„Topsport“ A lygos turo anonsas: ar „Hegelmann“ nutrauks stadiono kompleksą?

Gargždų „Banga“ – Telšių „Džiugas“. Balandžio 16 dieną, 18.30 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Pirmąjį šiemet Žemaitijos derbį geresnėmis nuotaikomis pasitinka džiugiečiai.

„Banga“ po pergalės 1-ajame ture panašaus jausmo nepatyrė pusantro mėnesio. Penkerių nelaimėtų rungtynių serija – šiuo metu antra ilgiausia Lietuvos čempionate, prastesnį rezultatą demonstruoja tik Alytaus DFK „Dainava“. Starto sudėtyje galime tikėtis pokyčių puolėjo pozicijoje – vis dar nepasižymėjusį Igną Venckų gali pakeisti antrą įvartį šiemet praėjusiame ture pelnęs Aivaras Emsis. Įprastai Žemaitijos derbiuose gargždiškiai rungtyniauja sėkmingiau, tačiau yra pastaruosius kelis mačus porą kartų suklupę.

Per 16 tarpusavio rungtynių „TOPsport A lygoje“ džiugiečiai laimėjo vos 2 sykius ir tą padarė svečiuose. Pirmą kartą „Banga“ buvo nugalėta net 11-uoju bandymu. Andriaus Lipskio kariauna turi 9 taškus bei 4 taškais lenkia trečiadienio varžovus, kurie rikiuojasi aštunti. Pergalingas susitikimas Panevėžyje buvo paženklintas maloniu akcentu – į rikiuotę grįžo beveik pusantro mėnesio nežaidęs Ibrahimas Cisse, be to, Simonas Urbys pelnė pirmą įvartį nuo 2013 metų ir pasiruošęs tą pakartoti prieš savo gimtojo miesto komandą.

FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 16 dieną, 19 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Identiškas pergalių serijas turinčios komandos susigrums tarpusavyje.

FA „Šiauliai“ per porą savaičių reikšmingai pakeitė savo poziciją turnyro lentelėje. Dainio Kazakevičiaus kariauna nugalėjo du kartus iš eilės bei su 10 taškų rikiuojasi trečia. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, šiauliečiai gali po 7-ojo turo pavyti Marijampolės „Sūduvą“. Nors legionierius iš Serbijos Milanas Džokičius dar nėra atsidaręs įvarčių sąskaitos, tačiau įgauna vis geresnę sportinę formą ir trečiadienį gali tapti svarbiu faktoriumi. Namuose prieš „Riterius“ Saulės miesto komanda dar nebuvo pralaimėjusi.

Sostinės klubas, panašiai kaip ir jų būsimi varžovai, pakilo į viršų turnyro lentelėje. Vyr. trenerio Nikola Vitorovičiaus motyvuojami vilniečiai yra surinkę 8 taškus bei, nors žengia septinti, yra visiškai netoli kelių varžovų. Paskutiniajame pirmojo rato trečdalyje „Riteriai“ turi gana palankų tvarkaraštį siekiant pabėgti nuo apatinių komandų. Vis dėlto svečiams dėl diskvalifikacijos padėti negalės keturias geltonas korteles surinkęs Nojus Stankevičius – jis šiemet pelnė 2 įvarčius bei atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.

„Kauno Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 16 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas.

Žalgiriečiai sieks nutraukti varžovų penkių pergalių atkarpą.

„Kauno Žalgiris“ per pastarąsias ketverias rungtynes net tris kartus sužaidė lygiosiomis 0:0 bei iš viso yra pasiekė dvi pergales. Tiesa, didžiojoje susitikimų dalyje strategui Eivinui Černiauskui tekdavo tik pripažinti, kad realizacija būdavo ne jų pusėje. Buvo atliktas ir vienas pokytis – starto sudėtyje Romualdą Jansoną pakeitė kitas puolėjas Dejanas Georgijevičius. Jei „Kauno Žalgiriui“ pavyks išlaikyti panašią žaidimo kokybę bei pagaliau iššauti puolime, čempionato lyderiams teks tikrai sunkus vakaras.

