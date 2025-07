A lygos turo apžvalga: pirmasis trejetas – rezultatyvus ir pergalingas

Serija. Tokį žodį, kalbant apie pergales Lietuvos čempionate, pirmą kartą gali pavartoti Vilniaus „Žalgiris“. Sostinės klubas namuose 1:0 įveikė Gargždų „Bangą“ bei pasižymėjo antrąja pergale iš eilės.

Debiutas. „Bangos“ gretose aikštėje pasirodė portugalas Helderis Martinsas, kuris rungtyniavo kėlinį. Per dvikovos su „Žalgiriu“ pertrauką saugas pakeitė po traumos vis daugiau žaidybinio laiko gaunantį Dovydą Norvilą.

Kitas naujokas – Andersonas Cordeiro – buvo registruotas mačui Vilniuje, bet ant FK „Žalgiris“ namų stadiono dirbtinės dangos nežengė. Brazilas galės debiutuoti Telšiuose, kur „Banga“ pasiekė savo pastarąją pergalę.

Keitimas. „Kauno Žalgiris“ prieš Konferencijų lygos kovas džiaugėsi nesunkia pergale – svečiuose net 5:1 sutriuškino 9-oje vietoje žengiančius Vilniaus „Riterius“. Turnyro lentelėje nuo abiejų varžovų buvo išlaikytas 6 taškų pranašumas.

Geriausią savo mačą naujame klube sužaidė Ernestas Burdzilauskas. Po keitimo aikštėje pasirodęs marijampolietis pelnė 2 įvarčius – jam tai pirmieji taiklūs smūgiai „Kauno Žalgiryje“.

Pasikeitimai. „Riterių“ klube debiutavo naujasis treneris – Gintautas Vaičiūnas, kuris pakeitė po 18 rungtynių išvykusį Nikola Vitorovičių. Artimiausiame ture vilniečiai priims vasaros pradžioje įveiktus FA „Šiauliai“ futbolininkus.

19-ajame ture pirmąsias minutes Lietuvos čempionate į savo sąskaitą įsirašė gynėjas Vukasinas Bulatovičius. Tiesa, traumą patyrė ir pirmame kėlinyje savo pasirodymą baigė Nojus Stankevičius.

Akcentas. Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa eilinį kartą atsitiesė po pralaimėjimo ir namuose 5:2 palaužė FA „Šiauliai“ komandą, nuo kurios padidino atotrūkį iki 8 taškų.

Mėlynai balti laimėjo ir trečias šių metų tarpusavio rungtynes – visose jose pasižymėjo standartinių padėčių metu. Dažniausiai tą atlikdavo jau 5 įvarčius šiemet savo sąskaitoje turintis Vilius Armalas.

Išvykimas. „Hegelmann“ klubas ir šiemet gali pasidžiaugti tuo, jog pardavė už išpirką kontraktą turėjusį futbolininką – Jonathanas Mulderis persikėlė į pajėgesnes pirmenybes.

23-ejų kairiakojis gynėjas iš Nyderlandų Lietuvos čempionate per 11 mačų atliko rezultatyvų perdavimą. Futbolininkas atsisveikinimas būtent ir įvyko pergalingame mače su šiauliečiais.

Pasiekimas. Iki praėjusio sekmadienio „TOPsport A lygoje“ Telšių „Džiugas“ nė sykio nenugalėjo Alytaus miesto stadione, tačiau prastą tendenciją pavyko nutraukti. Džiugiečiai iki tol dvi iš eilės pergales pasiekusius varžovus įveikė rezultatu 2:0.

Telšiškiai su 27 taškais išlieka penkti ir artimiausiame ture sieks pirmą kartą namuose įveikti „Bangą“, su kuria šiemet pasidalino po pergalę.

Pusvalandis. Tiek rungtyniavo Alytaus DFK „Dainava“ naujokas Nikolozas Nakašidzė, debiutavęs komandoje po keitimo ir nebaigęs mačo dėl raudonos kortelės. 18-metis futbolininkas nebuvo vienintelis debiutantas praėjusį sekmadienį.

Alytiškių vyr. treneris Mergenas Orazovas taip pat į kovą metė brazilą Reginaldo Juniorą, „Džiugo“ gretose pasirodė Nyderlandų atstovas – gynėjas Valentino Vermeulenas.

Nutraukė. Marijampolės „Sūduva“ daugiau negu penkerius metus svečiuose neįveikė „Panevėžio“, tačiau tą pavyko padaryti – pasiekta pergalė 2:1.

Nuo to laiko Aukštaitijos sostinėje marijampoliečiai nelaimėjo devynerių rungtynių Lietuvos čempionate, be to, tam pačiam varžovui nusileido „FPRO LFF taurės“ finale. „Sūduva“ su 37 taškais išlaikė 2-ąją poziciją.

Penketas. „TOPsport A lygoje“ po 19-ojo turo pasikeitė rezultatyviausių žaidėjų gretos, penki futbolininkai yra pelnę po 7 įvarčius.

Tai – Njoya Abdelas Kaderas, Eligijus Jankauskas, Nauris Petkevičius, Meinardas Mikulėnas bei Amine‘as Benchaibas. Tarp jų naudingumu išsiskiria N. Petkevičius, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.