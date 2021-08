Dar vienas futbolo milžinas dejuoja dėl milžiniškų skolų – „Serie A“ titulas nedžiugina Milano „Inter“

Gegužės pradžioje Milano „Inter“ šventė pergalę Italijos čempionate, bet klubo gerbėjai turėjo greitai numalšinti savo džiaugsmą.

Viskas dėl dviejų žvaigždžių – Romelu Lukaku ir Achrafo Hakimi, kurie persikėlė į „Chelsea“ ir PSG, pardavimo.

Gali būti, kad didysis išpardavimas nesibaigs šiems dviem žaidėjams.

Italijos laikraštis „Il Fatto Quotidiano“ pranešė, kad Italijos čempionai susidūrė su labai rimtomis finansinėmis problemomis.

Klubo savininkai turėjo paimti kelis milijonus eurų paskolų klubo veiklai finansuoti, todėl bendros klubo skolos pasiekė apie 700 milijonų eurų.

Atrodo, kad didžiausia problema yra 275 mln. eurų paskola, kurią klubas paėmė iš investicinio fondo „Oaktree“. Įskaičiuojant palūkanas, „Inter“ per 36 mėnesius turi sumokėti 340 milijonų eurų.

Be to, yra ir kitų įsipareigojimų, kuriuos reikia vykdyti - tarsi to nepakaktų, audito įrašai rodo, kad klubo išlaidos dabar viršija jo pajamas.

Turint tokią sunkią situaciją Kinijos verslo grupė „Suning“, kuriai priklauso „Inter“, pradėjo ieškoti pirkėjo Italijos čempionui.

Dabar teigiama, kad 600 milijonų eurų pasiūlymas ją tenkintų, tačiau nėra norinčių pirkti klubą.

Anksčiau Kinijos verslininkai buvo gavę „BC Partners“ pasiūlymą nusipirkti klubą už 700 milijonų eurų, tačiau jis buvo atmestas, nes savininkai tikėjosi, kad jie galės jį atgaivinti dalyvaudami Superlygoje.

Tačiau šis skandalingas projektas nebuvo įgyvendintas ir „Inter“ atsidūrė priremtas prie sienos.

Vasaros perėjimų lango metu „Inter“ jau pardavė savo žaidėjus beveik 200 milijonų eurų.

Be R.Lukaku ir A.Hakimi, su klubu atsisveikino Matteo Politano („Napoli“), Antonio Candreva („Sampdoria“), Joao Mario („Benfica“), Radja Nainggolanas („Antverp“) ir Ashley Youngas („Aston Villa“).

„Inter“ naujiems žaidėjams įsigyti skyrė vos 31 mln.

Prie klubo prisijungė Zinho Vanheusdenas (16 mln.), Denzelis Dumfriesas (12,5 mln.), Matteo Darmianas (2,5 mln.), taip pat Hakanas Calhanoglu ir Edinas Dzeko (nemokamai).