Didžiausias šio etapo nelaimėlis buvo prancūzas Kylianas Mbappe. Jo smūgį atrėmė šveicarų vartininkas Yannas Sommeris.

2

Dvi komandos jau pasiekė geriausią visų laikų savo rezultatą Europos pirmenybėse. Šveicarijos ir Ukrainos futbolininkai į ketvirtfinalį pateko pirmą kartą.

3

Trys futbolininkai aštuntfinalio rungtynių nebaigė dėl raudonų kortelių. Teisėjai iš aikštės pašalino velsietį Harry Wilsoną, olandą Matthijsą de Vrijų ir švedą Marcusą Danielsoną. Visos trys žaidėjų netekusios komandos patyrė pralaimėjimus.

4

Belgijos ir Italijos rinktinės šiame čempionate iškovojo po keturias pergales. Jos laimėjo visas trejas grupės varžybų rungtynes, o paskui pasiekė pergales aštuntfinalyje (tiesa, italai tik per pratęsimą). Tuo tarpu grupės varžybose taip pat visas rungtynes laimėjusi Nyderlandų rinktinė aštuntfinalyje neįmušė nė vieno įvarčio į čekų vartus ir iškrito iš turnyro.

5

Penkis įvarčius įmušęs portugalas Cristiano Ronaldo vis dar pirmauja rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje. Tačiau jis nė karto neįmušė aštuntfinalyje ir jau išvažiavo namo. Po keturis įvarčius įmušė čekas Patrikas Schickas, prancūzas Karimas Benzema ir švedas Emilis Forsbergas, bet iš šios trijulės į Auksinį batelį taikosi tik P.Schickas, nes Prancūzijos ir Švedijos rinktinės krito aštuntfinalyje.

Po tris įvarčius įmušė penki futbolininkai. Trys iš jų – belgas Romelu Lukaku, anglas Raheemas Sterlingas ir šveicaras Harisas Seferovičius – žais ketvirtfinalyje.

6

Palyginti su praėjusiomis Europos pirmenybėmis stipriausiųjų aštuonete pasikeitė net šešios komandos. 2016 metais ketvirtfinalyje žaidusios Portugalija (čempionė), Prancūzija (vicečempionė), Vokietija, Velsas (pusfinalio dalyvės) ir Lenkija jau iškrito iš šių metų čempionato, o Islandija į jį net nepateko.

Tik Belgija ir Italija pakartojo praėjusių Europos pirmenybių rezultatą ir vėl rungtyniaus ketvirtfinalyje.

7

Per Šveicarijos ir Prancūzijos komandų rungtynes argentinietis teisėjas Fernando Rapallini parodė 7 geltonas korteles. Tai – šio turnyro rekordas.

8

Italijos rinktinė aštuntą kartą pateko į Europos pirmenybių ketvirtfinalį arba vėlesnį atkrintamųjų varžybų etapą (skaičiuojant turnyrus, kuriuose anksčiau žaisdavo tik keturios arba aštuonios komandos). Tarp šįmečių ketvirtfinalio dalyvių Italijos patirtis lemiamuose etapuose yra didžiausia. Ispanijos rinktinė ketvirtfinalyje arba vėlesniuose atkrintamųjų varžybų etapuose žais septintą kartą. Pridėjus Čekoslovakijos laikus, Čekijos futbolininkai taip toli nužygiavo irgi septintą kartą.

9

Šiose pirmenybėse jau devyni futbolininkai įmušė įvarčius į savus vartus. Aštuntfinalyje šį sąrašą papildė vienas žaidėjas. Ne į tuos vartus, į kuriuos reikia, per rungtynes su kroatais taikliai spyrė ispanas Pedri.

11

Ispanijos rinktinė šiame čempionate žaidžia rezultatyviausiai ir įmušė 11 įvarčių. Ispanija buvo ir rezultatyviausia aštuntfinalio komanda – kamuolį į kroatų vartus pasiuntė penkis kartus. Tiesa, ispanai aštuntfinalyje žaidė pratęsimą, o per pagrindinį laiką labiausiai pasižymėjo Danijos rinktinė, įmušusi keturis įvarčius be atsako į Velso futbolininkų vartus.

21

Šios savaitės pradžioje Rusijoje kasdien būdavo nustatomi apie 21 tūkst. užsikrėtusių koronavirusu. Nors šie skaičiai yra didžiausi nuo sausio mėnesio, vienas iš ketvirtfinalio rungtynių priimsiančiame Sankt Peterburge iki trečiadienio nebuvo ketinama griežtinti sveikatos saugumo apribojimų.

29

Aštuntfinalio rungtynėse buvo įmušti net 29 įvarčiai (vidutiniškai 3,6 įvarčio per rungtynes; neskaičiuojant baudinių serijos).

2016 metų Europos pirmenybių aštuntfinalyje buvo įmušti 19 įvarčių, o dar anksčiau čempionate žaisdavo 16 komandų, todėl po grupių varžybų iškart vykdavo ketvirtfinalis.

Iš viso šiame čempionate per 44 rungtynes įmušti 123 įvarčiai (vid. 2,8).

53

Budapešto Puskaso arenoje vykusias Čekijos ir Nyderlandų rungtynes stebėjo beveik 53 tūkst. žiūrovų (52834). Tai – didžiausias skaičius aštuntfinalio etape. Londono stadione buvo beveik 42 tūkst. žiūrovų, Kopenhagos ir Bukarešto – po 23 tūkst. Tuo tarpu Glazgo stadionas per Ukrainos ir Švedijos rungtynes sulaukė tik 9 tūkst. futbolo aistruolių.

70

Artiomas Dovbykas per visą karjerą Ukrainos rinktinėje žaidė 70 minučių (buvo įleistas į aikštę trejose rungtynėse). Per aštuntfinalio rungtynes 24 metų puolėjas ant vejos žengė 106-ąją minutę, tačiau būtent jis per teisėjo pridėtą laiką įmušė pergalingą įvartį į Švedijos rinktinės vartus.