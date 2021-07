„Dievas yra italas“, – trečiadienį pirmajame puslapyje paskelbė „Corriere dello Sport“. „Liūtai!“ – saviškių narsa didžiavosi „Tuttosport“. „Šventė!“ – ispanišku žodžiu savo skaitytojus pasveikino „Gazzetta dello Sport“.

„Carramba, kokia Italija!“ – viršelyje riktelėjo „Stampa“ dienraštis, tarsi skirdamas futbolininkų pergalę pirmadienį mirusiai Italijos muzikos ikonai Raffaellai Carrai.

Ši dainininkė prieš keliolika metų vedė televizijos laidą, kurios pavadinimas buvo „Carramba! Kokia staigmena“ („Carramba! Che sorpresa“), o R.Carrai iškeliavus Anapilin, antradienį jos nuotraukas pirmuosiuose puslapiuose spausdino ne tik didžiausi Italijos leidiniai, bet ir sporto dienraščiai.

Trečiadienį į viršelius įsiveržė futbolo rinktinė. Italų tikėjimą, kad antraštės bus džiaugsmingos, sustiprino 60-ąją minutę pirmąjį rungtynių įvartį įmušęs Federico Chiesa.

Tiesa, 80-ąją minutę abejones pasėjo rezultatą išlyginęs ispanas Alvaro Morata. Po to nei per likusias pagrindinio laiko minutes, nei per pratęsimą kamuolys į vartus neįskriejo, todėl futbolininkams teko rikiuotis į eilę prie 11 metrų žymos.

Italijos aistruolių širdys suvirpėjo, kai jau pirmuoju smūgiu įmušti nepavyko Manueliui Locatelliui. Bet po to visi keturi Italijos futbolininkų spyriai buvo taiklūs, o jų vartininkas Gianluigi Donnarumma atrėmė lemiamą A.Moratos smūgį ir „mėlynieji“ laimėjo baudinių seriją 4:2.

„Finalas! Italija vėl skrieja, sapnas tęsiasi, Italija pateko į Europos čempionato finalą. Pakartokim tai dar kartą, nes tai yra gražu: Italija žais „Euro 2020“ finale. Sekmadienį grįšime į „Wembley“, kovosime dėl taurės ir pabaigsime ypatingą kelionę.

Pusfinalis buvo baltas ir juodas – įvarčius įmušė „Juventus“ žaidėjai F.Chiesa ir A.Morata, bet po 120 minučių kančios, aistros ir pasiaukojimo su puikia Ispanijos komanda, kuri galbūt buvo verta daugiau, viskas nusidažė žalia, balta ir raudona spalvomis“, – pusfinalio mūšį apdainavo „Gazzetta dello Sport“.

Seniausias Italijos sporto leidinys buvo ne vienintelis, užjautęs pralaimėjusius varžovus. Kitas sporto dienraštis „Corriere dello Sport“ irgi nusilenkė Ispanijos rinktinei ir pripažino, kad antradienį ji galbūt net labiau buvo verta nugalėti: „Aukštesnės jėgos šįkart mums padėjo. Nes varžovai žaidė geriau. Susitikome su Ispanija, kuri buvo geresnė Ispanija negu per praėjusias šio čempionato rungtynes, visai nepanaši į tą komandą, kuri kankinosi žaisdama su Kroatija ir Šveicarija.

Jie spaudė mus tris ketvirčius rungtynių ir tik antrajame pratęsimo kėlinyje mes atsikirtome. Pirmą kartą nuo birželio 11 dienos nesugebėjome žaisti savo žaidimo, bet paklusome varžovams. Vienu metu atrodėme pavargę, psichologiškai išsekę (ne visi, Giorgio Chiellini buvo išimtis). Net tie, kurie į aikštę įėjo po keitimų padėjo mažai. Mes rizikavome“.

Nors Italijos rinktinė tarp favoričių būna minima vos ne prieš kiekvieną turnyrą, jos rezultatų kreivė dažnai šokinėja, o italų sirgaliai praėjusiais metais išgyveno keletą didelių nusivylimų. 2006 metais italai tapo pasaulio čempionais, bet per 2010 metų pasaulio pirmenybes net nepateko į atkrintamąsias varžybas. 2012 metais „mėlynieji“ tapo Europos vicečempionais, bet po dvejų metų iš pasaulio pirmenybių vėl iškrito grupių etape.

Po to atėjo dar baisesni laikai ir keturiskart pasaulio čempionė Italijos rinktinė net neiškovojo kelialapio į 2018 metų pasaulio pirmenybes. „Per trejus metus nuėjome kelią nuo pažeminimo nepatekus į pasaulio pirmenybes iki Europos pirmenybių finalo, – priminė „Corriere dello Sport“. – Nesuklystume pavadinę tai sporto stebuklu, ypač, prisiminę, kad Roberto Mancini dirba neilgai. Jo darbo pradžioje buvo daug nepasitikėjimo ir nežinomybės, o vienintelis sėkme tikėjęs žmogus buvo pats treneris, kuris tuo užkrėtė ir komandą. Dabar matome rinktinę, galinčią iš džiuginti, ir kovoti“.

Trenerio indėlį pabrėžė ir „Tuttosport“: „2018 metų gegužės 14 dieną R.Mancini pasakė: „Imuosi rinktinės trenerio darbo, kad grąžinčiau ją ten, kur ji verta būti“. Šis ypatingas treneris, nepralaimėjęs 33 iš eilės rungtynių, pagerino epinio Vittorio Pozzo rekordą ir sekmadienį su šia nuostabia Italijos rinktine vėl žais „Wembley“ stadione. Gianluigi Donnarumma yra teisus – viskas yra nuostabiai gražu ir viskas yra tiesa. „Wembley“ stadione Liūtai riaumoja, ir jie vilki mėlyną aprangą“.

Italija antradienį vakare lenkėsi visiems pergalių kūrėjams. Vis dėlto indėlis į pergalę visuomet būna skirtingas, o po pusfinalio rungtynių daugiausiai daugiausiai pagyrų išgirdo lemiamą baudinį atrėmęs 22 metų vartininkas Gianluigi Doonnarumma ir per pagrindinį laiką vienintelį italų įvartį įmušęs 23 metų puolėjas Federico Chiesa.

„Stampa“ įvertino G.Donnarummos žaidimą aštuoniais balais, F.Chiesos – septyniais. Taip pat po septynis balus gavo saugas Jorginho, puolėjas Andrea Belotti ir puolėjas Federico Bernardeschi.

„Jo atremtas spyris buvo svarbiausias, nes nuvedė mus į finalą. Pirmą kartą dalyvaudamas didžiajame turnyre jis jau vertas „Oskaro“. Per rungtynes su ispanais jis tobulai žaidė ir iki baudinių, išgelbėjo po Dani Olmo smūgio, pasinaudojęs savo jėga ir sugebėjimu užsiimti padėtį nutraukdavo visus varžovų perdavimus“, – G.Donnarummos nuopelnus vardino „Stampa“.

Tuo tarpu F.Chiesos žaidimas, „Stampa“ manymu, buvo nevienareikšmis: „Pirmąjį kėlinį jis praleido, tarsi jam būtų neįdomu. Antrasis kėlinys prasidėjo taip pat, bet tada jis užribyje pamatė Domenico Berardį, kuris turėjo jį pakeisti aikštėje. Įvyko stebuklingas pokytis: jokio keitimo, tik šlovė“.