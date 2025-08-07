V. Čeburinas sprunka ne tik nuo sirgalių – nepasirodė ir spaudos konferencijoje

Lietuvos čempionai ketvirtadienį 1:0 palaužė Marijampolės „Sūduvą“ bei pagaliau sulaukė „Pietų IV“ palaikymo.
Ištikimiausi komandos gerbėjai reikalavo trenerio V.Čeburino ir komandos vadovės Vilmos Venslovaitienės pasitraukimo iš klubo. Pastaroji prieš rungtynes taip ir padarė.
Nepaisant to, jog „Žalgiris“ iškovojo pergalę, spaudos konferencijoje netikėtai pasirodė ne pats V.Čeburinas, o jo asistentas Haroldas Šidlauskas.
„Toks priimtas vidinis klubo sprendimas, dėl to aš čia“, – situaciją stengėsi paaiškinti asistentas.
Visgi prieš kameras pasodintas H.Šidlauskas į didžiąją dalį žurnalistų klausimų neturėjo atsakymų arba nenorėjo komentuoti.
Asistentas negalėjo atsakyti, ar ir toliau jis vaikščios į spaudos konferencijas bei nekomentavo klubą drebinančių pokyčių.
Ištikimiausi Vilniaus ekipos sirgaliai – „Pietų IV“ ir „Žaliai baltas Vilnius“ pradėjo reikalauti komandos trenerio Vladimiro Čeburino atsistatydinimo, tačiau V.Venslovaitienė užtikrino specialistą iš Kazachstano, jog šis patrauktas nebus.
Sirgaliai tuomet pradėjo reikalauti ir pačios vadovės V.Venslovaitienės pasitraukimo, iš pradžių besdami pirštu į jos ir trenerio santykius už aikštės ribų, o trečiadienį fanai savo feisbuko paskyroje pateikė „Žalgirio“ klubo dalininkės Eleonoros Kasperūnienės laišką, kuriame tikinama, kad V.Venslovaitienė sufabrikavo klubo akcijų perrašymą ekipos vadovei ir jokio sandėrio nebuvo.
