Toks rezultatas atsakomąsias rungtynes liepos 29 d. svečiuose pavertė formalumu.

Velso lygoje rungtyniaujantis Anglijos klubas kauniečius ėmė bausti jau nuo pirmųjų minučių ir iki pertraukos įmušė keturis įvarčius.

Atrodė, kad kauniečiai nesitikėjo iš svečių tokio įniršio ir buvo skaudžiai sudoroti.

8-ąją min. po greitos atakos Leo Smithas nukreipė kamuolį į kauniečių vartų tinklą.

34-ąją min. Danielis Daviesas puikiu smūgiu galva padvigubino svečių pranašumą, o po keturių minučių tai pakartojo ir rezultatas tapo 0:3.

40-ąją min. Declanas McManusas dar sykį pasiuntė kamuolį į pasimetusių kauniečių vartus.

Mačui baigiantis 87-ąją min. tolimu smūgiu pasižymėjo Jordanas Williamsas.

„The New Saints“ klubas buvo įkurtas 1959 metais nedideliame Anglijos mieste Osvestryje (17 tūkst. gyventojų), tačiau nuo pat įkūrimo žaidžia Velso lygoje. Osvestrio komanda kelis dešimtmečius varžėsi žemesnėse pakopose, bet 1993 m. tapo antrosios lygos Šiaurės grupės nugalėtoja ir iškovojo teisę žaisti su stipriausiomis Velso komandomis. Nuo tada „The New Saints“ nė karto neiškrito į žemesnę lygą.

„The New Saints“ pirmą kartą Velso čempionu tapo 2000 metais, o 2019 metais iškovojo 13-ąjį titulą. Be to, šis klubas septynis kartus laimėjo Velso taurę ir devynis kartus – Velso lygos taurę.

Praėjusį sezoną Velso lygoje „The New Saints“ užėmė antrąją vietą. Osvestrio komanda per 32 rungtynes surinko 77 taškus ir 2 taškais atsiliko nuo čempionu tapusio Kona Ki „Nomads“.

Šiemet Europos konferencijos lygos atrankos pirmajame etape „The New Saints“ nugalėjo Belfasto „Glentoran“ komandą. Pirmosios rungtynės Šiaurės Airijoje baigėsi lygiosiomis 1:1 (įvartį įmušė Leo Smithas), o Osvestrio „Park Hall“ stadione, kuriame yra vos tūkstantis sėdimų vietų, šeimininkai nugalėjo 2:0 (pasižymėjo Declanas McManusas ir L.Smithas, įvarčius įmušę 26-ąją ir 27-ąją min.).