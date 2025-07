A lygos savaitės mačų apžvalga: nutrūko ilga „Sūduvos“ serija

Penkiolika. Tiek oficialių rungtynių abiejuose frontuose iš eilės nebuvo pralaimėjusi Marijampolės „Sūduva“. Praėjusį sekmadienį puikią seriją nutraukė Telšių „Džiugas“ – 2:3.

Iki tol sūduviečiai buvo vieninteliai nepralaimėję namuose – prieš tai pasiektos 5 pergalės bei tiek pat kartų sužaista lygiosiomis. Porą įvarčių pelnęs kamerūnietis Frankline‘as Tangiri savo kraityje turi 6 taiklius smūgius.

Išpirka. „Džiugas“ perėjimų lango metu ir kiek po jo buvo aktyvus. Marijampolėje pirmą kartą su Žemaitijos klubo marškinėliais pasirodė puolėjas Ronaldas Sobowale bei saugas Denysas Bunčiukovas.

Savo ruožtu Telšių ekipa palinkėjo sėkmės 26-erių tunisiečiui Frajui Kayramani, kuris per 19 dvikovų atliko rezultatyvų perdavimą. Be to, už išpirką į Vengrijos „Debrecen“ klubą persikėlė 3 kartus komandos draugams asistavęs 20-metis ukrainietis Viačeslavas Kulbačiukas.

Sienos. FA „Šiauliai“ per penkerias pastarąsias rungtynes namuose iškovojo 13 taškų bei įmušė net 15 įvarčių. Pastarasis laimėjimas buvo pasiektas susitikime su Alytaus DFK „Dainava“ – 3:1.

FA „Šiauliai“ bei „Kauno Žalgiris“ yra rezultatyviausios pirmenybių komandos, pelniusios po 23 įvarčius. Saulės miesto atstovai su 35 taškais priartėjo prie 3-ioje vietoje žengiančios „Sūduvos“, atsilikimas – 3 taškai.

Devynetai. Dubliu pirmadienį pasižymėjęs FA „Šiauliai“ puolėjas Milanas Džokičius su 9 įvarčiais tapo vienvaldžiu lyderiu rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje. Kauno rajono „Hegelmann“ puolėjas Kaderas Njoya Abdelas ir M. Džokičiaus komandos draugas Eligijus Jankauskas pasižymėjo po 8 kartus.

„Hegelmann“ brazilas Leo Ribeiro nežymiai pabėgo į priekį daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusių futbolininkų kategorijoje. L. Ribeiro sėkmingai asistavo komandos draugams 9 sykius, Danielis Romanovskis bei Gratas Sirgėdas – po 8-is.

Pakilo. „Hegelmann“ pasinaudojo „Sūduvos“ pralaimėjimu bei po pergalės 3:0 prieš Vilniaus „Riterius“ su 40 taškų aplenkė marijampoliečius ir šoktelėjo į 2-ąją vietą.

Mėlynai balti artimiausiomis savaitėmis žais intensyvią keturių mačų atkarpą „TOPsport A lygoje“, prie kurios prisidės rugpjūčio 7-osios dvikova taurėje namuose su FA „Šiauliai“.

Baudinys. Naujajam „Riterių“ strategui Gintautui Vaičiūnui pirmosios pergalės dar reikės palaukti, be to, gana rezultatyviai žaidžianti ekipa pastarosiose trejose rungtynėse nepelnė nė vieno įvarčio.

Vilniečiai galėjo atstatyti pusiausvyrą, tačiau baudinio nerealizavo Arvydas Novikovas. Smūgį atrėmęs Vincentas Šarkauskas tą šiame sezone atliko antrą kartą.