Turo anonsas: kaip po kelionių atrodys „Žalgiriai“?

Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Liepos 19 dieną, 19 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:1.

Tarp akistatų su Maltos bei Šiaurės Airijos čempionais vilniečiai priims žemaičius.

„Žalgiris“ po dviejų savaičių sugrįš į Lietuvos čempionato batalijas. Iškovojus dvi pergales iš eilės, Vladimiro Čeburino kariauna žengia šešta, jei tą pavyks pasiekti trečią kartą – dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų būtų aplenktas 28 taškus turintis „Džiugas“.



Sostinės klubas oponentą pasitiks su pasikeitusia gynybos linija – diskvalifikuotas Jorisas Moutachy. Bene didžiausią intrigą kelia čempionų psichologinis faktorius, kaip pavyks atsitiesti po antradienį patirtos skaudžios nesėkmės Maltoje.

„Panevėžys“ – FA „Šiauliai“. Liepos 20 dieną, 18.25 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 1:2.

Dvikova iš Aukštaitijos sostinės bus transliuojama LRT Plius kanalu.

Panevėžiečiai nutraukė trijų pralaimėjimų seriją Alytuje ir nežymiai pagerino savo situaciją turnyro lentelėje.



Stabilumo stokojantis „Panevėžys“ su 25 taškais rikiuojasi septintas, nuo sekmadienio varžovo atsilikdamas 7 taškais.



Artimiausiame mače šeimininkams negalės padėti diskvalifikuotas gynėjas Rokas Rasimavičius, tiesa, sugrįžimo į rikiuotę link priartėjo Linas Klimavičius bei Seydina Keita.



Per ketverias pastarąsias rungtynes panevėžiečiai prieš FA „Šiauliai“ neiškovojo nė vieno taško.

Porai artimiausių varžovų nusikėlus rungtynes, o šiauliečiams įveikus Vilniaus „Riterius“, deficitas nuo 2–3 vietas užimančių komandų sumažėjo iki 5 taškų.



Nors praėjusią savaitę aikštėje nepasirodė Scotty Sadzoute, po mėnesio pertraukos sugrįžo Augustinas Klimavičius, savo ruožtu, Deividui Dovydaičiui tai buvo pirmosios minutės nuo balandžio 16 dienos.



Didžiausią grėsmę pastaruoju metu varžovams kelia Eligijus Jankauskas, kuris rezultatyvių rungtynių seriją pratęsė iki trijų, Danielis Romanovskis tuo pasižymi asistuojant komandos draugams.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Liepos 20 dieną, 19.30 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:3, 4:1.

Po kiek daugiau nei mėnesio pertraukos sūduviečiai vėl žais namuose.

Marijampolės ekipa per susidariusią pertraukėlę dėl „Žalgirio“ nukeltų rungtynių sužaidė kontrolinį mačą su Kėdainių „Nevėžiu“.



Donato Vencevičiaus treniruojami futbolininkai „TOPsport A lygoje“ nepralaimi net 12 akistatų iš eilės, o savo sirgalių akivaizdoje vieninteliai dar iki šiol nėra nugalėti.



„Sūduvos“ gretos kiek pagausėjo – po daugiau negu dviejų mėnesių pertraukos į rikiuotę sugrįžo saugas Maksymas Pyrogovas.



Laimėjimas namuose leistų atitrūkti nuo artimiausiomis dienomis nežaisiančių „Hegelmann“ futbolininkų.

„Riteriai“ nuo antrojo rato pradžios išsiskyrė tik viena pergale, tačiau vis dar išlaiko 3 taškų pranašumą nuo paskutinėje vietoje įsitaisiusių alytiškių.



Pastarosios rungtynės su šiauliečiais suteikė optimizmo – atvykę naujokai kilstelėjo ekipos emocinę būseną, be to, tai nėra paskutinis papildymas.



Vis dėlto svečiai į Marijampolę atvyks kiek nukraujavę, kadangi dėl diskvalifikacijos žaisti negalės Milanas Rutkovskis. „Riteriai“ šiemet išvykose dar nė sykio neišsaugojo vartų „sausų“.

„Kauno Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Liepos 21 dieną, 19.30 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1, 4:0.

Pirmadienį susigrums komandos atitinkamai užimančios 1-ąją bei 10-ąją vietas.

„Kauno Žalgiris“ tarptautinėse varžybose eliminavo antrą varžovą per savo klubo istoriją ir jau ruošiasi grėsmingesniam islandų išbandymui.



Ketvirtadienio dvikovoje Velse strategas Eivinas Černiauskas nemetė į kovą Amine‘o Benchaibo bei Fabieno Ourega, taip pat poilsio gavo pagrindinis vartininkas Tomas Švedkauskas.



Starto sudėtyje pasikeitimų bus dar daugiau, į žaidybinį ritmą bus siekiama įlieti Dejaną Georgijevičių, kuris Konferencijų lygoje negali žaisti dėl diskvalifikacijos. Bet kuriuo atveju – kauniečiai yra favoritai pratęsti pergalių seriją iki penkių.

Dainaviečiams artimiausią mėnesį teks sudėtingų varžovų ketvertas ir jį Mergeno Orazovo kariauna pasitinka 3 taškais atsilikdama nuo 9-oje vietoje įsitaisiusių „Riterių“.



Alytaus klubas pastaruoju metu turėjo verstis be Marko Pavlovskio bei Krystiano Okoniewskio, be to, dėl diskvalifikacijos nežais vidurio gynėjas Naglis Paliušis.



Kita vertus, daugiau laiko rungtyniauti gaus keturi atvykę naujokai, kurie jau sulaukė pirmojo krikšto. Per 14 tarpusavio dvikovų „TOPsport A lygoje“ alytiškiai yra nugalėję vos kartą.