Teisėjų darbą kvestionavęs E. Černiauskas: „Prisivirėme košės, dabar turėsime ją išsrėbti“

Tai buvo pirmasis kauniečių pralaimėjimas visuose turnyruose nuo balandžio 27-osios. Iki tol „Kauno Žalgiris“ demonstravo puikią sportinę formą – per dešimt pastarųjų rungtynių iškovojo net aštuonias pergales ir du kartus sužaidė lygiosiomis.
Kauniečių treneris po rungtynių pasidžiaugė į stadioną susirinkusiais žiūrovais – ketvirtadienio vakarą rungtynes stebėjo apie 7,5 tūkst. sirgalių.
Vis dėlto E. Černiauskas apgailestavo, kad tokia atmosfera buvo sugadinta pačių žalgiriečių, kai jau antrąją minutę komanda liko žaisti dešimtyje.
„Pirmą kartą klubo istorijoje turėjome tokią puikią atmosferą. Labai gaila, kad ją sugadinome jau antrą minutę. Žaisti visą mačą mažumoje prieš tokį varžovą – labai sunku.
Aš manau, kad 0:1 nėra kažkokia tragedija, tai rezultatas, su kuriuo galima žaisti ir su kuriuo važiuosime žaisti. Viskas dar mūsų rankose.
Mes įsitikinome, kad net ir žaisdami mažumoje galime su jais kovoti. Dabar reikia atsigauti, tinkamai pasiruošti ir skristi į Bulgariją su vienu tikslu – laimėti. Prisivirėme košės, dabar turėsime ją išsrėbti“, – sakė treneris.
Lemtinga žalgiriečiams tapo jau antrąją minutę padaryta Damjano Pavlovičiaus klaida – po pavojingo epizodo serbų legionierius užsidirbo raudoną kortelę ir paliko komandą rungtyniauti mažumoje.
„Žaidėjas pasikarščiavo – prarado kamuolį ir labai norėjo jį greitai susigrąžinti. Deja, pasirinktas veiksmas buvo netinkamas“, – situaciją komentavo E. Černiauskas.
Pasak trenerio, prieš rungtynes buvo akcentuota, kad reikia išlikti ramiais ir nepasiduoti varžovų provokacijoms.
„Rungtynių išvakarėse daug kalbėjome apie tai, kad reikia išlaikyti šaltą protą. Žinojome, prieš ką žaisime, žinojome, kad mus provokuos. Deja, jau antrą minutę to nesugebėjome padaryti.
Nesakau, kad pražangos nebuvo, bet, panašu, kad įtampa ir jaudulys padarė savo. Komandos draugai atkentėjo, o dabar jie turės taisyti Pavlovičiaus klaidą.“
Strategas taip pat apgailestavo dėl neišnaudotos galimybės, nes, jo teigimu, rungtynėse 11 prieš 11 kauniečiai būtų turėję puikių šansų.
„Patys žaidėjai jautė, kad gali kovoti ir laimėti. Esu įsitikinęs, kad žaisdami vienodomis sudėtimis būtume pamatę visai kitokias rungtynes.
Žinoma, dabar sunku spėlioti, kas būtų buvę, bet tikiu, kad išvykoje turime visus šansus laimėti. Minutę laiko mes buvome geresni“, – spaudos konferencijoje šyptelėjo Černiauskas.
Treneris taip pat pastebėjo didelį skirtumą teisėjų darbe, lyginant su ankstesniais atrankos etapais.
„Tokių pražangų, kokias šiandien traktavo teisėjas, anksčiau net nebuvo svarstoma. Dabar turime kitą šalį, kitą varžovą ir visiškai kitokį teisėjavimą – tai buvo visiškai kitokios rungtynės.
Jautėsi ir šūksniai iš jų pusės, ir šiek tiek vaidybos, bet mes buvome tam pasiruošę. Gal pernelyg neįsivėlėme į tą žaidimą, bet nemanau, kad teisėjai su tuo tinkamai susitvarkė.“
Kokie buvo pagrindiniai akcentai, kai komanda liko žaisti dešimtyje, kauniečių strategas sakė, jog buvo siekiama išsinešti kuo geresnį rezultatą.
„Manau, kad varžovai neturėjo daug pavojingų progų. Gynėjai ir visa komanda atidirbo šimtu procentų – nuoširdžiai. Didžiausios pagyros jiems – padarė puikų darbą tiek, kiek tai buvo įmanoma''.
Atsakomosios rungtynės vyks lygiai po savaitės – rugpjūčio 14 dieną, pietų Bulgarijoje įsikūrusiame Kerdžalų mieste.
„Kauno Žalgiris“ jau yra užsitikrinęs 1,075 mln. eurų premiją iš UEFA. Patekus į ketvirtąjį atrankos etapą, ši suma padidėtų dar 375 tūkst. eurų.
Šios poros nugalėtojo paskutiniame atrankos etape iki UEFA Konferencijų lygos grupių varžybų lauktų Čenstakavos „Raków“ (Lenkija) arba Haifos „Maccabi“ (Izraelis) futbolininkai.