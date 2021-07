Finalinės dvikovos metu Roberto Mancini auklėtiniai po 11 metrų baudinių serijos 2:1 (0:1, 1:0, 3:2) įveikė Anglijos rinktinę ir pirmą kartą nuo 1968-ųjų metų tapo Europos futbolo čempione.

Italijos vartų sargui Gianluigi Donnarummai atrėmus paskutinį anglo Bykayo Saka smūgį Italijos futbolininkai iš šios rinktinės sirgaliai pasinėrė į euforiją, o L.Bonucci atsisuko į kamerą ir garsiai surėkė daugelį anglų supykdyti galėjusius žodžius.

„It's coming to Rome!“ (Tai grįžta į Romą! – red.), – į kamerą šaukė Italijos rinktinės gynėjas.

Šiais žodžiais 34-erių italas pašiepė itin Anglijoje populiarų posakį „It's coming home“ (Tai grįžta į namus“), kuris reiškia futbolo sugrįžimą į tikruosius šios sporto šakos namus – Anglija.

Šie žodžiai yra 1996 metais sukurtos „Three lions“ dainos leitmotyvas.

Nuo pat šios dainos išleidimo ji tapo neatsiejamu Anglijos futbolo rinktinės hitu.

Viso „Euro 2020“ čempionato metu Anglijos rinktinės gerbėjai skandavo šiuos žodžius ir tikėjosi, kad būtent šiais metais Anglijai pavyks pirmą kartą tapti Europos futolo čempione.

Tačiau daugelis Anglijos rinktinės priešininkų mano, kad šie žodžiai demonstruoja Anglijos fanų aroganciją.

„O futbolas kada nors buvo namuose?“, – prieš „Euro 2020“ pusfinalio rungtynes anglams įgėlė Danijos rinktinės vartų sargas Kasperas Schmeichelis.

Dar labiau anglus „per dantį patrauki“ užsimanę italai savaip perinterpretavo Anglijoje populiarius žodžius.

„It's coming to Rome! It's coming to Rome!“, – po apdovanojimų ceremonijos dar kartą iš visos širdies traukė L.Bonucci. Šį kartą jis sau į kompaniją pasikvietė Londono „Chelsea“ rungtyniaujantį puolėją Jorginho.

„It's coming home“ posakis visame pasaulyje nėra vertinimas vienodai.

Patys anglai šiuos žodžius įsivaizduoja kaip optimistinę ir viltingą žinutę, kuri yra persmelkta su saviironijos prieskoniu.

1996 metais sukurta daina buvo skirta tais pačiais metais vykusiam Europos futbolo čempionatui.

Dainoje pasakojama apie prieš 30 metų įvykusį (1966 m.) Anglijos futbolo rinktinės triumfą pasaulio futbolo čempionate bei po jo įvykusių nusivylimų bangą.

Per tą laikotarpį nuo 1966 iki 1996 metų Anglijos futbolo rinktinė nebuvo laimėjusi nė vieno titulo.

Įdomu, kad net ir praėjus 25-eriems metams po šios dainos sukūrimo anglai vis dar kenčia titulų badą.

Būtent dėl šios priežasties daugelis kitų šalių futbolo gerbėjų į „It's coming home“ žodžius žvelgia lyg į arogancijos apraišką, nes Anglijos rinktinė jau 55-erius metus nieko nėra pasiekusi futbolo pasaulyje.