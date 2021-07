Pasaulio sporto sostine tapęs Londonas atvėrė arenų vartus anglų pergalių laukiantiems sirgaliams

Stadionas bus pilnas?

Birželio 13 dieną per pirmąsias Londone vykusias Europos futbolo pirmenybių rungtynes į 90 tūkstančių vietų turintį „Wembley“ stadioną buvo įleisti 18,5 tūkst. žiūrovų. Kitas dvejas grupės varžybų rungtynes irgi stebėjo apie 20 tūkst. sirgalių.

Tačiau po to tuščių kėdžių skaičius vis mažėjo. Epideminei padėčiai gerėjant ir vyriausybei sušvelninus apribojimus, stadiono vartai buvo atverti plačiau. Birželio 29 dieną per aštuntfinalio rungtynes, kuriose žaidė Anglijos ir Vokietijos futbolininkai, tribūnose jau buvo 42 tūkst. žmonių. Per pirmąsias pusfinalio rungtynes tarp Italijos ir Ispanijos komandų bilietus įsigijo beveik 58 tūkst. sirgalių, o trečiadienį Anglijos futbolininkų pergalės prieš Danijos rinktinę liudininkais tapo beveik 65 tūkst. į „Wembley“ stadioną patekusių žiūrovų.

Iškart po antrųjų pusfinalio rungtynių „Independent“ dienraščio šaltiniai vyriausybėje „neatmetė galimybės, kad per finalo rungtynes stadionas gali būti pilnas“.

Net jei stadionas bus pilnas, iš Italijos atvykusių sirgalių jame nebus. Atvykstantiems iš šios šalies pagal Didžiojoje Britanijoje galiojančias sveikatos saugumo taisykles vis dar reikia dešimt dienų praleisti karantine. Suprantama, ši taisyklė negalioja Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems italams.

Užuomina apie galimai pilną stadioną nesutampa su oficialiais vyriausybės planais. Pirmadienį ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pažadėjo, kad sporto ir kultūros arenų užpildymo apribojimai turėtų būti panaikinti nuo liepos 19 dienos. Vyriausybė oficialiai priimti šį sprendimą žada tik liepos 12 dieną.

Išimtis teniso turnyrui

Pernai jau prasidėjus pandemijai JAV ir Prancūzijos teniso vadovai sugebėjo surengti šiose šalyse vykstančius Didžiojo kirčio turnyrus. Visos Anglijos teniso klubas nusprendė pasielgti kitaip ir ant Vimbldono žolės teniso kamuoliukai 2020 metais nekaukšėjo.

Kai šių metų birželio 28 dieną Vimbldono aikštynas po beveik 24 mėnesių pertraukos pagaliau atgijo, daug kas buvo kitaip nei anksčiau. Žiūrovų veidai slėpėsi po kaukėmis, o ir žmonių buvo gerokai mažiau nei praėjusiais metais. Nors vyriausybė Vimbldono turnyro rengėjams padarė išimtį, pirmąją savaitę buvo leidžiama užpildyti tik 50 procentų tribūnų.

Sirgaliams kai kurios priverstinės permainos ir naujos bilietų pardavimo taisyklės netgi buvo naudingos. Jei anksčiau norėdami patekti į arenas jie kartais turėdavo grūstis ilgose gyvose eilėse, dabar viskas organizuota daug sklandžiau.

Antrąją Vimbldono turnyro savaitę reikalavimai buvo dar sušvelninti. Nuo antradienio tribūnos gali būti pilnos. Mačus Centrinėje aikštėje gali stebėti 15 tūkst. žiūrovų, Pirmojoje aikštėje – 12345 žiūrovai. Bendrose erdvėse privaloma dėvėti kaukę, bet sėdint savo vietoje kaukę galima nusiimti.

Į aikštyną leidžiami tik pasiskiepiję, COVID-19 sirgę ir imunitetą vis dar turintys arba per dvi pastarąsias paras neigiamą COVID-19 testą gavę asmenys.

Treneris praeities nesureikšmina

Bet kurios sporto šventės nuotaiką sustiprina vietos sportininkų pergalės. Vimbldono turnyre londoniečiai nebeturi galimybės palaikyti britų tenisininkus. Bet Vemblio stadione sekmadienį bus kitaip – Europos futbolo pirmenybių finalo rungtynėse susirems Anglijos ir Italijos rinktinės.

Anglijos sirgaliai šios dienos laukė visą amžinybę – šios šalies rinktinė į Europos pirmenybių finalą pateko pirmą kartą.

Iki šiol anglams mažiausiai trūko 1968 ir 1996 metais. Tuodu kartus Anglijos rinktinė žaidė Europos pirmenybių pusfinalyje, bet atsidūrusi ant finalo slenksčio, jo peržengti nesugebėjo. Futbolo pradininkai ypač apmaudžią nesėkmę patyrė 1996 metais. Tada Europos pirmenybės vyko Anglijoje, o pusfinalio rungtynėse šeimininkai tame pačiame „Wembley“ stadione per baudinių seriją nusileido Vokietijos komandai. Lemiamo baudinio neįmušė Garethas Southgate‘as, dabartinis Anglijos rinktinės treneris.

