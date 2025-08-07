„Kauno Žalgirio“ varžovas – neseniai į kuriozą patekusi bulgarų vidutiniokė

Nepaisant to, kad šis vos 21-o pagal dydį Bulgarijos miesto klubas mena išties ilgą istoriją, ji tikrai ne visada buvo rožėmis klota. Ilgą laiką „Arda“ žaidė trečioje arba antroje Bulgarijos lygose, kol galiausiai, 2013 m. klubas iširo dėl finansinių problemų. Nerungtyniavusi porą metų, 2015 m. komanda buvo atkurta ir jau kitame sezone vėl pasiekė trečią pagal stiprumą nacionalinį čempionatą.
Po atkūrimo „Arda“ sparčiai kilo pirmos Bulgarijos lygos link ir 2017–2018 m. sezone iškovojo žemesnės Bulgarijos lygos taurę bei laimėjo savąją grupę, o tai atvedė iki antros vietinės lygos. Galiausiai, dar po metų ekipa užėmė trečiąją vietą antroje Bulgarijos lygoje ir žaidė atkrintamąsias prieš pirmo diviziono komandą dėl patekimo į aukščiausią lygį bei tuo šansu pasinaudojo.
Jau septintą sezoną stipriausioje Bulgarijos lygoje žaidžiantis „Arda“ šiuo metu užima 7 vietą iš 16. Tiesa, sezonas dar tik prasidėjo, o „Kauno Žalgirio“ būsimi varžovai sužaidė vos trejas rungtynes, per kurias pasiekė vieną pergalę, vieną pralaimėjimą, o vienas susitikimas baigėsi lygiosiomis.
Pirmąjį savo sezoną aukščiausiame Bulgarijos čempionate Kerdžalų klubas pradėjo išties sėkmingai – pirmieji du mačai baigėsi be laimėtojo, o vėliau pasiektos ir dvi pergalės iš eilės. Vis dėlto reguliariojo sezono pabaigoje „Arda“ užėmė 8-ąją vietą ir kovojo dėl išlikimo pirmoje lygoje.
Tiesa, ši komanda turėjo ir išties sėkmingų metų – 2020–2021 m. sezone pastarajai pavyko pasiekti 4-ąją vietą vietinėse pirmenybėse, o praėjusiame sezone šis rezultatas buvo pakartotas. Tai – kol kas aukščiausia ekipos užimta vieta pajėgiausioje Bulgarijos lygoje klubo istorijoje.
Europos pirmenybės
Šiemet yra vos antras kartas, kai „Arda“ dalyvauja UEFA Konferencijų lygos atrankos etape. Pirmąsyk komanda savo jėgas išbandė 2021–2022 m. sezone, tačiau ten didesnių šansų neturėjo ir jau pirmame etape bendru rezultatu 0:6 nusileido Beer Ševos „Hapoel“.
Šioje UEFA Konferencijų lygos atrankoje Bulgarijos klubas įveikė antrą etapą prieš suomių ekipą, tačiau dėl pergalės turėjo stipriai pavargti. Pirmasis susitikimas baigėsi lygiosiomis (0:0), o štai antrajame intrigos buvo gerokai daugiau. Jau 25-ąją minutę „Ardos“ žaidėjo smūgiuotas kamuolys skrodė tinklą, tačiau varžovai netrukus atstatė lygybę.
Po ilgosios pertraukos Helsinkio „HJK“ ir vėl pasižymėjo taikliu smūgiu ir išsiveržė į priekį. Likus žaisti vos keturioms pagrindinio laiko minutėms, būsimi kauniečių oponentai griebėsi šiaudo ir išlygino rezultatą (2:2). Galiausiai, laimėtojui išsiaiškinti prireikė ir baudinių serijos, kurioje „Arda“ išplėšė pergalę rezultatu 4:3.
Lyderiai
Po praėjusio sezono komanda prarado vieną svarbiausių savo žaidėjų, porąkart klube rungtyniavusį ir rezultatyviausią visų laikų „Arda“ futbolininką (36 įvarčiai) Tonislavą Yordanovą.
Visgi komandoje liko su trumpomis pertraukomis nuo 2020 m. žaidžiantis ir trečias rezultatyviausias ekipos visų laikų žaidėjas (21 įvartis) Svetoslavas Kovachevas. Pastarasis šiame sezone įvarčiais dar nepasižymėjo, tačiau kol kas sezono pradžioje tėra sužaidęs keturis susitikimus.
Tuo tarpu brangiausias „Arda“ žaidėjas yra atraminio saugo pozicijoje žaidžiantis Lachezaras Kotevas, kurio vertė transfermarkt.com duomenimis siekia net 1 milijoną eurų. Šiame sezone jis jau yra ir pelnęs įvartį Bulgarijos čempionate.
Dar vienas kertinis futbolininkas – tai komandos kapitonas ir vartų saugotojas Anatolis Gospodinovas, kol kas šiame sezone vienintelis komandoje žaidžiantis be keitimų. 31-erių vartininkas prie klubo prisijungė 2022 m. ir yra vienas pagrindinių pergalės kalvių šios atrankos pirmame etape, mat atrėmė du HJK ekipos žaidėjų smūgius baudinių serijoje.
UEFA Konferencijų lygos atrankoje kol kas įvarčiais pasižymėjo komandos naujokas Birsentas Karagarenas, rungtyniaujantis kaip krašto puolėjas, bei antrą sezoną žaidžiantis vidurio gynėjas Davidas Idowu.
Kuriozas
Pabaigai, Kerdžalų „Arda“ praėjusio sezono pabaigoje pateko į išties keistą nesusipratimą.
Prieš vietinės lygos rungtynes su Sofijos „Levski“ abi ekipos išsirikiavo prie aikštės centro ir tylos minute pagerbė buvusį „Arda“ žaidėją Petko Ganchevą. Galiausiai, mačui dar net nepasibaigus, „Arda“ klubo atstovai socialiniuose tinkluose išleido pranešimą, jog atsiprašo P.Ganchevo, mat gavo neteisingą informaciją apie pastarojo mirtį.
Pats futbolininkas komentavo, jog apie šias naujienas sužinojo iš begalės telefonų skambučių, kadangi pats nespėjo grįžti namo prieš rungtynių pradžią, todėl pagerbimo gyvai nematė. Žaidėjas sakė, kad patirtis buvo tikrai baugi, tačiau pripažino, kad tai tik žmogiška klaida.