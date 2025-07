Žvilgsnis į FK „Kauno Žalgirio“ varžovą: Islandijos čempionato lyderis Reikjaviko „Valur“

Skandinaviška sudėtis

Ketvirtadienio varžovų sudėtyje yra vos trys legionieriai ir visi jie taip pat kilę iš Skandinavijos šalių. Jauniausias jų – Albinas Skoglundas, žaidžiantis puolėjo pozicijoje. Tai pirmasis futbolininko sezonas žaidžiant ne gimtojoje Švedijoje, kuris kol kas klostosi ne per lengviausiai, mat per devynerias Islandijos čempionate sužaistas rungtynes puolėjas įmušė du įvarčius.

Dar vienas legionierius – norvegas Markusas Nakkimas, turintis ir poros metų žaidimo patirties JAV. Vidurio gynėjas šiame Islandijos čempionato sezone tik vieną susitikimą pradėjo nuo atsarginių suolelio ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą.

Galiausiai, vienas vyriausių komandos žaidėjų yra dar vienas puolėjas Patrickas Pedersenas. Keturiose skirtingose Skandinavijos valstybėse žaidęs danas yra vienas komandos lyderių, keliančių galvos skausmą varžovų treneriams.

Tiesa, reikia paminėti, kad komandoje yra ir keletas futbolininkų, turinčių dvigubą – tiek Islandijos, tiek ir kitos valstybės – pilietybę.

Komandos lyderiai

Jau minėtasis P.Pedersenas yra absoliutus Reikjaviko „Valur“ lyderis. Islandijos pirmenybėse per 15 sužaistų rungtynių puolėjas yra įmušęs net 14 įvarčių. Be to, trijose akistatose pasižymėjo dubliais. Danijos futbolininkas nuo 2019 m. atstovauja „Valur“ klubui ir per šį laikotarpį jo smūgiai net 83 kartus skrodė varžovų vartų tinklą. Visgi, pirmame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape jis sužaidė tik vieną susitikimą iš dviejų, o įvarčiais nepasižymėjo.

Antras rezultatyviausias klubo žaidėjas – Tryggvi Haraldssonas, per 14 susitikimų vietinėje lygoje pelnęs 7 įvarčius. Nors ir nėra toks rezultatyvus kaip P.Pedersenas, T.Haraldssonas pasižymėjo ir UEFA Konferencijų lygos atrankoje, pelnęs pirmąjį įvartį atsakomosiose rungtynėse Taline.

UEFA Konferencijų lygos atrankos pirmame etape kol kas tarp rezultatyviausių „Valur“ futbolininkų yra Jonatanas Jonssonas ir Tomas Magnussonas, įmušę po porą įvarčių.

Patirtis Europos turnyruose

2008–2009 m. sezone kritę pirmame UEFA Čempionų lygos atrankos etape, Reikjaviko „Valur“ į Europos futbolo duris vėl belstis pradėjo 2016–2017 m. sezone. Nuo to laiko Islandijos sostinės klubas dalyvavo įvairių turnyrų atrankose. Minėtame sugrįžimo sezone klubas žaidė UEFA Europos lygos atrankoje, tačiau jau pirmame etape bendroje įskaitoje buvo stipriai sutriuškinti (1:10) danų ekipos.

Kitąmet „Valur“ pavyko nužygiuoti iki antro UEFA Europos lygos atrankos etapo, tačiau ir ten jie liko nieko nepešę. Geriausią pasiekimą per pastarąjį 10-metį Islandijos čempionato lyderiai kol kas užfiksavo 2018–2019 m. sezone, kai tos pačios lygos atrankoje nukeliavo iki trečio etapo.

Praėjusiame sezone „Kauno Žalgirio“ varžovai taip pat dalyvavo UEFA Konferencijų lygos atrankoje, kurioje jų pasirodymas baigėsi antrame etape. Pirmasis susitikimas su Škotijos „St Mirren“ baigėsi lygiosiomis (0:0), tačiau atsakomosiose rungtynėse „Valur“ pripažino varžovų pranašumą (1:4), tad kol kas UEFA Konferencijų lygos atrankoje Reikjaviko komanda nėra peržengusi antro etapo barjero.

Šiame sezone islandai pirmame etape sutiko Talino „Flora“ klubą, su kuriuo daug problemų neturėjo. Pirmame mače „Valur“ jau pirmoje rungtynių pusėje įmušė 3 įvarčius ir įtvirtino didžiulį pranašumą, laimėdami susitikimą 3:0 kaip ir „Kauno Žalgiris“. Atsakomosiose rungtynėse „Valur“ išsiveržė į priekį jau 29-ąją minutę ir nors vėliau varžovai lygino rezultatą, galų gale Islandijos čempionato lyderiai šventė dar vieną pergalę (2:1).

Islandijos čempionatas

Nepaisant to, jog šiame sezone Reikjaviko „Valur“ yra vietinės lygos lyderis, Islandijos čempionato trofėjų paskutinį kartą į viršų kėlė dar 2020 m. Tiesa, šiemet Islandijos sostinės ekipai jau pavyko iškovoti vieną trofėjų – pasiekta pergalė lygos taurės turnyre.

Nors šiuo metu Islandijos lygoje „Valur“ ir užima pirmąją vietą, dar du šalies klubai savo sąskaitoje turi tiek pat taškų – po 30. Visos trys komandos yra iškovojusios po 9 pergales, 3 mačus sužaidusios lygiosiomis bei patyrusios po 3 pralaimėjimus, tad situacija turnyrinėje lentelės viršūnėje ganėtinai įtempta.

Sekmadienį „Valur“ žaidė svarbų mačą prieš antroje vietoje esančią kitą Reikjaviko komandą „Vikingur“ ir pasiekė pergalę (2:1), antrąjį įvartį įmušę priešpaskutinę pagrindinio laiko minutę. Pirmasis komandų susitikimas šiame sezone baigėsi lygiosiomis (1:1).

Tad štai taip atrodo „Kauno Žalgirio“ antro UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo varžovai, su kuriais į kovą žalgiriečiai stos jau šį ketvirtadienį.