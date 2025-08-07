Eros pabaiga: V. Venslovaitienė palieka Vilniaus „Žalgirį“

Šį sezoną “Žalgirio” sportiniai rezultatai tragiški, kurie šį sezoną yra tragiški: ekipa ne tik nevykusiai pasirodė tarptautinėje arenoje, tačiau ir praras čempiono titulą.
Ištikimiausi Vilniaus ekipos sirgaliai – “Pietų IV” ir “Žaliai baltas Vilnius” pradėjo reikalauti komandos trenerio Vladimiro Čeburino atsistatydinimo, tačiau V.Venslovaitienė užtikrino specialistą iš Kazachstano, jog šis patrauktas nebus.
Sirgaliai tuomet pradėjo reikalauti ir pačios vadovės V.Venslovaitienės pasitraukimo, iš pradžių besdami pirštu į jos ir trenerio santykius už aikštės ribų, o trečiadienį fanai savo feisbuko paskyroje pateikė „Žalgirio“ klubo dalininkės Eleonoros Kasperūnienės laišką, kuriame tikinama, kad V.Venslovaitienė sufabrikavo klubo akcijų perrašymą ekipos vadovei ir jokio sandėrio nebuvo.
Į situaciją pradėjo reaguoti ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas ir V.Venslovaitienė ketvirtadienį apie savo sprendimą pranešė klubo dalininkams ir valdybai.
Pateikiame V.Venslovaitienės pranešimą spaudai.
„Informuoju, kad siekdama išvengti tolimesnės eskalacijos FK „Žalgiris“ ir mano atžvilgiu, priėmiau sprendimą atsistatydinti iš VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ ir VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ akademijos direktorės ir valdybos narės pareigų ir apie šį savo sprendimą šiandien informavau įstaigos dalininkus ir valdybą.
Įstaigos dalininkų paprašiau paskirti atsakingą asmenį, kuris perimtų iš manęs visus darbus ir užtikintų sklandų klubo veiklos tęstinumą.
16 paskutinių metų gyvenau išimtinai Žalgirio ritmu ir klubui skyriau visą savo laiką, neskaičiuodama darbo valandų. Didžiuojuosi FK Žalgiris, su kuriuo per tuos metus nuveikėme labai daug: Žalgiris nuo 2010 metų 8 kartus tapo A lygos čempionu, 9 kartus LFF taurės laimėtoju ir 8 kartus LFF Supertaurės laimėtoju – 25 trofėjai per 16 metų – tai mūsų visų istorinis įrašas. Mes tapome stipriu klubu – įsigiję futbolo akademiją, kurioje ugdoma naujoji Žalgirio karta.
Dėkoju Vilniaus miesto vadovams – gerbiamiems visiems Vilniaus Merams, vicemerams, administracijos darbuotojams ir Tarybos nariams. Atskiras ačiū – gerb. Viliui Navickui – už tai, kad tuomet 2009 m. gruodžio 24 d. sukūrė šv. Kalėdų stebuklą – priėmė sprendimą dalyvauti klubo atkūrime, remiant jį visapusiškai, nors tuo metu pinigų nebuvo. Moralinė parama – tuomet buvo daugiau nei bet kokie pinigai – jausmas, kad už mūsų yra miestas suteikė jėgų eiti į priekį ir rizikuoti.
Dėkoju klubo dalininkams už tikėjimą mūsų idėja, kai 2010 m. buvome VMFD „Žalgiris“ ir neturėjome nei teisės į vardą, nei LFF A lygos licencijos, nepaisant to, rizikuodami pirkote dalis ir prisidėjote tuo metu didele, finansine parama prie Klubo atkūrimo.
Komandai noriu pasakyti, kad tikiu Jumis ir treneriu, būkit stiprūs, mokykitės iš šios situacijos – dauguma Jūsų – būsimi treneriai, o šiandien linkiu Jums likti stipriais, ambicingais kovotojais už tiesą – Jūs visada buvote man geriausi. Visada meldžiausi ir linkėjau Jums sveikatos ir pergalių, to linkėsiu ir ateityje.
Dėkoju ofiso žmonėms už kompetencijas, komandinę dvasią ir troškimą būti geriausiais, už visus tuos metus, kada buvo visko.
Šiandien tariu visiems – ačiū už pamokas“, – rašoma pranešime spaudai.