„Jaučiausi tuščias, – prieš kelerius metus prisiminimų knygoje rašė G.Southgate‘as. – Buvau piktas ir nervingas, jaudinausi dėl to, kaip reaguos žmonės. Šiais laikais sportininkai gali kreiptis į specialistus, kurie padeda sudėtingose situacijose. Tada privalėjau viską išspęsti pats“.

Prieš ketvirtį amžiaus nutikusi istorija ne kartą buvo prisimenama ir pastarosiomis dienomis. Tiek prieš aštuntfinalio rungtynes su vokiečiais, tiek prieš pusfinalio mačą su danais. Tačiau Anglijos rinktinės treneris ragino to nesureikšminti: „Tai, kas man atsitiko, padėjo įvairiose gyvenimo srityse, bet tai visiškai nesvarbu dabar ir nesusiję su šia komanda“.

Visuotinė euforija

Kad praeities vaiduokliai išvaikyti, Anglijos futbolininkai parodė trečiadienį per pusfinalio rungtynes, kuriose nugalėjo Danijos rinktinę 2:1.

Atrodo, po šios pergalės visą Angliją apėmė beribė euforija. „Anglija kuria istoriją“, – ketvirtadienį pirmajame puslapyje šaukė įtakingiausias šalies dienraštis „The Times“. „Anglijos svajonė“, – viršelyje parašė „The Guardian“. „Istoriniai vaikinai“, – nugalėtojus šlovino „The Daily Telegraph“. „Istorijos kūrėjai“, – antrino kitas leidinys „The Independent“. „Turbūt geriausias jausmas pasaulyje“, – daugiau nei pusę amžiaus nepatirtą pojūtį įvertino dažniausiai skaudžiai duriantis „The Sun“ bulvarinis dienraštis. „... pagaliau“, – lengviau atsiduso „Daily Express“.

„Ilgas laukimas baigėsi. Kapitonas fantastika Harry Kane‘as per pratęsimą sudaužė danų širdis ir nuvedė Angliją į pirmą didžiųjų turnyrų finalą nuo 1966 metais iškovoto pasaulio čempiono vardo, – rašė „Metro“ dienraštis, – Po įspūdingų pergalių aštuntfinalyje ir ketvirtfinalyje prieš Vokietijos ir Ukrainos komandas, danai buvo sunkiau įveikiami varžovai ir sužaidus pusvalandį nutildė vietos sirgalius. Bet šeimininkai pateikė tobulą atsakymą. Dabar bus dar vienerios rungtynės. Tauta jų laukia“.

„Pagaliau baudiniai neatrodo baisūs“, – atsikvėpė „The Daily Telegraph“, akimirksniu pamiršęs, kad H.Kane‘as per pratęsimą iš tikrųjų neįmušė baudinio į Danijos rinktinės vartus, o pergalingą įvartį pelnė pakartortiniu smūgiu.

„22 val. 11 min., vėsų trečiadienio vakarą įsikarščiavusiame „Wembley“ stadione Harry Kane‘as žengė į priekį. Pusfinalis buvo lygus, įtampa svyravo ant ribos, viskas kartu atrodė tikra ir netikra. Anglija ir Danija stovėjo akis į akį. Likus trylikai minučių iki pratęsimo pabaigos rakta buvo H.Kane‘o rankose.

H.Kane‘as mušti baudinį žengė tvirtai, bet neužtikrintai, tarsi prie jo būtų pritvirtintas 55 metų krovinys. Kasperis Schmeichelis baudinį atrėmė, bet atmušė kamuolį prieš pat save, H.Kane‘as prie jo spėjo pirmas ir Anglija grįžo namo. Pirmą kartą vyrų futbolo istorijoje jie žais Europos pirmenybių finale“, – svarbiausias vakaro akimirkas aprašė „The Guardian“.

„Galingas gausmas virš „Wembley“ stadiono sklaidėsi. Jis pasklido aludėse ir baruose bei visuose šalies namuose.

Tai buvo euforijos gausmas, kurį sukurti reikėjo 55 metų. Anglijos futbolo rinktinė grįžo į didžiųjų turnyrų finalą pirmą kartą nuo 1966 metų ir, jei tai sukelia tokį puikų jausmą, įsivaizduokite, kas atsitiks, jei Anglija sekmadienį laimės „Euro 2020“ finale. 1966-ųjų aidai? Jei Jums dar nėra 60 metų, Jūs nežinote, ką reiškia žiūrėti Anglijos rinktinės rungtynes finale“, – rašė „The Times“.

Nustebino net tėvus

Nors Vimbldono turnyre britai dėl nugalėtojo vardo nebekovoja, garsiausiame pasaulio teniso aikštyne vietos sirgaliai irgi patyrė malonių emocijų.

