Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
SportasFutbolas

V. Čeburinas sprunka ne tik nuo sirgalių – nepasirodė ir spaudos konferencijoje

2025 m. rugpjūčio 7 d. 23:34
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgirį“ krečiant pokyčiams ir sirgaliams reikalaujant vyriausiojo trenerio Vladimiro Čeburino galvos, pats strategas nusprendė sprukti ne tik nuo komandos gerbėjų, bet ir nuo žiniasklaidos.
Daugiau nuotraukų (6)
Lietuvos čempionai ketvirtadienį 1:0 palaužė Marijampolės „Sūduvą“ bei pagaliau sulaukė „Pietų IV“ palaikymo.
Ištikimiausi komandos gerbėjai reikalavo trenerio V.Čeburino ir komandos vadovės Vilmos Venslovaitienės pasitraukimo iš klubo. Pastaroji prieš rungtynes taip ir padarė.
Nepaisant to, jog „Žalgiris“ iškovojo pergalę, spaudos konferencijoje netikėtai pasirodė ne pats V.Čeburinas, o jo asistentas Haroldas Šidlauskas.
„Toks priimtas vidinis klubo sprendimas, dėl to aš čia“, – situaciją stengėsi paaiškinti asistentas.
Visgi prieš kameras pasodintas H.Šidlauskas į didžiąją dalį žurnalistų klausimų neturėjo atsakymų arba nenorėjo komentuoti.
Asistentas negalėjo atsakyti, ar ir toliau jis vaikščios į spaudos konferencijas bei nekomentavo klubą drebinančių pokyčių.
Ištikimiausi Vilniaus ekipos sirgaliai – „Pietų IV“ ir „Žaliai baltas Vilnius“ pradėjo reikalauti komandos trenerio Vladimiro Čeburino atsistatydinimo, tačiau V.Venslovaitienė užtikrino specialistą iš Kazachstano, jog šis patrauktas nebus.
Sirgaliai tuomet pradėjo reikalauti ir pačios vadovės V.Venslovaitienės pasitraukimo, iš pradžių besdami pirštu į jos ir trenerio santykius už aikštės ribų, o trečiadienį fanai savo feisbuko paskyroje pateikė „Žalgirio“ klubo dalininkės Eleonoros Kasperūnienės laišką, kuriame tikinama, kad V.Venslovaitienė sufabrikavo klubo akcijų perrašymą ekipos vadovei ir jokio sandėrio nebuvo.
 
Vilniaus ŽalgirisVladimiras ČeburinasMarijampolės Sūduva
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.