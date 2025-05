A lygos turo anonsas: rezultatyviausi klubai grumsis Kaune

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Gegužės 23 dieną, 19.30 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Gargždiškių abiejuose frontuose laukia nelengva kelių dienų atkarpa.

„Banga“ šiame sezone kol kas pateisina savo komandos pavadinimą – po geresnės atkarpos seka prastesnė. Pralaimėjus dar du sykius, su 14 taškų buvo nusileista į 8-ąją vietą.

Tiesa, nugalėję penktadienį gargždiškiai gali pakilti dviem pozicijomis į viršų aplenkiant „Panevėžį“.

Vis dėlto traumos persekioja Davido Afonso kariauną – ekipai nepadeda Rokas Filipavičius, Nouri El Harmazi bei Aaronas Olugbogi, pastarosiose rungtynėse priverstinai pakeistas buvo Natanas Žebrauskas. Be to, penktadienio akistatai diskvalifikuotas gynėjas Deividas Malžinskas.

Panevėžiečiai pasižymi antra ilgiausia nepralaimėtų rungtynių serija čempionate – ji siekia ketverias rungtynes. Trys „sausi“ vartai iš eilės leido atsigauti bei su 17 taškų pakilti į 6-ąją vietą.

Dėl diskvalifikacijos Gargžduose nežais saugas Domantas Vaičekauskas, sezonas baigėsi kitam tos pačios pozicijos žaidėjui Jerome‘ui Simonui, kuriam nutrūko Achilo sausgyslė. Gynyba bus praretėjusi dėl Lino Klimavičiaus bei Abdoulo Dante traumų, visgi, įsibėgėjanti atakuojanti linija gali nulemti ir šias rungtynes.

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Gegužės 23 dieną, 19.30 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2.

Penktadienį taip pat įvyks dviejų rezultatyviausių ekipų akistata.

„Kauno Žalgiris“ gerokai pasikėlė savo akcijas po dviejų pergalių prieš Vilniaus „Žalgirį“ – išlieka pirmame trejete bei kovoje dėl kito trofėjaus.

Daugiau nei du mėnesius tylėjęs puolėjas Dejanas Georgijevičius sostinėje sužibėjo pokeriu, tad strategui Eivinui Černiauskui teks malonus galvos skausmas pasirinkti jį arba rezultatyviausią pirmenybių žaidėją Romualdą Jansoną.

Antradienį svečiuose žaidę kauniečiai tikrai atliks ne vieną rotaciją, nepaisant to, jie yra akistatos favoritai.

Saulės miesto atstovai per pastarąsias ketverias rungtynes iškovojo tris pergales bei nuo pirmaujančio trejeto atsilieka vos 3 taškais.

Tiesa, artimiausiuose turuose teks grumtis su pajėgesniais varžovais. Dėl surinktų keturių geltonų kortelių negalės žaisti diskvalifikuotas gynėjas Marko Mandičius, tačiau po daugiau nei mėnesio pertraukos registruotas mačui buvo Eligijus Jankauskas, po trijų savaičių pasirodė Nikita Komissarovas. FA „Šiauliai“ šiame sezone nepavyko atrakinti tik Kauno rajono „Hegelmann“ klubo gynybos.

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Gegužės 24 dieną, 19 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.

„Riteriai“ namų rungtynes „TOPsport A lygoje“ žais po daugiau negu mėnesio.

Sostinės klubas paleido į priekį visus šalia buvusius oponentus, užnugaryje likusi tik Alytaus DFK „Dainava“.

10 taškų turintys „Riteriai“ Lietuvos čempionate pergalės neiškovojo per pastarąsias šešerias rungtynes, jose surinkti vos 2 taškai. Vilniaus ekipa atsisveikino su 10 mačų iš eilės prieš tai sužaidusiu vartininku Garrisone‘u Innocentu, be to, dėl diskvalifikacijos negalės padėti kapitonas Jakubas Wawščykas. Tarpusavio rungtynių istorija nieko gero nežada – vilniečiams namuose mėlynai baltų dar nepavyko nugalėti.