Pirmąją savaitę daugiausiai teigiamų emocijų jiems padovanojo 18-metė Emma Raducanu. Rumuno ir kinės šeimoje Kanadoje gimusi, bet Londone užaugusi mergina kelias dienas drebino teniso pasaulį ir pateko į svarbiausio ant žolės rengiamo turnyro aštuntfinalį. Vos prieš porą savaičių WTA reitinge E.Raducanu užėmė 338-ąją vietą, bet gavo Vimbldono turnyro vardinį kvietimą kaip šeimininkų atstovė.

Ji įveikė tris patyrusias varžoves ir per tris mačus nepralaimėjo nė vieno seto. Pasakiškas žygis nutrūko tik aštuntfinalyje, kai E.Raducanu kapituliavo kovodama su australe Ajla Tomljanovič. Nežinia, kaip viskas būtų pasibaigę, jeigu naujosios britų numylėtinės nebūtų ištikusios sveikatos problemos. Tenisininkei pradėjo svaigti galva ir ji, pralaimėjusi pirmąjį setą ir antrajame sete atsilikdama 0:3, nebegalėjo tęsti mačo.

„Visą savaitę, palaikoma nuostabių sirgalių, žaidžiau taip gerai, kaip niekada anksčiau nebuvau žaidusi. Pirmojo seto pabaigoje, po kelių intensyvių pasikeitimų smūgiais, man tapo sunku kvėpuoti ir pradėjo svaigti galva. Tačiau dabar jaučiuosi daug geriau“, – kitą rytą socialiniuose tinkluose paskelbė E.Raducanu.

Nors jaunosios sportininkės pasakiškas žygis nutrūko ne taip, kaip ji tikėjosi, E.Raducanu spėjo nustebinti teniso bendruomenę. Ji nustebino net ir savo artimuosius. „Išlydėdami į turnyro burbulą, tėvai manęs paklausė, ar prisikroviau ne per daug daiktų“, – po trečiosios pergalės juokėsi E.Raducanu.

Tačiau tenisininkės treneris Nigelas Searsas pažadėjo, kad šią pavardę sirgaliai nuo šiol girdės dažnai: „Visiškai atvirai, manau, kad jai nėra jokių ribų“.

A.Murray'aus aistra išblėso?

Britai daugiau tikėjosi iš vyrų tenisininkų. Tačiau net trims Didžiosios Britanijos tenisininkams lemtingas buvo trečiasis ratas. Jame iškrito ir 26-oji pasaulio raketė Danielas Evansas, ir 34-oji pasaulio raketė Cameronas Norrie, ir buvęs ATP reitingo lyderis bei Didžiojo kirčio turnyrų laimėtojas Andy Murray'us.

Nors traumų kamuojamas A.Murray'us dabar tėra ketvirtoji Didžiosios Britanijos raketė, į jį vis dar krypsta daugiausiai britų sirgalių žvilgsnių. Škotas juos nudžiugino, kai pirmajame rate nugalėjo 24-uoju skirstytą gruziną Nikolozą Basilašvilį, bet trečiojo varžovo, ATP reitinge 12-ąją vietą užimančio kanadiečio Deniso Šapovalovo smūgiai britų teniso veteranui buvo per stiprūs. D.Šapovalovas vietos publikos numylėtinį įveikė per tris setus.

A.Murray'us dalyvavo vos antrame turnyre per tris pastaruosius mėnesius. „Man reikia daugiau laiko. Tiek turnyruose, tiek treniruotėse, – sakė A.Murray'us. – Dalis manęs jaučia, kad galėčiau žaisti geriau, jei būčiau gavęs daugiau laiko. Nesakau, kad būčiau nugalėjęs D.Šapovalovą, bet jaučiu, kad galiu žaisti daug geriau, negu žaidžiau šiame mače. Tikiuosi, kad traumos netrukdys man kelis mėnesius iš eilės visavertiškai treniruotis, o tada galėsiu grįžti į aukštesnį lygį“.

Vis dėlto 34 metų Škotijos tenisininko galimybėmis tiki ne visi. „Po pralaimėjimo jis suabejojo, ar dar turi apetito, ypač jei jam vėl reikės kovoti su traumomis. Jo tonas pasikeitė. Anksčiau jo aistra buvo neišsemiama net susidūrus su sunkumais“, – neigiamus pokyčius pastebėjo BBC apžvalgininkas Russellas Fulleris.

„Milžiniška aistra, kuri buvo nuostabios A.Murray'us karjeros varomoji jėga, blėsta. Laikas susitaikyti su tikrove, – negailestingą išvadą padarė „The Guardian“ apžvalgininkas Jonathanas Liew. – Jis atrodo pavargęs. Tiesa, jis visada atrodydavo pavargęs. Pakumpusiais pečiais, iškreiptu veidu, per surauktus antakius žliaugiančiu prakaitu. A.Murray'us toks būdavo ir tada, kai laimėdavo, ir tada, kai pralaimėdavo. Bet dabar viskas yra kitaip. Dabar jis atrodo silpnas“.