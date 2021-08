A lygos turo anonsas: „Žalgiris“ sieks revanšo prieš išsišokėlius

Alytaus DFK „Dainava“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 20 dieną 18 val. Alytus. Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:1

Beveik dvi savaites laiko atsikvėpti ir pasiruošti šioms rungtynėms turėję dzūkai paskutinį čempionato trečdalį pradės svarbiu maču namuose. „Dainava“ turnyro lentelėje šiuo metu žengia 8-oje vietoje, tačiau pozicija žemiau esančią Gargždų „Bangą“ lenkia vos tašku. Nors dainaviečiai minimaliu rezultatu pralaimėjo abejas tarpusavio rungtynes, bet atvykus naujokams pradėjo demonstruoti dar geresnį žaidimą ir savo sirgalių akivaizdoje atima taškus iš beveik kiekvieno varžovo. Pergalė alytiškiams leistų pavyti 3 taškais daugiau turintį Telšių „Džiugą“.

Galbūt ne taip užtikrintai kaip pats norėtų, „Kauno Žalgiris“ nutraukė ilgą nelaimėtų rungtynių seriją, tačiau pagal prarastus taškus Roko Garasto kariauna iškrito iš pirmojo trejeto. Norint į jį sugrįžti, galima tikėtis varžovų kluptelėjimų, tačiau darbą reikia pradėti daryti nuo savęs. Antrąją pergalę iš eilės „Kauno Žalgiris“ sieks iškovoti be diskvalifikuoto Philipo Otele, tačiau naujoje komandoje jau galės debiutuoti Edvinas Girdvainis. Vidurio gynėjo prisijungimas išties svarbus, kadangi pastaruoju metu žalgiriečiai gynyboje nespindi ir pagal praleistus įvarčius jau beveik susilygino su čempionato vidutiniokais.

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 21 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:2

Šią savaitę Žemaitijos sostinėje abu klubai susidurs jau antrą sykį.

Džiugiečiai „Hegelmann LFF taurės“ ketvirtfinalyje sužaidė du skirtingus kėlinius – šeimininkai iki pertraukos pirmavo po Nasko Milevo baudinio, tačiau po to praleido net 3 įvarčius per gana trumpą laiką. Per likusią sezono dalį čempionato debiutantai grumsis be Leo Ribeiro, kuris pelnė 7 įvarčius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Tai yra išties skaudi netektis „Džiugui“: sėkmingai rungtyniavusį L. Ribeiro sieks kompensuoti vis daugiau žaidžiantis tautietis Jeffersonas. Telšių ekipa bent taško šiemet neiškovojo tik prieš „Panevėžį“ ir namuose sieks šią tendenciją nutraukti.

Į „Hegelmann LFF taurės“ pusfinalį solidžiu stiliumi žengęs „Panevėžys“ dar kartą pademonstravo, kokiu galingu puolimu disponuoja. Panevėžiečiai demonstruoja, kad triuškinama nesėkmė Marijampolėje buvo tik atsitiktinumas – po jos atsitiesta ir per dvejas rungtynes pelnyti net 6 įvarčiai. Šiuo metu 4-oje pozicijoje žengiančios komandos sudėtyje puikiai rungtyniauja Elivelto bei Jorge Eliaso duetas, tiesa, dar vieną akistatą dėl diskvalifikacijos bus priverstas praleisti Eligijus Jankauskas.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 21 dieną 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 3:0

Gargždiškiai trečiuoju bandymu šiemet sieks atimti taškų iš sostinės klubo.

Šiame sezone gerokai dažniau pralaimėjimus patirianti „Banga“, akivaizdu, kad turės kovoti dėl išlikimo. Vairą perėmus Davidui Afonso, Gargždų klubo žaidimas ir puolimas tapo patrauklesnis akiai, tačiau gynyboje ir toliau daug skylių – 54 praleisti įvarčiai yra blogiausias rezultatas lygoje. „Bangos“ padėtis netaps lengvesnė ir dėl to, kad nežais diskvalifikuotas gynybos ramstis Deividas Padaigis. Gargždiškių pergalė ir dviejų konkurentų pralaimėjimai leistų pakilti laipteliu aukščiau ir visiškai priartėti prie „Džiugo“.

