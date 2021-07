10 įvarčių praleidusio „Kauno Žalgirio“ treneris R. Garastas: „To, ką turime šiandien, neužteko“

Jau du atrankos etapus įveikę Velso vicečempionai trečiame etape išmėgins jėgas su Pilzeno „Vitoria“ klubu iš Čekijos.

Po nesėkmingos dvikovos Anglijos ir Velso pasienyje esančio „Park Hall“ stadione, su Žalgiris.lt rungtynes trumpai aptarė komandos vyr. treneris Rokas Garastas.

„Žinau, kad po pirmų rungtynių, visi kas prie to prisidėjo, turėjome savigarbos ir moralė buvo visiškai atsigavusi, norėjome revanšo ir nuo pirmų rungtynių minučių jautėsi puiki mūsų energija. Vis tik, tam tikrose vietose varžovams dalykus leidome daryti per daug ir per lengvai. Neužteko būti atsigavusiems, neužteko norėti. Turėjome įdėti dar daugiau, tačiau to, ką turime šią dieną, neužteko“, – teigė strategas.

Pasak ekipos vairininko, žaidžiant su TNS klubu buvo neišvengta klaidų, kurias varžovai negailestingai vertė įvarčiai.

„Ruošiantis šiai dvikovai buvo noras daug ką daryti kitaip, ištaisyti klaidas, bet matome, kad šiai dienai toks varžovas mums nebuvo įkandamas. Jeigu dvejose rungtynėse iš eilės praleidžiame po penkis įvarčius, vadinasi yra dalykų, kuriuos darome negerai.

Savaitės tų dalykų taisymui nepakako, o tokio lygio varžovas parodo klaidas, kurių vietiniame čempionate nesimato. Čia už šias klaidas neatleido ir baudė kiekviename momente, kas labai stipriai matėsi. Žinome, kad ateityje turėsime būti geresni ir patobulėti“, – sakė R.Garastas.

Pasibaigus pasirodymui UEFA turnyre, žalgiriečiai jau kitą savaitę sugrįš ir į vietinio čempionato kovas. A lygos namų rungtynėse lauks dvikova su savo pasirodymą Europoje taip pat baigusia Marijampolės „Sūduva“.

„Jeigu reiktų iš to skausmo kažką išsinešti, manau, kad tiek man, tiek žaidėjams bei visiems prisidedantiems, jeigu tai išgyvensime ir atsistosime, bus daug pamokų ir daug stiprybės likusiai čempionato atkarpai“, – prieš dvikovą su „Sūduva“ kalbėjo treneris.