Kadangi Kaune šiuo metu nėra UEFA reikalavimus atitinkančio stadiono, rungtynės vyks Marijampolėje.

Antrąsias rungtynes Anglijos mieste Osvestryje šios komandos žais liepos 29 dieną.

Laimėjimai

„The New Saints“ klubas buvo įkurtas 1959 metais nedideliame Anglijos mieste Osvestryje (17 tūkst. gyventojų), tačiau nuo pat įkūrimo žaidžia Velso lygoje. Osvestrio komanda kelis dešimtmečius varžėsi žemesnėse pakopose, bet 1993 m. tapo antrosios lygos Šiaurės grupės nugalėtoja ir iškovojo teisę žaisti su stipriausiomis Velso komandomis. Nuo tada „The New Saints“ nė karto neiškrito į žemesnę lygą.

„The New Saints“ pirmą kartą Velso čempionu tapo 2000 metais, o 2019 metais iškovojo 13-ąjį titulą. Be to, šis klubas septynis kartus laimėjo Velso taurę ir devynis kartus – Velso lygos taurę.

Europos turnyrai

Europos turnyruose „The New Saints“ žaidžia 23-iąjį sezoną.

Osvestrio klubas oficialiose tarptautinėse varžybose debiutavo 1996 metais, o nuo 2000-2001 m. sezono jėgas Europos turnyruose bando kiekvieną vasarą.

„The New Saints“ dar nė vieną sezoną Čempionų lygos arba Europos lygos atrankoje neįveikė dviejų varžovų, o per 55 rungtynes iškovojo tik 11 pergalių ir pasiekė 8 lygiąsias.

2008 metais UEFA taurės atrankos pirmajame etape „The New Saints“ susitiko su Marijampolės „Sūduva“. Marijampoliečiai abejas rungtynes laimėjo vienodu rezultatu 1:0.

Pernai Europos lygos atrankos pirmajame etape „The New Saints“ namie nugalėjo Slovakijos komandą „Žilina“ 3:1 (po pratęsimo), o antrajame etape išvykoje pralaimėjo Farerų Salų klubui Torshavno B36. Šių rungtynių pagrindinis laikas ir pratęsimas baigėsi lygiosiomis 2:2, bet baudinius taikliau spardė B36, nugalėjęs 5:4.

Praėjęs sezonas

Praėjusį sezoną Velso lygoje „The New Saints“ užėmė antrąją vietą. Osvestrio komanda per 32 rungtynes surinko 77 taškus ir 2 taškais atsiliko nuo čempionu tapusio Kona Ki „Nomads“.

„The New Saints“ futbolininkai duobę išsikasė, kai finalo grupės pirmojo rato rungtynėse namie pralaimėjo „Nomads“ komandai 1:4. Paskutiniuose turuose „Nomads“ taškus barstė dažniau, bet „The New Saints“ irgi ne visada laimėdavo ir varžovų nepavijo.

Rezultatyviausiai „The New Saints“ komandoje žaidė 14 įvarčių įmušęs Gregas Draperis. Į geriausių sezono žaidėjų vienuolikę buvo išrinkti trys Osvestrio komandos futbolininkai: gynėjas Ryanas Astlesas, saugai Ryanas Brobbelis ir lenkas Adrianas Ciešlewiczius.

Velso taurės turnyras praėjusį sezoną nebuvo surengtas, o lygos taurės turnyras buvo nutrauktas po pirmojo etapo.

Šis sezonas

Velso lygos varžybos prasidės rugpjūčio 13 d.

Europos konferencijos lygos atrankos pirmajame etape „The New Saints“ nugalėjo Belfasto „Glentoran“ komandą. Pirmosios rungtynės Šiaurės Airijoje baigėsi lygiosiomis 1:1 (įvartį įmušė Leo Smithas), o Osvestrio „Park Hall“ stadione, kuriame yra vos tūkstantis sėdimų vietų, šeimininkai nugalėjo 2:0 (pasižymėjo Declanas McManusas ir L.Smithas, įvarčius įmušę 26-ąją ir 27-ąją min.).

Po praėjusio sezono iš „The New Saints“ išvyko rezultatyviausias žaidėjas G.Draperis (į kitą Velso klubą „Guilsfield“), bet liko visi kiti pagrindiniai žaidėjai, o svarbiausi pirkiniai buvo škotas D.McManusas (iš Škotijos klubo „Dunfermline“) ir gynėjas Ashas Bakeris (iš „Newport County“).