Turino „Juventus“ greit surado pamainą C. Ronaldo – iš Anglijos grįžta M. Keanas

„Juventus“ dvejiems metams pasiskolino iš Liverpulio „Evertono“ klubo Italijos rinktinėje jau debiutavusį žaidėją, kurio tėvai yra kilę iš Dramblio Kaulo Kranto.

M.Keanas atstovavo „Juventus“ 2016-2019 metais, bet buvo parduotas „Everton“ klubui už 28 mln. eurų ir pasirašė penkerių metų sutartį.

Vis dėlto Anglijoje jau nepritapo ir praėjusį sezoną buvo paskolintas „Paris Saint-Germain“, kuriame per 26 rungtynes pelnė 13 įvarčių.

Antradienį „Juventus“ atsisveikino su Cristiano Ronaldo ir paskelbė sandorio detales, pagal kurias portugalas persikėlė į „Manchester United“.

Remiantis klubo pateikta informacija, „Manchester United“ sumokėjo 15 milijonų eurų, kurie per penkerius metus pateks į Italijos komandos sąskaitą. Be to, 8 milijonai eurų gali būti sumokėti kaip galimos premijos už pasiektus rezultatus.

Anglijos klubas patvirtino, kad portugalas su klubu pasirašė dvejų metų sutartį, kuri gali būti pratęsta dar metams.

M.Keanas iš Anglijos klubo paskolintas už 7 mln. eurų, o po šių dviejų sezonų jį bus galima įsigyti už 28 mln.