V. Venslovaitienės palikimas „Žalgiriui“ – savo dalis pardavė „ICOR“

Pasak „ICOR“ generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, sprendimas tapti „Žalgirio“ dalininkais priimtas siekiant remti miestui ir vilniečiams svarbius projektus.
„Matome, kad klubui šiuo metu reikia papildomo palaikymo. Tai – galimybė padėti, todėl kartu su kitais dalininkais ieškosime būdų, kaip užtikrinti stabilų veiklos tęstinumą ir prisidėti prie „Žalgirio“ vystymosi bei pergalių siekimo“, – pranešime cituojamas A. Gudelis.
Savo ruožtu buvusi klubo direktorė V. Venslovaitienė teigia, kad sprendimas perleisti dalį turimų dalių buvo apgalvotas, norint išsaugoti klubo stabilumą bei sumažinti įtampą.
„Lietuvos futbolo rinka keičiasi, ateina verslininkai su dideliais finansiniais pajėgumais, todėl siekdama „Žalgiriui“ gerovės – užtikrinti sklandų klubo veiklos tęstinumą ir galimybę augti, keistis, pasirinkau pasitraukti iš vadovaujamų pareigų ir perleisti dalį dalių naujam partneriui“, – pranešime cituojama V. Venslovaitienė.
Šiuo metu futbolo klubą „Žalgiris“ įvairiomis dalių proporcijomis valdo Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Olego transportas“, UAB „cargoGO Logistics“, Vytautas Čepas, Mindaugas Nikoličius, Mindaugas Kasperūnas, Vilma Venslovaitienė ir „ICOR“.
Anksčiau „ICOR“ verslo grupė buvo žinoma kaip „Rubicon“.
