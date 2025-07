L. Messi sutiko sužaisti „Barcelona“ klube

Tikimasi, kad L.Messi atsisveikinimo rungtynės įvyks 2026/2027 metų sezone katalonų namų stadione „Camp Nou“. Šiuo metu nėra jokios kitos informacijos apie susitikimo datą ar dalyvių sudėtį.

Birželio 20 d. L.Messi kalbėjo apie Cristiano Ronaldo. Argentinietis išreiškė pagarbą portugalui ir pabrėžė, kad abiejų vyrų konkurencija vyko išskirtinai tik aikštėje.

L.Messi žaidė „Barcelona“ klube nuo 2003 iki 2021 metų. Kartu su ekipa puolėjas dešimt kartų tapo Ispanijos čempionu, septynis kartus laimėjo Ispanijos taurę, taip pat keturis kartus laimėjo Čempionų lygą.

Iš viso jis visuose turnyruose katalonų komandoje sužaidė 778 rungtynes, per kurias pelnė 672 įvarčius. Be to, L.Messi yra aštuonis kartus laimėjęs „Auksinį kamuolį“.