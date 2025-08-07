Sirgalių palaikymo vėl sulaukęs „Žalgiris“ įveikė „Sudūvą“

Dvikova vilniečiams prasidėjo puikiai – 13-ąją minutę Bruno Tavaresas atliko smūgį, kamuolys nežymiai nuo Henry Uzochukwu pakeitė kryptį bei atsidūrė vartuose. Iki pertraukos marijampoliečiai atstatyti pusiausvyrą, tačiau Lucky Tomas gera proga nepasinaudojo.
Po pertraukos „Žalgiris“ skyrė nemažai dėmesio gynybai, tiesa, kartą Giedrius Matulevičius iš geros padėties į vartų plotą nepataikė. Tą du sykius pavyko padaryti L. Tomui, tačiau puikiai komandą išgelbėdavo Carlosas Olsesas.
„Sūduva“ turėjo nuostabią galimybę paskutinės atakos metu išplėšti tašką, kai neapdairiai kamuolį atgal vartininkui galva atmetė Jorisas Moutachy. Po keitimo aikštėje pasirodęs Nojus Lukšys puikia proga nepasinaudojo ir mušė pro šalį.
Rungtynėms artėjant prie pabaigos, komandos vadovės Vilmos Venslovaitienės pasitraukimo proga į tribūną sugrįžo protestuojantys „Žalgirio“ sirgaliai ir pagaliau pradėjo palaikyti savo palaikomos komandos žaidėjus, tačiau išlaikė skanduotę „Čeburin OUT“.
Sostinės klubas su 31 tašku pakilo į 5-ąją vietą, sūduviečiai turi 39 taškus ir dar laikosi treti.