Namuose nė vieno taško nepraradusi „Hegelmann“ ekipa svečiuose iškovojo dvi pergales bei patyrė keturis pralaimėjimus. Taip pat – Kauno rajono klubas demonstruoja vieną prasčiausių gynybų oponentų stadionuose.

Strategas Andrius Skerla šeštadienį pirmą kartą negalės verstis gynėjo Nikola Džoričiaus paslaugomis, kadangi serbas yra diskvalifikuotas. „Hegelmann“ futbolininkai nuo 7-ojo turo nepasižymi stabilumu – pergalę kiekvieną kartą keičia pralaimėjimas.

Vilniaus „Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Gegužės 25 dieną, 16.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Vilniečiai sieks savo sirgalių akivaizdoje reabilituotis prieš pirmenybių autsaiderius.

„Žalgiris“ po kiek geresnės atkarpos nepasipriešino svečiuose „Kauno Žalgiriui“ ir to paties varžovo buvo eliminuotas iš „FPRO LFF taurės“. Kovoti dėl vietų reikės tik per Lietuvos čempionatą, bet čia situacija komplikuojasi – su 15 taškų užimama 7-oji vieta.

Antradienio dvikovoje taurėje strategas Vladimiras Čeburinas atliko rotacijas, tačiau saugas Giedrius Matulevičius aikštėje dar nepasirodė. „Dainava“ palankus oponentas siekiant atsitiesti, kadangi „TOPsport A lygoje“ alytiškiams pralaimėta dar nebuvo.

Į namų stadioną sugrįžusi Alytaus ekipa ten kalnų nenuvertė ir savo kraitį papildė vos tašku, kurį pasiekė po lygiųjų su „Riteriais“.

Tarp „Dainavos“ bei šio varžovo turnyro lentelėje išlieka 8 taškų atstumas, jis pastarosiomis savaitėmis nesikeičia. Ketverios artimiausios rungtynės pozityvo suteikia nedaug – dzūkams teks grumtis su trimis praėjusio sezono prizininkais, vėliau įvyks akistata su dar nė sykio nenugalėtu „Panevėžiu“. Sekmadienio dvikovoje Vilniuje nepasirodys diskvalifikuotas puolėjas Davoras Rakičius.

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 25 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1.

Mačas iš Žemaitijos sostinės bus transliuojamas LRT Plius kanalu.

„Džiugas“ kiek sunkiau nei tikėjosi, bet antradienį atliko savo darbą Kretingoje, kur eliminavo vietos „Miniją“ iš taurės aštuntfinalio. Telšiškiai nežymiai rezultatyvumu lenkia tik „Dainavą“, tiesa, pasižymi gera gynyba – praleisti vos 9 įvarčiai.

Nesėkmingas rezultatas sekmadienį gali lemti tai, jog žemaičiai po netrumpos pertraukos paliktų pirmąjį penketą. Vis dėlto svečių iš Marijampolės pergalės Telšiuose yra gana retos, pastaroji iš jų buvo pasiekta dar 2023 metų balandžio mėnesį, kita – 2021-ųjų rugsėjį.

Marijampoliečiai dabar demonstruoja ilgiausią nepralaimėtų rungtynių seriją „TOPsport A lygoje“ – ji siekia penkerias rungtynes. Nerungtyniaujant optimalia sudėtimi, „Sūduvos“ gretose sužiba vis kiti žaidėjai.

Frankline‘as Tangiri pelnęs 2 įvarčius, savo ruožtu, pirmosios progos starto sudėtyje sulaukęs Lucky Tomas irgi atsidarė taiklių smūgių sąskaitą. Per pastaruosius aštuonis mačus abi ekipos net šešis sykius įmušė mažiau negu 2 įvarčius, tikėtina, ir vėl pamatysime klampią bei nerezultatyvią kovą.