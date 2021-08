Kad užsitikrintų teisę nuo rugsėjo vidurio iki gruodžio pradžios žaisti dar šešerias rungtynes, „Žalgiris“ privalo Europos konferencijos lygos atrankos atkrintamajame etape įveikti Norvegijos čempioną Budės „Glimt“ klubą. Pirmosios „Žalgirio“ ir „Glimt“ rungtynės vyks ketvirtadienį (rugpjūčio 19 dieną) Lietuvos sostinėje, o po savaitės futbolininkai antrą kartą susitiks už Šiaurės speigračio esančioje Budėje.

Tikslas

„Žalgirio“ futbolininkai šią vasarą europinį sezoną pradėjo Čempionų lygos atrankoje. Vilniečiai pirmajame etape nugalėjo Šiaurės Airijos čempioną Belfasto „Linfield“ 3:1 ir 2:1, bet antrajame etape pralaimėjo Vengrijos čempionui Budapešto „Ferencvaros“ 0:2 ir 1:3 ir gavo teisę pereiti į Europos lygos atrankos turnyrą.

Europos lygos atrankos trečiajame etape Vilniaus komanda nusileido Slovėnijos čempionei Muros Sobotos „Mura“ 0:0 ir 0:1. Vis dėlto ir ši nesėkmė nenutraukė „Žalgirio“ europinės kelionės. UEFA šiais metais įgyvendinus Europos turnyrų reformą, naujoji sistema yra labai palanki nacionaliniams čempionams, todėl ir „Žalgiris“ gavo trečią šansą.

Vilniečiai perėjo į Europos konferencijos lygos atranką, kurios atkrintamajame etape bandys palaužti Norvegijos čempioną Budės „Glimt“.

Nugalėtojai pateks į Europos konferencijos lygos grupių etapą, kuriame iki gruodžio 9 dienos žais dar šešerias rungtynes ir kovos dėl dviejų kelialapių į atkrintamąsias varžybas.

Varžovai

Žalgiriečiai su „Glimt“ komanda susipažino praėjusių metų rudenį, kai pralaimėjo jai Europos lygos atrankos antrajame etape. Nors nuo pirmojo pasimatymo praėjo tik vienuolika mėnesių, Budės miesto futbolui šis laikotarpis buvo labai turiningas – praėjusių metų pabaigoje „Glimt“ pirmą kartą tapo Norvegijos čempionu.

Šis laimėjimas yra neabejotinai svarbiausias per šimtametę „Glimt“ istoriją.

Savo istoriją „Glimt“ klubas, kurio pavadinimas lietuviškai reiškia „blyksnį“, pradėjo rašyti dar 1916 metais, tačiau pusę amžiaus blyksėjo tik regioninėse varžybose. Kovoti su stipriausiais „Glimt“ negalėjo, nes dėl milžiniškų atstumų trijų šiaurinių apskričių komandoms labai ilgai nebuvo leidžiama žaisti Norvegijos nacionalinėse pirmenybėse. Teisę veržtis į nacionalinę areną „Glimt“ gavo tik XX amžiaus septintajame dešimtmetyje, o 1977 metais šis klubas pirmą kartą iškovojo kelialapį į šalies pirmąją lygą.

Nuo tada „Glimt“ išgyveno nemažai pakilimų ir nuopuolių. Budės klubas dukart iškovojo šalies taurę (1975 ir 1993 m.; beje, pirmą kartą – dar tada, kai žaidė antrojoje lygoje), keturiskart tapo Norvegijos vicečempionu (1977, 1993, 2003 ir 2019 m.), debiutavo Europos turnyruose (1976 m.), tačiau per pusę amžiaus net keturis kartus iškrito į Norvegijos antrąją lygą (1980, 2005, 2009 ir 2016 m.).

Vis dėlto „Glimt“ kiekvieną kartą pavykdavo atsigauti, o pastarasis renesansas buvo ypač įspūdingas. 2016 metais į antrąją lygą iškritęs Budės klubas jau po metų susigrąžino teisę grįžti į stipriausiąją pakopą, 2019 metais tapo Norvegijos vicečempionu, o 2020 metais iškovojo pirmąjį šalies čempiono titulą.

Čempionai

Praėjusį sezoną „Glimt“ pranašumas prieš kitus Norvegijos lygos klubus buvo milžiniškas. Budės futbolininkai laimėjo net 26 iš 30 rungtynių ir surinko 81 tašką, o antrąją vietą užėmęs ir čempiono vardą praradęs „Molde“ iškovojo 62 taškus.

Budės komanda savo aikštėje laimėjo visas 15 rungtynių, o išvykose patyrė vieną pralaimėjimą Moldės klubui ir tris kartus sužaidė lygiosiomis.

Rezultatyviausiu lygos žaidėju tapo „Glimt“ puolėjas danas Kasperis Junkeris. Jis įmušė 27 įvarčius. Budės komandoje taip pat rezultatyviai žaidė kitas danas Philipas Zinckernagelis (19 įvarčių), Jensas Petteris Hauge (14 įvarčių) ir Ulrikas Saltnesas (12 įvarčių).

Visi trys buvę puolimo lyderiai jau išvyko iš Norvegijos ir gavo darbą turtingesnėse lygose. K.Junkeris pavasarį pasirašė sutartį su Saitamos „Urawa Red Diamonds“ (Japonija), Ph.Zinckernagelis perėjo į „Watford“, vasario mėnesį įmušė pirmąjį įvartį Anglijos lygoje, bet prieš kelias savaites buvo paskolintas Anglijos antrosios pakopos „Nottingham Forest“ klubui, o Budėje užaugęs J.P.Hauge praėjusių metų spalį išvyko į „Milan“, kuriame žaisdamas pelnė įvartį Italijos lygoje, bet šią vasarą buvo paskolintas Frankfurto „Eintracht“ klubui.

