M. Rashfordas nuomos teisėmis pravėrė „Barcelona“ duris – kitąmet katalonai galės išsipirkti anglo kontraktą

Anglijos rinktinės narys iki 2026 metų birželio vilkės Katalonijos ekipos marškinėlius – jis nuomos pagrindais priklausys „Barcelona“ klubui, o po kito sezono katalonai galės išpirkti žaidėjo kontraktą už už 30 mln. eurų.

Į katalonų komandą anglas norėjo persikelti jau nuo šių metų sausio mėnesio, tad jis sutiko susimažinti algą ir „Manchester United“ sutaupys apie 18 mln. eurų.

M. Rashfordas „Manchester United“ sistemai ir akademijai priklausė nuo 8 metų, o pagrindinėje ekipoje debiutavo 2016-siais.

Per 10 sezonų Mančesteryje 27-erių metų futbolininkas sužaidė 426-erias rungtynes ir pelnė 138 įvarčius. Be to jis iškovojo penkis trofėjus.

Praėjusiame sezone M.Rashfordas nuomos pagrindais žaidė Birmingamo „Aston Villa“ klube.

M. Rashfordas jau atvyko į Barseloną ir dalyvavo pirmose treniruotėse.