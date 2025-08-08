Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
SportasFutbolas

Keistas „Villarreal“ sprendimas – pasirašė sutartį su ne kartą dviejų moterų išprievartavimu kaltinamu afrikiečiu

2025 m. rugpjūčio 8 d. 11:18
Lrytas.lt
„Villarreal“ klubas vasaros sandorių maratoną užbaigė kontraversišku pasirinkimu – oficialiai paskelbė, kad pasirašė metų sutartį su 32 metų Ganos rinktinės saugu Thomasu Partey. Šis futbolininkas teisiamas už dviejų moterų išprievartavimus.
T.Partey po penkerių metų, žaistų Londono „Arsenal“ komandoje, grįžta į Ispaniją. Saugas pasirašė metų sutartį su galimybe pratęsti dar vienam sezonui. „Villarreal“ klubo nuo sutarties pasirašymo nesustabdė net afrikiečio nemalonumai už aikštės ribų.
Jis teisiamas dėl trijų moterų išprievartavimo bei kitų seksualinių nusikaltimų. Birželį pranešta, kad futbolininkas bus teisiamas dėl penkių išprievartavimo epizodų – du susiję su viena moterimi, o kiti trys – su kita.
Taip pat teigiama, kad ganietis siekė išprievartauti trečiąją moterį.
Pats T. Partey kategoriškai neigia visus jam metamus kaltinimus ir turi teisę gintis teisme.
„Villarreal“ tikina pranešime, kad laikysis nekaltumo prezumpcijos principo, atidžiai stebės bylos eigą.

