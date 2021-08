Po dvikovos futbolo specialistas iš Lietuvos prakalbo apie jo treniruojamų žaidėjų slegiamą įtampą.

„Tokio lygio rungtynes žaisti nėra lengva. Manau, kad jautėme per daug įtampos ir negalėjome su tuo susitvarkyti. Darėme per daug klaidų, per dažnai prarasdavome kamuolį. Visos šios priežastys ir atvedė mus į pralaimėjimą.

Manau, kad šiandien mums kažkas nesuveikė, badėme, vyrai stengėsi, kiek galėjo, tačiau nepavyko. Galbūt trūko ir koncentracijos.

Dabar svarbiausia pasiruošti antrosioms rungtynės ir save pristatyti kaip kitą komandą. Privalome kitai organizuoti atakas bei gerai išanalizuoti varžovus. Turime daug ko pasimokyti iš šių rungtynių“, – po dvikovos kalbėjo V.Dambrauskas.

Atsakomasis mačas Bulgarijos sostinėje vyks rugpjūčio 25-ąją. Lietuvio auklėtiniai privalės rungtynes laimėti bent dviejų įvarčių skirtumu. Priešingu atveju „Ludogorec“ ekipa savo pasirodymą pratęs UEFA Europos lygos grupių etape.