Po sėkmingų rezultatų atkarpos pralaimėjimą prieš vicečempioną patyręs sostinės klubas žaidimo kokybe išties nenuvylė. Naujasis komandos vyr. treneris Miguelis Moreira atskleidė, kad vienas iš likusių tikslų – likviduoti 8 taškų deficitą, aplenkti Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ futbolininkus bei pakilti į 5-ąją vietą. Į „Riterių“ rikiuotę grįžo traumuoti žaidėjai – Aleksandras Levšinas ir Artūras Dolžnikovas, tačiau Gargžduose teks rungtyniauti be diskvalifikuoto saugo Mato Ramanausko.

Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 22 dieną 17 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 2:1

Pirmenybių debiutantų kelyje – šiame sezone kartą jau įveiktas čempionas.

Patirta nesėkmė derbyje kiek atitolino „Hegelmann Litauen“ ekipą pagal prarastus taškus nuo pirmojo ketverto, o norint į jį patekti būtina pateikti staigmenas. Šiemet „Žalgiris“ namuose jau kartą buvo įveiktas, be to, Kauno rajono komanda, palyginus su pirmąja čempionato puse, tapo dar stipresnė. Šeimininkams negalės padėti diskvalifikuotas Vilius Armanavičius, tačiau „Hegelmann Litauen“ futbolininkai puolime turi nemažai opcijų, kurios vilniečiams gali kelti problemų.

Žalgiriečiai permainingoje akistatoje išplėšė lygiąsias su Norvegijos čempionais, o vietiniame fronte sieks revanšo už pavasarį patirtą netikėtą pralaimėjimą. Kitą savaitę „Žalgirio“ laukia esminis mačas Budėje, tad sekmadienį greičiausiai pamatysime pokyčių sudėtyje. Savo šanso ilgiau pasireikšti gali sulaukti vartininkas Tomislavas Duka, įvarčiu dvikovoje su „Banga“ išsiskyręs Gustas Jarusevičius ar Mantas Kuklys, kadangi tiek jam, tiek kitiems vidurio saugams teks kompensuoti išvykusį Ogenyi Onazi. Daug žaidimo laiko gaus ir naujokas Mario Paveličius, kadangi Saulius Mikoliūnas yra diskvalifikuotas.

Marijampolės „Sūduva“ – Kėdainių „Nevėžis“. Rugpjūčio 22 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0

Ant bangos esanti „Sūduva“ pergalių seriją gali pratęsti iki keturių.

Nemenką dalį sezono puolime strigę marijampoliečiai po kovų tarptautiniame fronte galingai sugrįžo į „Optibet A lygą“ bei žaibišku tempu artėja prie to, kad taptų rezultatyviausia čempionato komanda. Šiuo metu „Sūduva“ savo sąskaitoje turi 49 taškus ir 5 taškais lenkia 2-oje vietoje žengiantį, bet trimis mačais mažiau sužaidusį „Žalgirį“. Marijampolės klubui šį kartą nepadės diskvalifikuotas Nicolas Gorobsovas, bet net ir be šio svarbaus saugo vicečempionai yra akivaizdūs akistatos favoritai.

Kėdainių klubo situacija prieš šį mačą yra niūri – negalės žaisti net trys diskvalifikuoti žaidėjai. Arminas Lukoševičius, Peteris Eletu ir Janis Krautmanis yra į gynybą orientuoti futbolininkai, be to, ekipai prieš tai negalėjo padėti vidurio gynėjas Biliaminu Nurudeenas. Realu, kad „Nevėžio“ sekmadienį lauks išties nelengvas vakaras ir bus klojami pamatai svarbiam kitos savaitės mačui namuose su turnyro lentelės kaimyne „Banga“.