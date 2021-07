Tačiau net toks trukdymas dano nepaveikė – „Leicester City“ vartininkas atrėmė anglų kapitono Harry Kane''o į dešinį kampą smūgiuotą kamuolį.

Vis dėlto danams nepasisekė – K.Schmeicheliui nepavyko sugauti kamuolio ir jis atšoko H.Kane'ui tiesiai po kojomis.

Antrojo šanso jis nepaleido vėjais ir stipriai smūgiavo į vartus – anglai laimėjo 2:1 ir žengė į finalą.

Buvęs Anglijos rinktinės ir „Liverpool“ puolėjas Stanis Collymore'as paragino nustatyti ir visam gyvenimui diskvalifikuoti sirgalių, kuris akino K.Schmeichelį.

Aistruolių nuomonė panaši – daugelis jų mano, kad S.Collymore'as yra teisus ir kad šio sirgaliau nebereikėtų leisti į Vemblio stadioną.

„Šis įvykis buvo kvailas ir nėra jokio pateisinimo tokiam gerbėjų elgesiui. Jam turi būti uždrausta visam gyvenimui lankytis stadionuose“ – kalbėjo kitas aistruolis.

„Lazeris, nukreiptas į K.Schmeichelio akis, be laikino apakinimo, taip pat gali sukelti nuolatinių sužalojimų. Tai yra skandalinga. Ypač dėl to, kad lazeris buvo naudojamas ir daugelyje kitų situacijų, pavyzdžiui, per kampinius smūgius. Tai nesąžininga“, – rašė tipsbladet.dk.