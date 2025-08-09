Baltijos lygoje šiaulietės įveikė Estijos vicečempionės

Geltonai juodos centriniame miesto stadione nesunkiai 5:0 (2:0) privertė kapituliuoti varžoves. Gintrietės Baltijos lygoje iškovojo antrąją pergalę bei taip pat savo kraityje turi vienas lygiąsias ir vieną nesėkmę. Su 7 taškais Lietuvos čempionės rikiuojasi antroje vietoje.
Startinė sudėtis: G. Lukjančukė (74′ min. G. Vasilenko), R. Beal, I. Kuku (74′ min. A. Mikutaitė), T. Romanovskaja (61′ min. M. Proscevičiūtė), S. Amorim, L.Ribeiro (82′ min. D. Misiūnaitė), T. Brown (74′ min. J. Blaževičiūtė), L. Spenazzatto (61′ min, E. Šupelytė), C. Caliz (82′ min. B. David), M. Bowers (61′ min. L. Kubiliūtė), B. Taylor (82′ min. V. Igbonoba).
Įvarčiai:
„Gintra“: B. Taylor (30′, 40′, 53 min.) – 3, L. Spenazzatto (47′, 57 min.) – 2.
Nuo pat pirmų rungtynių akimirkų žaidimo gijas aikštėje kontroliavo gintrietės. Tiesa, pirmąjį įvartį aikštės šeimininkėms pavyko pasiekti tik 30-ąją susitikimo minutę, kai neatidžiai sužaidus varžovių gynėjoms savuoju šansu pasinaudojo pirmąjį savo įvartį geltonai juodų gretose pelniusi Brianna Taylor – 1:0. Puolėja dar iki pertraukos „sumedžiojo“ dar vieną oponenčių klaidą bei ją pavertė antruoju įvarčiu – 2:0.
Visus likusius klausimus kas šiose rungtynėse iškovos pergalę Steve’o Beeks’o auklėtinės uždarė vos tik prasidėjus antram kėliniui.
47-ąją minutę trečią komandos įvartį pelnė Laura Spenazzatto, po kelių minučių hetriku pasižymėjo B. Taylor, o 57-ąją minutę rezultatas švieslentėje jau buvo triuškinantis 5:0.
Kitas rungtynes komanda žais jau kitą šeštadienį, rugpjūčio 16 dieną, 18:00 val. Atsakingose moterų A lygos rungtynėse gintrietės priims sostinės MFA „Žalgiris-MRU“ ekipą. Susitikimas vyks Šiaulių miesto centriniame stadione.
Primename, kad UEFA moterų Čempionių lygos atrankos turnyras trečius metus iš eilės vyks Šiauliuose. Rugpjūčio 27-ąją antrojo atrankos etapo pusfinalyje „Gintros“ futbolininkės susitiks su Rumunijos čempione FCV „Farul“ ekipa, o tą pačią dieną kitoje pusfinalio poroje kovos Ukrainos ir Sakartvelo čempionės.
Atrankos finalas dėl vienintelio kelialapio į pagrindinį UEFA moterų Čempionių lygos turnyrą vyks rugpjūčio 30-ąją Šiaulių miesto stadione.
Nepavykus iškovoti kelialapio į grupių etapą, „Gintros“ sezonas Europoje nesibaigtų – komandai užėmus ne žemesnę nei 3 vietą atrankos turnyre, kovos tęstųsi UEFA Europos moterų lygoje.