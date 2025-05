Lietuvos žurnalistų futbolo čempionatas pirmą kartą vyks Panevėžyje

Lietuvos žiniasklaidos atstovai šeštadienį futbolo aikštėje susitiks jau aštuonioliktą kartą, tačiau šiemet turnyras bus kitoks ir po nemažos pertraukos vėl vyks neįprastoje vietoje. Tradiciškai varžybos vykdavo Vilniuje ir per beveik du dešimtmečius ne sostinėje buvo varžomasi vos du kartus, Pietų Lietuvos kurorte Druskininkuose.

Šiemet geografija plečiasi ir žurnalistai keliauja į Aukštaitiją – turnyrą svetingai sutiko priimti Panevėžio miesto savivaldybė.

Dėl pagrindinio turnyro rėmėjo – lažybų bendrovės „TOPsport“ – įsteigtos čempionų taurės varžysis keturios gerai pažįstamos žiniasklaidos komandos: „PRESS’as“, 15min, DELFI ir Kauno žurnalistai.

„Svarbiausia ne tik sportinė intriga. Norime stiprinti bendruomeniškumą, bendrauti ne tik apie žurnalistiką, bet ir išlikti aktyvūs, susitelkę“, – sako turnyrą organizuojančių Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir klubo „PRESS‘as“ vadovas Tautvydas Vencevičius. – Kalbant apie „PRESS‘o“ komandos sportinius tikslus – nusprendėme nebebūti svetingi ir pasistengsime susigrąžinti titulą, nes šiame dešimtmetyje pirmą vietą maloniai užleisdavome kitiems. Nepaisant rezultatų, mums vis tiek lieka svarbiausia, kad – mes mylime futbolą už tai, kas po futbolo – bendruomeniškumas.“

Turnyras turės naują nugalėtoją, mat praėjusiais metais triumfavusi tinklaraščio „Vienuolika“ komanda šiemet nesubūrė komandos.

„Pernai likome per plauką nuo titulo, paskutinėse rungtynėse mus reikėjo įveikti vieną iš autsaiderių ekipą, bet per anksti patikėjome sėkme ir vos išspaudėme lygiąsias. Šiemet tikimės žengti tą paskutinį likusį žingsnį. Juolab, kad Panevėžyje nebus mus aplenkusio „Vienuolika“ kolektyvo, – svarstė net kelis kartus per žingsnį nuo čempionų titulo likusios Kauno žurnalistų komandos kapitonas Zigmas Jurevičius. – Tiesa, kaip rodo ilgametė patirtis, sportinė dalis susitinkant su kolegomis nėra svarbiausia. Todėl šįsyk pasiliksime jėgų ir trečiajam kėliniui!“.

Kur kas ambicingiau šiemet nusiteikęs DELFI kolektyvas.

„Turime vienintelį tikslą – pagaliau sugrįžti ant prizininkų pakylos. Lyginant su 2024-aisiais sudėtis iš esmės nepasikeitė, o tai jau yra geras ženklas. Galėjome turėti dar pajėgesnę komandą, bet į komandiruotę Tokijuje išvyko plunksnos virtuozas Mindaugas Augustis – jis būtų pridėjęs solidumo aikštėje ir universalumo šalia jos, – įsitikinęs DELFI sporto naujienų redaktorius Linas Jocius. – Nesame pirmenybių favoritai, pavasarį (bei per visus metus) taip ir nepavyko surengti

bendrų komandos pratybų, bet subalansuota ir patyrusi gynybos grandis bei savi koziriai priekyje gali duoti visai gražių rezultatų.“

Jeigu DELFI ir Kauno komandos dar niekada nėra tapusios Lietuvos čempione, jų konkurentė 15min redakcijos komanda puoselėja viltis jau ne pirmą kartą užlipti ant aukščiausios pakylos, bet prieš turnyrą bando užmigdyti varžovus.

„Į stažuotę Japonijoje pagrindinį savo gynybos ramstį Kęstą Rimkų išsiuntėme ir mes, tačiau ekipoje liko pakankamai perspektyvaus jaunimo, kad sugebėtume nustebinti“, – nedaugžodžiavo 15min sporto žurnalistas Marius Bagdonas.

Šeštadienį varžybos prasidės 11 val. „Panevėžio“ futbolo akademijos stadione. Pirmiausia visos komandos sužais tarpusavyje, o vėliau – atkrintamosiose – paaiškės, kam atiteks medaliai ir čempionų taurė. Geriausiems turnyro žaidėjams bus įteikti čempionato rėmėjų advokatų profesinės bendrijos „Noewe Legal“ ir aprangos gamintojo „hummel“ prizai.

„PRESS‘as“ kartu su Lietuvos sporto žurnalistų federacija šiais metais surengs ir kasmetinį Lietuvos žurnalistų krepšinio čempionatą, o rudenį tradiciškai laukia tarptautinis žurnalistų futbolo turnyras Druskininkuose.

Tai yra didžiausias ir seniausiai be pertraukų vykstantis žurnalistų futbolo turnyras Europoje. Planuojama, jog šios varžybose šiemet pritrauks rekordinį dalyvių skaičių.