Statistika mėlynai baltiems kol kas buvo labai nepalanki – per 16 tarpusavio akistatų Lietuvos čempionate nė sykio nepavyko išlaikyti „sausų“ vartų. Maža to, per visas trejas žaistas rungtynes su „Kauno Žalgiriu“ Dariaus ir Girėno stadione būdavo praleidžiama po 3 įvarčius. Savotišką kompleksą dar labiau pagilinti galėjo ir du ten pralaimėti „FPRO LFF taurės“ finalai. Vyr. treneris Andrius Skerla turės aptrupėjusią gynybos liniją – traumas patyrė Jonathanas Mulderis bei Domas Slendzoka, praėjusioje akistatoje nepasirodė kapitonas Klaudijus Upstas.

Alytaus DFK „Dainava“ – „Panevėžys“. Balandžio 16 dieną, 19.30 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras.

Trečiadienį – dviejų blogiausiai pirmenybes pradėjusių ekipų kaktomuša.

Alytiškiai po pirmų šešerių rungtynių vis dar lieka su vieninteliu tašku, kurį gana dramatišku stiliumi iškovojo Saulės mieste. Tai bus priešpaskutinis „Dainavos“ mačas namų teisėmis kitame mieste – balandžio 26 dieną planuojamas sugrįžimas į Alytaus miesto stadioną. Paskutinis pirmojo rato trečdalis pasižymi prastai sezoną pradėjusiais varžovais iš Panevėžio bei Gargždų, o 9-ajame ture įvyks susitikimas su „Riteriais“. Per 12 tarpusavio dvikovų Lietuvos čempionate „Dainava“ neiškovojo nė vienos pergalės.

Praėjusią savaitę „Panevėžys“ pirmą sykį „TOPsport A lygoje“ krito prieš „Džiugą“ ir neišgyvena pačių geriausių laikų. Aukštaitijos sostinės komanda nugalėjo tik sykį – su 4 taškais rikiuojasi devinta, bet pralaimėjusi Akademijoje gali nusileisti į paskutinę vietą. Savaitgalį panevėžiečiai ketina sugrįžti ant natūralios vejos., kas turi reikšmę ekipos legionieriams. Tiesa, vienas jų – Lucas de Vega – pirmame kėlinyje pasiprašė keitimo bei baigė pasirodymą. Nors susitinka dvi prastokus rezultatus gynyboje demonstruojančios komandos, tikėtina, šiame mače įvarčių daug nebus pelnyta.

Vilniaus „Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 16 dieną, 19.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas.

Savo sirgalių akivaizdoje vilniečiai trykš noru prabudinti snūduriuojantį puolimą.

Sunku tuo patikėti, tačiau po 6-ojo turo „Žalgiris“ yra gerokai atsilikęs nuo rezultatyviausių komandų trejeto – per pastaruosius keturis susitikimus pelnyti 2 įvarčiai, vieną jų varžovai įsimušė į savo vartus. Vyr. treneriui Vladimirui Čeburinui rūpestį kelia vis dar „neatsidarę“ puolėjai, be to, praėjusiame mače dėl traumos nerungtyniavo Giedrius Matulevičius. Trečiadienį vilniečiams teks vienos iš geriausių pirmenybių gynybų iššūkis, jį įveikti gali tekti ir be kurį laiką nerungtyniaujančio Adama Fofana.

Marijampolės klubas nuo 2013 metų akistatose svečiuose su „Žalgiriu“ vos porą kartų nepraleido įvarčio. Įdomu tai, kad pastarieji vizitai FK „Žalgiris“ namų stadione baigėsi rezultatais 0:4, o per du praėjusius sezonus sostinėje praleista net 15 įvarčių. Praėjusiose rungtynėse dėl traumos nežaidė Idrisas Momoh, tačiau pozityvo suteikia keturių gynybos linijos atstovų žaidimas – jie ir vartininkas Ignas Plūkas sužaidė visas 540 minučių. Įprastai šeimininkai laikomi akivaizdžiais akistatos favoritais, bet marijampoliečiai gali pasinaudoti oponentų lėtu startu.