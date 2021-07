Galima sakyti, kad kauniečiams pasisekė, nes šeimininkai visą mačą diktavo sąlygas ir valdė kamuolį 53 procentus laiko. Maža to, į Lietuvos ekipos vartų plotą jie smūgiavo 15 kartų, kauniečiai 5, o į vartų plotą „Europa“ futbolininkai pataikė 8 kartus.

Antrą kartą komandos susitiks kitą ketvirtadienį Marijampolėje.

Šio mačo nugalėtojai antrajame rate rungtyniaus su Belfasto „Glentoran“ arba Osvestrio „The New Saints“.

Laimėjimai

1925 m. įkurtas „Europa“ klubas septynis kartus tapo Gibraltaro čempionu. „Europa“ pirmąjį titulą iškovojo 1929 m., o iki Antrojo pasaulinio karo čempione tapo dar keturis kartus. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo šiais komandai papildyti titulų kolekciją pavyko tik dukart: 1952 ir 2017 m.

Šalies taurę „Europa“ iškovojo aštuonis kartus, tarp jų – triskart paeiliui šiame amžiuje (2017, 2018 ir 2019 m.).

Gibraltaro lygos rekordininkas yra „Lincoln Red Imps“. Jis šiais metais čempionu tapo 25-ąjį kartą. 19 titulų iškovojo „Prince of Wales“ (šis klubas jau uždarytas), 17 – „Glacis United“, 14 – „Britannia XI“ (irgi uždarytas), 11 – „Gibraltar United“.

Praėję sezonai

„Europa“ futbolininkams labai nepasisekė 2019-2020 m. sezone, kuris buvo nutrauktas dėl pandemijos. „Europa“ po 17 turų pirmavo Gibraltaro lygoje ir 5 taškais lenkė antrąją vietą užėmusį „St.Joseph‘s“ klubą. Tačiau varžybas nutraukus, šalies čempionai nebuvo paskelbti. Tuo metu pirmąją vietą užėmusiai „Europa“ komandai paguodos prizu tapo kelialapis į Čempionų lygos atrankos etapą.

Praėjusį sezoną „Europa“ laimėjo Gibraltaro lygos pirmojo etapo varžybas (28 taškai per 10 rungt.), po kurių antrąją vietą užėmusį „Lincoln Red Imps“ klubą lenkė 3 taškais. Tačiau antrajame etape (šešių komandų finalo grupėje) geriau žaidė „Lincoln Red Imps“. Jis per 20 rungtynių iškovojo 48 taškus ir vienu tašku aplenkė vicečempione tapusią „Europą“. Trečiąją vietą užėmė 45 taškus surinkęs „St.Joseph‘s“.

„Lincoln Red Imps“ šiais metais laimėjo ir Gibraltaro taurę. Titulą gynusi „Europa“ pusfinalyje 0:3 nusileido „Lincoln Red Imps“ futbolininkams.

Europos turnyrai

„Europa“ žemyno turnyruose startuoja aštuntą kartą. Per praėjusius sezonus šis klubas žaidė 18 rungtynių, per jas iškovojo tris pergales ir du kartus sužaidė lygiosiomis. „Europa“ pergales pasiekė per rungtynes su Jerevano „Piunik“, Osvestrio „The New Saints“ (Velsas) ir „Sant Julia“ (Andora). „Europa“ net šešerias rungtynes pralaimėjo trijų įvarčių ar didesniu skirtumu. Didžiausias pralaimėjimas – 0:6 žaidžiant su Bratislavos „Slovan“.

Praėjusį sezoną „Europa“ žaidė Čempionų lygos atrankoje ir pirmajame etape pralaimėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ 0:5. „Europa“ gavo teisę pereiti į Europos lygos atranką ir šio turnyro antrajame etape pralaimėjo Stokholmo „Djurgardens“ 1:2.

Stadionas

Dauguma Gibraltaro futbolo rungtynių rengiamos „Victoria“ stadione. Pirmasis stadionas šioje vietoje buvo pastatytas 1926 m., vėliau kelis kartus perstatytas ar atnaujintas. Pastarąjį kartą stadionas pertvarkytas 2012 m., o nuo 2017 m. priklauso Gibraltaro futbolo sąjungai (iki tol priklausė Gibraltaro vyriausybei).

Stadione yra apie 5 tūkst. vietų.

Sudėtis

Beveik visi „Europa“ žaidėjai yra gibraltariečiai arba ispanai. Vienintelė išimtis – Ganos futbolininkas Ibrahimas Ayew (jis yra Ganos futbolo žvaigždės Abedi Pele sūnus). „Europa“ klube I.Ayew žaidžia jau nuo 2016 m.

Keli „Europa“ žaižiantys ispanai paauglystėje treniravosi „La Liga“ klubų futbolo mokyklose, bet per profesionalo karjerą nebuvo pakilę aukščiau nei trečioji ar ketvirtoji Ispanijos lyga.

Į Gibraltaro rinktinę iš „Europa“ komandos pastaruoju metu buvo kviečiami gynėjai Jamie Bosio, Jayce‘as Olivero ir Eltanas Jolley, saugas Mohamedas Badras, ir puolėjas Dylanas Borge.

Prieš šį sezoną iš pagrindinio varžovo „Lincoln Red Imps“ klubo į „Europa“ perėjo dar trys Gibraltaro rinktinės žaidėjai: vartininkas Bradley Banda, saugai Jaronas Vinetas ir Anthony Hernandezas.