Šis sezonas

Tris ryškius lyderius į kitus klubus išlydėjusiam „Glimt“ šį sezoną žaisti kur kas sunkiau. Budės komanda Norvegijos pirmenybėse per pirmąjį ratą jau prarado daugiau taškų negu pernai per du ratus. „Glimt“ per 15 rungtynių pasiekė 8 pergales, 4 kartus sužaidė lygiosiomis, patyrė 3 pralaimėjimus, iškovojo 28 taškus ir užima antrąją vietą.

Tiesa, kova dėl čempiono vardo dar prieš akis, nes pirmąją vietą užimantis „Molde“ turi 33 taškus ir žaidė vieneriomis rungtynėmis daugiau. Vilčių šiais metais tapti Norvegijos čempionu nepraranda keli kiti klubai: „Kristiansund“ sąskaitoje yra 26 taškai, Trondheimo „Rosenborg“ ir „Lillestrom“ – po 25, Stavangerio „Viking“ – 24.

Budės komandoje per Norvegijos lygos rungtynes rezultatyviausiai žaidžia Erikas Botheimas. Šis 21 metų puolėjas, metų pradžioje perėjęs iš „Rosenborg“ klubo, yra neabejotinai sėkmingiausias praėjusio tarpsezonio „Glimt“ pirkinys.

Kadangi „Glimt“ pernai tapo Norvegijos čempionu, šią vasarą europinį sezoną pradėjo Čempionų lygos atrankoje. Tačiau jau pirmas varžovas buvo per stiprus – Budės komanda dukart pralaimėjo Varšuvos „Legia“ ekipai 2:3 (namie) ir 0:2 (svečiuose).

„Glimt“ gavo teisę pereiti į Europos konferencijos lygos atranką ir šiame turnyre šventė dvi pergales. Iš pradžių Norvegijos čempionai užtikrintai nugalėjo Islandijos čempioną Reikjaviko „Valur“ 3:0 ir 3:0, o paskui gerokai sunkiau palaužė Kosovo čempionę „Prishtina“ 1:2 (svečiuose) ir 2:0 (namie).

Per pirmąsias rungtynes Patrickas Bergas jau 11-ąją minutę įmušė įvartį ir padėjo sėkmės pamatus, bet po to Prištinos futbolininkai pelnė du įvarčius. Per atsakomąsias rungtynes E.Botheimas pasižymėjo 18-ąją ir 78-ąją minutėmis.

P.Bergas ir E.Botheimas šį sezoną yra rezultatyviausi „Glimt“ žaidėjai Europos turnyruose. Jie per tarptautines rungtynes įmušė po tris įvarčius. Du įvarčius pelnė komandos kapitonas Ulrikas Saltnesas, po vieną – Brede Moe, Eliasas Hagenas ir brazilas Pernambuco.

24 metų saugas P.Bergas yra vienas iš trijų „Glimt“ futbolininkų, kurie šiais metais buvo kviečiami į Norvegijos rinktinę. Nacionalinėje komandoje pastaraisiais mėnesiais taip pat žaidė 22-ejų gynėjas Fredrikas Andre Bjorkanas ir 28-erių gynėjas Mariusas Lode.

P.Bergas ir F.A.Bjorkanas yra Budės futbolo auklėtiniai. Jiedu gimė Budėje ir visą karjerą vilki „Glimt“ aprangą.

Europos turnyrai

Budės komanda Europos turnyruose žaidžia tik aštuntą sezoną. „Glimt“ tarptautinis debiutas įvyko 1976 metų rudenį, o pernai šis klubas į Europos turnyrus grįžo po 15 sezonų pertraukos.

Praėjusiais metais „Glimt“ varžėsi Europos lygos atrankoje ir dviejuose pirmuosiuose etapuose nugalėjo Lietuvos klubus. Pirmajame etape „Glimt“ susidorojo su Kauno „Žalgiriu“ 6:1, antrajame etape – su Vilniaus „Žalgiriu“ 3:1. Pernai dėl sveikatos krizės Europos turnyrų atrankos etapuose buvo žaidžiamos tik vienerios rungtynės, o burtai abiem „Žalgiriams“ buvo nepalankūs. Ir kauniečiai, ir vilniečiai su Norvegijos klubu susitiko jo aikštėje.

Įveikęs dvi lietuviškas kliūtis „Glimt“ toli nenukeliavo. Europos lygos atrankos trečiajame etape Budės futbolininkai išvykoje pralaimėjo „Milan“ klubui 2:3.

Stadionas

Budės mieste gyvena 52 tūkstančiai žmonių, o „Glimt“ komanda svečius priima „Aspmyra“ stadione.

Šis stadionas buvo atidarytas 1966 metais, bet neatpažįstamai pasikeitė po 2001 metais baigto atnaujinimo, per kurį buvo panaikinti lengvosios atletikos bėgimo takai ir įrengtos naujos tribūnos. 2006 metais stadione buvo paklota dirbtinė danga.

Dabar rungtynes „Aspmyra“ stadione gali stebėti 5,6 tūkstančio sirgalių. Vos baigus atnaujinimo darbus, 2002 metais šiame stadione buvo surengtos Norvegijos ir Islandijos rinktinių draugiškos rungtynės. Tai buvo vienintelės Norvegijos futbolo rinktinės rungtynės Budėje.