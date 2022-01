Dėl šešių išžaginimų sausį teisiamas „Manchester City“ futbolininkas už užstatą teismo lauks namie

27–erių prancūzui gresia ilgi kalėjimo metai – pranešama, kad nuo futbolininko per laikotarpį nuo 2020 m. spalio iki praėjusių metų rugpjūčio nukentėjo penkios merginos, kurios yra vyresnės nei 16 metų amžiaus. Dar viena moteris parašė pareiškimą, jog buvo bandyta ją seksualiai išnaudoti.

„Manchester City“ ekipa pateikė trumpą informaciją apie situaciją su žaidėju: „Klubas gali patvirtinti, kad dėl prasidėjusio policijos tyrimo komandos narys Benjaminas Mendy yra suspenduotas. Ši situacija galios iki tyrimo pabaigos. Kol vysta policijos tyrimas, klubas negali komentuoti situacijos“.

Maža to – jau dabar prancūzui yra dar daugiau papildomų klausimų iš teisėsaugos pusės – jam gresia rimti nemalonumai dėl automobilio vairavimo be draudimo bei vakarėlių rengimo per skelbtą visuotinį karantiną.

Šiame sezone B.Mendey Mančesterio klubo sudėtyje sužaidė vieną mačą Supertaurėje ir pirmoje akistatoje Anglijos čempionate prieš „Tottenham Hotspur“.

„Manchester City“ komanda gynėją 2017 metais perpirko iš „Monaco“, ekipai sumokėjusi 49,2 mln. svarų sterlingų.