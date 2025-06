Lietuvos paplūdimio čempionatas savaitgalį tęsis Birštone

A grupėje po pirmojo etapo su trimis taškais pirmauja Kupiškio „Narjantos“ ir O. G. „Kaišiadorių“ ekipos. Kupiškėnams pirmąją vietą garantavo pergalė 11:0 prieš Joniškio „Saned“, kaišiadoriškiams – laimėtas susitikimas 4:1 prieš „Marijampolę“.

„Į Marijampolę nuvažiavome gerokai nukraujavę, bet patirtis paplūdimio futbole mums padėjo. Matėsi, kad varžovai, veikiausiai, pirmą kartą užlipę ant smėlio. Nuotaikos, be abejo, geros. Juolab, kad Birštone, nors vis dar būsime dar stipresni. Ne optimalios sudėties, bet geresnės nei buvome pirmajame etape.

Bendrai vertinant, reikia pasidžiaugti dėl burtų. Kažkiek mums pasisekė. Tikimės patekti į pusfinalį, o ten matysime. Bet kokiu atveju, kad ir su kuo jame susitiktume, kovą duosime“, – sakė „Narjantos“ vadovas Darius Baronas.

Marijampoliečiai per dvejas rungtynes yra iškovoję du taškus, „Saned“ kol kas lieka be taškų. Abiem komandoms grupių turnyre liko sužaisti po vienerias rungtynes.

B grupėje dėl dviejų kelialapių varžosi penkios komandos. Marijampolės etapas dosniausias buvo po dvi pergales iškovojusiems „Kauno Žalgirio“ ir „Panevėžio“ kolektyvams.

„Žiūrint iš rinktinės perspektyvos, man smagu, kad yra daug atjaunėjusių komandų. Be to, reta ekipa, kurią sudaro 5 ar 6 žaidėjai. Išimčių, be abejo, yra, tačiau bendras vaizdas tikrai neblogas ir pats čempionatas, lyginant su ankstesniais, gerokai įdomesnis.

Kalbant apie „Kauno Žalgirį“, tai mes turime puikias galimybes ruoštis Baltijos čempionatui. Iš to, ką mačiau, galvoju, kad išskyrus „Panevėžį“, šiandien kažkuriai kitai komandai pasipriešinti mums bus labai sudėtinga.

Vis tik, turime daug naujokų, komandos kol kas dar žaidžia tokį paplūdimio futbolo ir salės futbolo miksą. Bet kokiu atveju, tai nėra blogai, nes pradėję nuo kiekybės, sėkmingai eisime prie kokybės. Konkurencija yra varomoji jėga ir ji turi būti“, – sakė Aivaras Meškinis.

„Panevėžys“ ir „Kauno Žalgiris“ lentelėje lenkia tris taškus iškovojusį Mažeikių „Olimpo“ SC ir po du pralaimėjimus patyrusias Prienų „7bet-Nemuno“ ir Panevėžio rajono „Dembavos“ ekipas. B grupės turnyre visi penki kolektyvai Birštone sužais po dvejas rungtynes.

Lietuvos paplūdimio futbolo čempionato II etapo tvarkaraštis:

11:00 val. O. G. „Kaišiadorys“ – „Saned“

11:50 val. „Narjanta“ – „Marijampolė“

12:40 val. „Dembava“ – „Olimpo“ SC

13:30 val. „Narjanta“ – O. G. „Kaišiadorys“

14:20 val. „7bet-Nemunas“ – „Panevėžys“

15:10 val. „Olimpo“ SC – „Kauno Žalgiris“

16:00 val. „Dembava“ – „7bet-Nemunas“

16:50 val. „Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“